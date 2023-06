﻿Klinikum St. Georg: Wie Unternehmenskultur und Erfolg zusammenhängen

Wie wirken sich die Defizite in der Unternehmenskultur des St. Georg auf das wirtschaftliche Ergebnis aus? Der Leipziger Gesundheitsökonom Wilfried von Eiff kann das erklären. Und er hat Ideen, wie man die Lage des Klinikums verbessern könnte.

Leipzig. Welchen Einfluss haben Führungsstil und Kommunikation in einer Klinik auf ihren unternehmerischen Erfolg? Diese Frage stellt sich, nachdem ehemalige und aktuelle Mitarbeitende des St. Georg gravierende Mängel in der Unternehmenskultur kritisiert haben (die LVZ berichtete). Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte in einem LVZ-Interview im März erklärt, solche Defizite hätten „nur am Rande“ mit dem wirtschaftlichen Ergebnis zu tun. Professor Wilfried von Eiff, Gesundheitsökonom an der „HHL Leipzig Graduate School of Management“, sieht das anders.