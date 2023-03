﻿Klinikum St. Georg: Wie Leipzigs Ratsfraktionen die Millionenhilfe sehen

Leipzig. Stadtspitze und Aufsichtsrat des Klinikums St. Georg wollen dem kommunalen Krankenhaus mit einer Kreditlinie von 100 Millionen Euro aus der finanziellen Misere helfen. Das Geld soll den zweitgrößten Gesundheitsversorger absichern, bis Bund und Land helfen. Das müsse nun aber auch bald mal passieren, wie alle Ratsfraktionen betonen. Niemand lässt jedoch einen Zweifel daran, dass die Stadt ihrem Klinikum jetzt beistehen muss. Damit ist eine breite Zustimmung zur Kreditlinie durch die Ratsversammlung am 15. März gesichert. Schon einen Tag später soll die erste Tranche in zweistelliger Millionenhöhe fließen, damit Löhne und Gehälter pünktlich gezahlt werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Versorgungssicherheit eines regionalen Krankenhauses darf nicht fehlen“: CDU-Stadtrat Falk Dossin. © Quelle: CDU-Fraktion Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU-Stadtrat Falk Dossin betont: „Es handelt sich nur um eine Art Dispositionskredit.“ Trotzdem gehe es natürlich um eine enorme Summe. „Aber die Versorgungssicherheit eines regionalen Krankenhauses darf nicht fehlen“, sagt er und beklagt, dass sich die Stadt überhaupt mit einer Kreditlinie in dieser Größenordnung befassen muss. „Wenn das versprochene Lauterbach-Paket schon da wäre, müssten wir darüber nicht reden. Eigentlich hatten wir gehofft, dass es Anfang Februar kommt.“

„Es darf wirklich nur eine Überbrückung sein“: Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft. © Quelle: Martin Jehnichen

Für Katharina Krefft steht fest: „Das St. Georg braucht jetzt diese Überbrückungshilfe. Aber es darf auch wirklich nur eine Überbrückung sein.“ Etwas anderes könne sich die Kommune nicht leisten, sagt die Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. Krefft sitzt zugleich im Aufsichtsrat des Krankenhauses. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) müsse weiterhin bei den Bundestagsabgeordneten deutlich machen, „dass Ausgleichszahlungen vom Bund ganz dringend nötig sind“, so Krefft. Klar sei auch, dass das St. Georg nach wie vor massiv Geld investieren müsse, um das strukturelle Problem des Klinikgeländes zu lösen: In den alten Häusern werden riesige Flure beheizt und gereinigt, das dezentrale Campusgelände verursacht hohe Transportkosten und wegen der vielen Wege, die zurückgelegt werden müssen, hält ein Klinikbett im „Georg“ nach Angaben von Krankenhaus-Planern nur ein Drittel der Zeit eines Bettes am Uniklinikum.

„Krankhausfinanzierung muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden“: SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. © Quelle: André Kempner

„Wir stehen hinter unserem kommunalen Krankenhaus. Die SPD wird dem Kreditrahmen zustimmen“, sagt SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. „Wir hoffen, dass die Krankenhausfinanzierung vom Kopf auf die Füße gestellt wird, dass zukünftig auch das Vorhalten von notwendigen Leistungen refinanziert wird und nicht nur eine umsatzgetriebene Finanzierung der Krankenhäuser stattfindet“, so Zenker. „Das St. Georg ist 810 Jahre alt und konnte sich immer auf die Stadt verlassen“, konstatiert SPD-Stadtrat und Aufsichtsratsmitglied Christian Schulze. „Das bleibt auch so, aber wir müssen jetzt Druck auf unsere Bundestagsabgeordneten ausüben, damit die Krankenhausreform im Herbst kommt.“ Man habe seit Längerem gegengelenkt, um die ungünstige Kostensituation durch das Gelände zu verbessern.

„Kommunen können das Krankenhaus-Problem nicht lösen“: FDP-Stadtrat Sven Morlok. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch fällt ein Großteil der Maßnahmen, die dem St. Georg zu einer zentralen und effizienten Einheit verhelfen sollen, nun in eine ungünstige Zeit. Das sieht auch Sven Morlok (FDP) so, Vizechef der Freibeuterfraktion. Die strategisch wichtigen Investitionen, zum Beispiel in den Zentralbau II, dürften aber gerade jetzt nicht leiden. „Wir würden uns sonst einen Bärendienst erweisen.“ Schließlich hätten auch Freistaat und Stadt bereits Geld in die Projekte gesteckt. Morlok stellt klar: „Die Kommunen können das Krankenhausproblem nicht lösen. Wir gehen davon aus, dass der Bund seiner Verantwortung gerecht und die Kontokorrentkreditlinie zurückgeführt wird.“ Mehr als die Kreditzusage sei für die Stadt Leipzig nicht drin. „Es ist das, was wir tun können – ein Zuschuss wäre nicht möglich.“

„Das ist ein gesellschaftlicher Skandal“: Linken-Fraktionschef Sören Pellmann. © Quelle: André Kempner

Mit Blick auf den aktuellen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Planung des St. Georg sei fraglich, ob die Überbrückungshilfe ausreichen werde, zeigt sich Steffen Wehmann, Sprecher für Finanzen in der Linksfraktion, skeptisch. „Die Situation macht deutlich: Für die mittel- und langfristige Sicherung der Kliniken ist eine Reform der Krankenhausfinanzierung zwingend erforderlich“, meint Linken-Fraktionschef Sören Pellmann. Die Bundesregierung müsse unverzüglich handeln. Die Unterstützung der Stadt sei jetzt zwar dringend notwendig, so Pellmann. „Dass diese Hilfsleistungen allerdings vollständig den Kommunen und Landkreisen überlassen werden, ist ein gesellschaftlicher Skandal.“

„Eine Insolvenz wäre der Super-Gau“: AfD-Fraktionschef Tobias Keller. © Quelle: André Kempner

Das sieht auch Tobias Keller so. Das Klinikum sei bis zur Pandemie ein gut geführtes Krankenhaus gewesen, so der AfD-Fraktionschef. „Die dann durch Gesetze und Regelungen von Bund und Land entstandenen Schäden müssen jetzt auch von Bund und Land beglichen werden.“ Deshalb ist Keller der Übergangscharakter der kommunalen Hilfe ebenfalls wichtig. Klar sei aber: „Wir müssen diese Hilfe jetzt leisten. Alle wissen, wie wichtig das St. Georg ist. Eine Insolvenz wäre der Super-Gau.“