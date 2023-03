Insgesamt 600 Millionen Euro stellt der Bund dieses und nächstes Jahr für pädiatrische Stationen für die Krankenhausreform bereit. Was kommt davon im Raum Leipzig an, und was passiert mit dem Geld?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket