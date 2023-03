﻿Leipzig stellt Rettungsdienst neu auf: Ein Zentrum in jeder Himmelsrichtung

Leipzig. Die Stadt Leipzig stellt ihren Rettungsdienst in den kommenden Jahren neu auf. Bis 2030/2031 entstehen vier moderne Rettungszentren und mehrere neue Wachen; außerdem wird weiter in Fahrzeuge investiert. Zwischen 50 und 70 Millionen Euro fließen in die neuen Strukturen. Das Ziel: Die Hilfsfristen sollen besser eingehalten werden. Laut Sächsischem Landesrettungsplan soll ein Rettungsfahrzeug in 95 Prozent aller Fälle am Einsatzort sein. In Leipzig war das zuletzt aber nur in 70 bis 75 Prozent aller Einsätze so. Seit 2016 haben sich die Hilfsfristen immer weiter verschlechtert – analog zu steigenden Einwohner- und Einsatzzahlen. „Wir sind damit nicht zufrieden“, sagte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) am Montag zur Vorstellung des neuen Bereichsplans für den Rettungsdienst.

Die Rettungszentren, die jeweils im Norden, Süden, Osten und Westen entstehen, werden die wichtigsten Einheiten zur Organisation und Koordination der Einsätze in den jeweiligen Stadtgebieten. Dort stehen jeweils Räume für Aus- und Fortbildung und Desinfektion zur Verfügung sowie weitere zentrale Einrichtungen wie Medikamentenlager. Im Norden wird ein solches Zentrum am Klinikum St. Georg gebaut, im Osten in der Theodor-Neubauer-Straße 37 am Standort der heutigen Wache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und im Süden am Helios-Herzzentrum. Das neue West-Zentrum in der Saturnstraße wird nach Einschätzung von Branddirektor Axel Schuh „die größte Rettungswache in Sachsen“ mit 20 Stellplätzen. Die regionale Neuaufteilung soll auch für etwa gleich große Rettungsdienstbereiche sorgen.

Die neuen Rettungsbereiche Rettungswachen-bereich Nord: Acht Rettungswagen (RTW), ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), neun Krankentransport-fahrzeuge (KTW). Rettungswachenbereich Ost: acht RTW, ein NEF, neun KTW. Rettungswachenbereich Süd: sechs RTW, zwei NEF, acht KTW. Rettungswachenbereich West: sieben RTW, zwei NEF, neun KTW. Die Berufsfeuerwehr stellt außerdem sechs RTW sowieein NEF.

Darüber hinaus werden zahlreiche Wachen ebenfalls neu gebaut – beispielsweise am Uniklinikum Leipzig (UKL) und am St.-Elisabeth-Krankenhaus, in Paunsdorf, Hartmannsdorf, Stahmeln und Seehausen. 13 der aktuellen Wachen verschwinden. Der einzige alte Standort, der über 2030 hinaus erhalten bleibt, ist der des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Stadion. Ordnungsbürgermeister Rosenthal und Branddirektor Schuh haben sich einige der alten Stationen angesehen: „Es wurde deutlich, dass Nachholbedarf besteht und wir in Leipzig dringend investieren müssen“, so der Dezernent. „Für eine Stadt mit mehr als 600 000 Einwohnern benötigen wir eine zuverlässige und zeitgemäße Infrastruktur.“ Es gehe dabei auch um gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Rosenthal. Um das zu erreichen, schaffe die Stadt mit teils eigenen Immobilien eine belastbare Infrastruktur. Sieben Neubauten errichtet die Kommune komplett in Eigenregie, vier Gebäude entstehen in Kooperation mit UKL, St. Georg, Helios und St. Elisabeth.

Die Zahl der Rettungswagen (RTW) steigt sukzessive auf 35. Fünf Fahrzeuge wurden bereits beschafft – in den kommenden Jahren sollen weitere fünf dazu kommen. Auch der Rettungsdienst selbst wird neu ausgeschrieben. Am 30. Juni 2024 enden die aktuellen Verträge mit fünf Anbietern (neben der Feuerwehr): ASB, DRK, Malteser Hilfsdienst, Falck-Notfallrettung und Krankentransport Ost-West GmbH. Künftig soll es neben der Feuerwehr nur noch vier Anbieter geben. Die Ausschreibung ist für diesen Sommer vorgesehen, die Zuschläge sollen im Herbst dieses Jahres erfolgen.https://datawrapper.dwcdn.net/qu6bU/1/

Derweil wird weiter daran gearbeitet, die Notarztschichten abzusichern, wie Branddirektor Schuh auf Nachfrage erläuterte. Wie berichtet, gibt es in Leipzig immer wieder Probleme mit der Besetzung von Notarztdiensten – teils wegen einer vergleichsweise schlechten Vergütung, teils weil die Dienste neben der regulären Arbeit, zum Beispiel in Kliniken, geleistet werden müssen. Durch eine andere Entlohnung sei bereits eine Verbesserung erreicht worden, erklärte Schuh. Um in Zukunft sogenannte Bagatelleinsätze zu reduzieren, werde derzeit an einem Konzept zur Nutzung von Telemedizin erarbeitet. Ein Video-Notarzt könnte in der Leitstelle vermeintliche Notfälle einschätzen – und zum Beispiel an niedergelassene Ärzte vermitteln, falls es nicht so dringend ist. Das könnte helfen, um künftig unnötige Notarzt- und RTW-Fahrten zu vermeiden. Nach einer nicht-repräsentativen Umfrage bei der Berufsfeuerwehr findet in 60 Prozent aller Notarzt- und 40 Prozent aller RTW-Einsätze kein Transport in eine Klinik statt, erklärte Schuh. „Wir haben in Größenordnungen Fälle, die nicht in die Notfallrettung gehören“, so der Branddirektor.