﻿ Leipziger Pflegekraft: „Ohne Zeitarbeit wäre ich nicht mehr im Job“

Arnhild Tontsch kennt beide Seiten – die Arbeit in einem Leipziger Krankenhaus und den Job bei einer Zeitarbeitsfirma. Warum hat sie die Klinikanstellung aufgegeben, und wie blickt sie auf die Debatte um Leihkräfte?

Leipzig. Arnhild Tontsch war mal in einer Leipziger Klinik angestellt. Zuletzt habe sie dort teils 16 Tage durchgearbeitet, erklärt die ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Der Dienstplan wurde gar nicht mehr beachtet – an jedem meiner freien Tage wurde ich angerufen und zurück in den Dienst geholt. Ich konnte nicht ,Nein‘ sagen, denn ich wusste: Wenn ich nicht einspringe, dann sind die Kolleginnen alleine.“ Also hat Arnhild Tontsch einfach gearbeitet. Bis es nicht mehr ging – sie erlitt einen Nervenzusammenbruch. Inzwischen heißt ihr Arbeitgeber Doctari – eine Zeitarbeitsfirma.