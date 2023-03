﻿Analyse der Klinik-Situation in Leipzig: Darum stehen die Krankenhäuser unterschiedlich gut da

Nicht an allen Leipziger Krankenhäusern ist die wirtschaftliche Lage so dramatisch wie am St. Georg. Woher kommen die Unterschiede?

Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation gibt es in den Leipziger Krankenhäusern erhebliche Unterschiede – das Spektrum ist so breit wie ein Klinikflur lang.

Leipzig. Im Prinzip haben alle Krankenhäuser mit ähnlichen Problemen zu tun: Energiekrise, steigende Kosten durch die Inflation, ausbleibende Eingriffe nach der Pandemie, allgemeiner Personalmangel und Ausfälle durch Krankheit, aber auch erwartbar steigende Kosten für das verbliebene Personal durch kommende Tarifabschlüsse. Doch nicht an allen Leipziger Häusern sind die Konsequenzen so dramatisch wie aktuell am Klinikum St. Georg, wo die Stadt gerade mit Kreditzusagen in Millionenhöhe eine Insolvenz verhindert hat. Wie ist die Lage an den anderen Kliniken – und woher kommen die Unterschiede? Eine Analyse.

Uniklinikum Leipzig

Auch am Uniklinikum Leipzig (UKL) geht die Krise nicht spurlos vorüber, wie der Kaufmännische Vorstand Robert Jacob erklärt. Der Jahresabschluss für 2022 ist noch nicht fertig, die Wirtschaftsprüfer brüten noch über den Zahlen. Dass das UKL rote Zahlen schreibt, ist aber sicher – Jacob geht von einem Minus aus, das unter zehn Millionen Euro liegt. 2022 habe das Haus wegen langfristiger Lieferverträge noch nicht unter den Energiekostensteigerungen gelitten sowie von den Freihaltepauschalen aus der Coronakrise profitiert. Damit ist nun Schluss.

Dennoch hofft Jacob für 2023 auf ein ausgeglichenes Ergebnis. Denn wie das St. Georg erwartet auch das UKL Zuschüsse – allerdings aus dem Landeshaushalt. Mit bis zu 25 Millionen Euro rechnet Jacob jeweils für 2023 und 2024. Der Vorstand geht allerdings davon aus, dass er dann an anderer Stelle mehr für zusätzliche Investitionsmittel kämpfen muss. Von Insolvenz bedroht ist das UKL als Anstalt des öffentlichen Rechts nicht; der Freistaat ist gesetzlich dazu verpflichtet, seine Unikliniken zu erhalten.

St.-Elisabeth-Krankenhaus und Diakonissenkrankenhaus

Am St.-Elisabeth-Krankenhaus läuft derzeit ebenfalls die Jahresprüfung. Aber: „Wir erwarten ein positives Ergebnis“, sagt Sprecherin Anja Godehardt, „für 2023 peilen wir ein ausgeglichenes Ergebnis an.“ Die wirtschaftliche Situation an der katholischen Klinik sei stabil – auch wenn die inflationsbedingten Preissteigerungen mit dem aktuellen Budget im Grunde nicht refinanzierbar seien. „Es droht keine Insolvenz“, so Godehardt, „die Zeiten sind für alle Krankenhäuser herausfordernd, aber wir sind gut aufgestellt.“

Trotz aller Probleme vermeldet das Diakonissenkrankenhaus ebenfalls ein positives Ergebnis für 2022. Schwarze Zahlen seien auch im laufenden Jahr geplant, sagt Dirk Herrmann. „Dies benötigen wir auch, um weiter in die medizinische Fortentwicklung investieren zu können“, so der Kaufmännische Geschäftsführer. Ein Insolvenzrisiko bestehe nicht. Zu den Erschwernissen gehörten aber weiterhin die Fallpauschalen, weil sie aktuelle Mehrkosten nicht finanzieren, so Herrmann. Auch die staatliche Unterstützung reiche zur Bewältigung von Inflation und Energiekosten nicht aus. Dass das Diako zur bundesweiten Agaplesion-Gruppe gehöre, sorge langfristig für Stabilität, so der Geschäftsführer. Agaplesion ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft der evangelischen Kirche, die Krankenhäuser und Altenheime betreibt.

Vorwurf der Rosinenpickerei

Zur wirtschaftlichen Entwicklung seiner hiesigen Standorte (Herzzentrum, Parkklinikum, Krankenhaus Schkeuditz) teilt der private Helios-Klinikkonzern „keine hausbezogenen oder regionalisierten Angaben“ mit, erklärt Sprecherin Luisa Winkler. Insgesamt allerdings ist die Helios-Gruppe, eine Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius, wirtschaftlich ziemlich erfolgreich. Der operative Gewinn bei Fresenius-Helios ist im vergangenen Jahr um fünf Prozent auf 1,19 Milliarden Euro gestiegen (2021: 1,13 Milliarden Euro). Zur Unternehmenssparte gehören Kliniken und Gesundheitszentren in Deutschland und Spanien sowie Dienstleistungen in der Reproduktionsmedizin.

Warum stehen die Krankenhäuser in Leipzig so unterschiedlich da? Zum einen fahren private Träger wie Helios zum Teil einen ziemlich rigiden Sparkurs. Auch ins renommierte Herzzentrum wird nach LVZ-Informationen seit Jahren kaum noch investiert. Zum anderen kümmern sich Kliniken in öffentlicher Trägerschaft auch um Behandlungen, die wirtschaftlich nicht attraktiv sind – während sich Private auf lukrative Felder konzentrieren. Das bringt Klinikkonzernen immer wieder den Vorwurf ein, sie würden Rosinenpickerei betreiben. Bereiche wie Herzmedizin oder Orthopädie sind trotz erheblicher Einbußen in den vergangenen fünf Jahren weiter sehr attraktiv.

Restriktive Regeln

Kirchliche Häuser hätten ähnliche Entscheidungsstrukturen wie private Träger, sagt der Gesundheitsökonom Professor Wilfried von Eiff, Leiter des „Center for Health Care Management and Regulation“ an der „HHL Leipzig Graduate School of Management“. Der wirtschaftliche Erfolg sei am Ende auch dort von den angebotenen Leistungen abhängig.

Von Eiff führt noch andere Gründe für die unterschiedliche Wirtschaftlichkeit an. Für öffentliche Kliniken gelten viele strenge gesetzliche Vorgaben. So gebe es sehr restriktive Regeln für Ausschreibungen. Diese zwingen zu aufwändigen Vergabeverfahren, die häufig primär an Preisen und Konditionen orientiert sind. Das kann manchmal zu Einkäufen führen, die sich im Nachhinein dann doch als teurer erweisen. „Nicht alles, was auf den ersten Blick einen geringeren Preis hat, ist am Ende wirklich günstiger“, meint von Eiff mit Blick auf die Qualität mancher Produkte. Weiterer Aspekt, der Maximalversorger wie UKL oder St. Georg betrifft: Solche Häuser ließen sich nicht führen, wie irgendein anderes Krankenhaus. „Unikliniken zum Beispiel müssen jeden Patienten versorgen – unabhängig davon, wie teuer es wird“, erläutert von Eiff. Und sie hätten einen Aus- und Weiterbildungsauftrag, der ebenfalls Geld kostet. „Unikliniken können deshalb nicht in allen Bereichen in optimalen Prozessstrukturen arbeiten.“

„Gesunde Krankenhäuser sind in die Schieflage gerutscht“

Weiterer Punkt: Die Hauptversorger von Corona-Patienten waren in Leipzig das UKL und St. Georg. Diese wurden nach Einschätzung des Ökonomen auch am heftigsten von Einnahmeausfällen durch weggebrochene OPs getroffen – eben weil sie so viele schwerstkranke Covid-Kranke übernehmen mussten. Und: Die Vergütung für deren aufwendige Behandlung von war nicht ausreichend, sagt der Experte. „Die Einnahmen pro Patient lagen mit Sicherheit unter den Kosten“, erklärt von Eiff mit Blick auf die Covid-Kliniken der höchsten Versorgungsstufe. „Das beides hat dazu geführt, dass gesunde Krankenhäuser in die Schieflage gerutscht sind.“ Speziell am St. Georg schlägt schließlich die dezentrale Klinikstruktur mit höheren Transport- und Wegekosten zu Buche, hinzu kommen alte Gebäude mit großen Flächen, die beheizt und gereinigt werden müssen.