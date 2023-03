﻿Leipziger Kindernotdienst wird neu aufgestellt

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) organisiert den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst zum 1. Juli neu. Wegfallende Notfall-Sprechstunden an der Leipziger Thonbergklinik sollen in der KVS-Praxis am Klinikum St. Georg aufgefangen werden. Einige niedergelassene Kinderärzte sind davon wenig begeistert.

Leipzig. Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst in Leipzig wird zum 1. Juli neu organisiert. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) hat einen neuen Vertrag mit der Kinderarztpraxis von Claudia Fiegert geschlossen, dem früheren Thonbergklinik-Kindernotfallzentrum von Dr. Barbara Teichmann. Die Einrichtung, die bis vor ein paar Jahren noch eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft angeboten hatte, reduziert ihre Notdienstzeiten nochmals. Nach LVZ-Informationen plant die KVS, dass die Bereitschaftspraxis am Standort des Klinikums St. Georg die Lücke füllen soll. Doch einige der niedergelassenen Kinderärzte in der Stadt würden diese Bereitschaftspraxis lieber am Leipziger Uniklinikum sehen.

Claudia Fiegert und ihr Team sollen ihren Notdienst in der Riebeckstraße ab 1. Juli nur noch an Wochenenden sowie an Feier- und Brückentagen zwischen 8 und 13 Uhr aufrechterhalten. Die bisherigen Notfallsprechstunden (montags, dienstags und donnerstags, jeweils von 19 bis 21 Uhr, sowie mittwochs und freitags, jeweils von 14 bis 19 Uhr) würden entfallen und an die KVS-Bereitschaftspraxis am St. Georg übergeben. Zumindest soll das der Plan der KVS sein. Deren Pressestelle hat eine entsprechende LVZ-Anfrage zwischen dem 23. und 28. Februar nicht beantwortet – zunächst mit Verweis auf „krankheitsbedingte Personalengpässe“. Später wurde dann mitgeteilt, dass man einer Informationsveranstaltung für die Kinderärzte am 1. März nicht vorgreifen und erst später antworten wolle.

Ist das letzte Wort noch nicht gesprochen?

Einige Kindermediziner hoffen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Sie plädieren für eine zentrale pädiatrische Bereitschaftspraxis am Standort der Uni-Kinderklinik. Dr. Melanie Ahaus ist Mitglied im Vorstand des Kinderärztenetzes Leipzig, einer Vereinigung der niedergelassenen Pädiaterinnen und Pädiater in der Region. Ahaus stellt klar: Die KV-Praxis am St. Georg funktioniere gut. Dennoch sei ein Standort mit zentraler Lage wie in der Liebigstraße langfristig die bessere Lösung. Die Anbindung an eine Kinderklinik sei dort ebenso gegeben wie am St. Georg. Und Eltern, die bislang gewohnt waren, mit ihren Kindern im Notfall die Thonbergklinik aufzusuchen, seien dann auch schneller vor Ort.