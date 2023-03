﻿„Ohne frisches Geld wird die Reform scheitern“

Leipzig. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (beide SPD) stärken Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für seine Krankenhausreform den Rücken. Zugleich üben sie scharfe Kritik an der FDP in der Ampel-Koalition. Im Interview erklären sie, worum es jetzt gehen muss, wie sich Sachsens Gesundheitsversorgung ändern wird und wie es mit dem insolvenzbedrohten Klinikum St. Georg in Leipzig weitergeht.

Die Krankenhausreform Karl Lauterbach (SPD) will Deutschlands Gesundheitssystem mit der Krankenhausreform neu aufstellen und zukunftsfähig machen. Nach den Vorstellungen des Bundesgesundheitsministers sollen die Kliniken eingeteilt werden in Häuser der Grund- und Notfallversorgung (Level 1, heutige Kreiskrankenhäuser), Schwerpunktversorger (Level 2, regionale Kliniken mit Spezialisierungen) und Maximalversorger (Level 3, Unikliniken). Es sollen nur noch die Kliniken bestimmte Fälle behandeln, die personell und medizinisch dafür ausgestattet sind. Die Fallpauschalen (fixer Geldsatz zur Behandlung einer Erkrankung) sollen zum Teil durch einen festen Betrag ersetzt werden – unabhängig davon, wie viel behandelt wird. Damit würde berücksichtigt, dass Kliniken manche Leistungen vorhalten müssen, die sich nicht rechnen („Vorhaltekosten“). Mit diesem Geld sollen sich die Kliniken nach Lauterbachs Plänen zu 40 Prozent finanzieren, Bereiche mit hohen Vorhaltekosten zu 60 Prozent (Notfall- und Intensivmedizin, Geburtshilfe, Neugeborenenmedizin). Wie das Ganze aber tatsächlich aussehen wird und wie viel Geld der Bund für diesen Umbau bereitstellt – darüber verhandeln derzeit Bund und Länder. Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein wollen prüfen lassen, ob die Reform mit der Verfassung vereinbar ist, weil Klinikplanung eigentlich Ländersache ist. Sachsen indes hat letztes Jahr bereits ein eigenes neues Krankenhausgesetz beschlossen. Darin sieht auch der Freistaat ein dreistufiges Modell zur künftigen Einteilung der Häuser vor, das Lauterbachs Plänen ähnelt.

Herr Jung, Sie haben mit 18 anderen Bürgermeistern in einem offenen Brief Unterstützung von Bund und Ländern für kommunale Kliniken gefordert. Gab es darauf schon eine Reaktion?

Jung: Leider nicht, und darüber bin ich enttäuscht, denn es ist ein dringender Hilferuf. Karl Lauterbach kennt die schwierige Situation der Kliniken. Er weiß, dass wir ihm grundsätzlich Rückhalt für seine Reform geben. Allerdings braucht auch er Unterstützung. Und die fehlt in Teilen der Ampel-Koalition.

Inwiefern?

Jung: Die FDP will offensichtlich kein Geld zur Verfügung stellen. Ich habe den Eindruck, dass die Liberalen es dem Markt und der jeweiligen Kassenlage einer Kommune überlassen wollen, welche Kliniken bleiben und welche sterben. Ich halte das für verhängnisvoll und nicht hinnehmbar. Gesundheit ist kein normaler Markt, den man sich selbst überlassen kann. Und eine finanzielle Unterstützung wäre möglich: Die vier Milliarden Euro des Bundes zur Energiepreisunterstützung werden nicht komplett abgerufen, etwa eine Milliarde wird übrig bleiben. Geld für eine Überbrückungshilfe wäre da.

„Ich habe den Eindruck, dass die Liberalen es dem Markt und der jeweiligen Kassenlage einer Kommune überlassen wollen, welche Kliniken bleiben und welche sterben“: Burkhard Jung (SPD), Leipziger Oberbürgermeister und Vize-Präsident des Deutschen Städtetags. © Quelle: Caroline Seidel/dpa

Aber diese Milliarde wird ja nur bei Bedarf freigegeben, die liegt da ja nicht rum...

Jung: Den politischen Willen vorausgesetzt: Man muss keinen Salto machen, um die Mittel umzuwidmen und damit planlose, unstrukturierte Insolvenzen zu verhindern, wie wir sie in Deutschland schon erleben.

Frau Köpping, auch Sie gehören zu den Adressaten des Briefes. Der Freistaat kommt seiner Verpflichtung zur Investitionsfinanzierung der Kliniken seit langem nicht nach. Deshalb mussten viele Häuser eigene Mittel aus dem laufenden Betrieb „herausschwitzen“. Jetzt funktioniert das nicht mehr, weil die Einnahmen fehlen und die Ausgaben steigen. Da müsste auch Sachsen jetzt mal ein paar Millionen drauflegen...

Köpping: Das stimmt so nicht. Der Freistaat hat seit der Wende in alle sächsischen Krankenhäuser außer den Unikliniken sechs Milliarden Euro investiert. Wir sind unserer Verpflichtung also sehr wohl nachgekommen. Und wir haben im Dezember das sächsische Krankenhausgesetz beschlossen, das eine gute Vorarbeit für die Krankenhausreform des Bundes ist und das 220 Millionen Euro für Investitionen vorsieht. In der Vergangenheit wurden übrigens nicht alle Mittel abgerufen, die wir bereitgestellt hatten. Ich will aber eines betonen: Wir haben in Sachsen und ganz Ostdeutschland nach Reformen in den 90er-Jahren schon eine schlanke Kliniklandschaft. Wir hatten im Freistaat über 100 Krankenhäuser; heute sind es noch 77. Das, was jetzt in vielen alten Bundesländern gemacht werden muss, haben wir schon hinter uns. Deswegen muss uns die Reform eine Sicherstellung und Stärkung der bewährten Struktur bringen. Wir werden keine Zerstörung unserer Krankenhauslandschaft zulassen.

„Das, was jetzt in vielen alten Bundesländern gemacht werden muss, haben wir schon hinter uns – wir werden keine Zerstörung unserer Krankenhauslandschaft zulassen“: Petra Köpping (SPD), Gesundheitsministerin in Sachsen. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Es wird in der Kliniklandschaft durch die angedachten Reformen im Bund aber vieles auf den Prüfstand gestellt. Noch gibt es kein Gesetz, noch wird diskutiert. Was muss in dieser Übergangszeit aus ihrer Sicht passieren, damit es nicht zu dieser „Zerstörung von Krankenhäusern“ kommt?

Köpping: Wir fordern drei Säulen: Die erste Säule ist das Übergangsgeld, das die Bürgermeister in ihrem offenen Brief fordern, damit es bis zum Inkrafttreten der Reform kein unkontrolliertes Kliniksterben gibt. Die zweite Säule ist ein Strukturfonds als Anreiz für einen organisierten und sinnvollen Umbau der Versorgung. Denn wenn es nötig ist, dass Kliniken sich verändern müssen, dann sollte das finanziell stimuliert und unterstützt werden. Die dritte Säule: Das sechs Milliarden Euro schwere Defizit bei den Krankenkassen muss vor Inkrafttreten der Reform beseitigt werden, damit die neue Krankenhausstruktur nicht gleich mit einem riesigen Schuldenberg startet. All diese drei Finanzsäulen sind aber aktuell nicht vorgesehen. Es braucht einen Neustart.

Stellt denn der Freistaat weiteres Geld bereit?

Köpping: Ich habe in den Haushaltsverhandlungen einen sächsischen Rekommunalisierungsfonds über 100 Millionen Euro beantragt.

Was kann man sich darunter vorstellen?

Köpping: Wir wollen Kliniken unterstützen, die sich schon jetzt selbst auf den Weg machen, um sich neu aufzustellen. In Reichenbach zum Beispiel befindet sich die Paracelsus-Klinik im Insolvenzverfahren. Wir brauchen dort aber auch in Zukunft eine medizinische Versorgung – mit einem Ärztehaus, einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) oder einem ähnlichen Angebot. Solche Umstrukturierungen möchten wir mit dem Fonds fördern.

Es gibt die Sorge, dass solide arbeitende kommunale Häuser schlechter gestellt werden, wenn man jetzt privat heruntergewirtschaftete Kliniken mit Steuergeld aufpäppelt. Befördern Sie so nicht eine Entwicklung, die Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert?

Köpping: Wir werden keine laufenden Betriebskosten übernehmen und keine Kliniken von privaten Trägern zurückkaufen. Die Paracelsus-Gruppe wird von uns kein Geld bekommen, aber wenn der Landkreis und die Stadt Reichenbach als Träger in die Verantwortung gehen wollen, dann würden wir sie bei Investitionen mit Mitteln des Fonds unterstützen.

Bekommen Sie das Geld aus dem Haushalt?

Köpping: Ich kämpfe darum.

Jung: Jeder Bürgermeister, jeder Landrat hat ein Riesenproblem, wenn er seine Klinik neu aufstellen soll und dabei nicht unterstützt wird. Ein Krankenhaus zu schließen, ist für einen Kommunalpolitiker politischer Suizid – der Protest ist enorm. Deshalb braucht es einen positiven, stimulierenden Impuls, um einen Anstoß zu geben für neue Strukturen in einer Klinik. Denn die sind nötig und deswegen ist das Bemühen von Ministerin Köpping so wichtig.

Köpping: Ich will es noch mal betonen – wir wollen keine Schließungen in Sachsen. Es geht um neue Einstufungen der Standorte, also eine Änderung der Leistungsangebote. Und es geht darum, dass Patienten dort behandelt werden, wo sie die bestmögliche Versorgung bekommen.

Die Sächsische Krankenhausgesellschaft schätzt, dass im Freistaat höchstens zehn Kliniken zu sogenannten Gesundheitszentren herabgestuft werden – also einige Leistungen nicht mehr angeboten werden. Sehen Sie das auch so?

Köpping: Das kann man jetzt noch nicht sagen; es gibt ja noch keine definierten Versorgungslevel und Leistungsgruppen, darüber wird ja noch verhandelt.

Herr Jung, am Klinikum St. Georg verhindert die Stadt gerade mit einem 100 Millionen Euro schweren Kreditrahmen die Insolvenz. Manche fürchten, dass das Geld nicht reichen wird. Wie lange hält Leipzigs Stadtkasse das aus? Es gibt ja noch andere Bereiche, in denen die Stadt Geld zuschießt?

Jung: Es kann nur eine Überbrückung sein, über längere Zeit können wir das nicht schultern. Deswegen ist Eile in Berlin geboten; die Krankenhausreform muss kommen und soll Maximal- sowie Schwerpunktversorger wie das St. Georg stärken – darauf setzen wir. Aber wir brauchen ein Vorschaltgesetz zur Überbrückung.

Köpping: Der Freistaat steht auch hinter dem St. Georg. Wir haben seit 1991 rund 400 Millionen Euro für Investitionen bereitgestellt.

In einem privaten Unternehmen, das einen Verlust von 30 Millionen Euro einfährt, hat das sehr wahrscheinlich personelle Konsequenzen. Welche Verantwortung trägt die Geschäftsführung für die aktuelle Situation?

Jung: Ich habe vollstes Vertrauen in die Klinikleitung. Ich weiß, wo das Haus herkommt und wie die Geschäftsführung es in den vergangenen Jahren geschafft hat, es wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen – bis zur Corona-Krise. Man muss auch sehen: Private Kliniken in Deutschland haben 2022 eine Milliarde Euro Gewinn nach Hause gefahren. Das St. Georg ist aber ein Schwerpunktversorger, kein spezialisiertes Herzzentrum – es kann sich nicht die lukrativen Rosinen rauspicken und Patienten mit komplizierten Krankheitsbildern abweisen. Ein privates Haus würde sich nicht so sehr um unwirtschaftliche Bereiche wie Kinder- oder Palliativmedizin kümmern, und es würde auch keinen Standort in Grünau halten. Das sorgt für eine gewisse Ineffizienz, die aber politisch gewollt und versorgungstechnisch geboten ist. Die Stadt Leipzig steht zu ihrem Klinikum. Die unwirtschaftliche Gebäudestruktur mit ihren vielen Gebäuden und langen Wegen ist bekannt, aber daran arbeiten wir.

Stadträtin und Klinikaufsichtsrätin Katharina Krefft verweist auf Defizite bei Mitarbeiter-Kommunikation und Unternehmenskultur.

Jung: Wenn es da Defizite gibt, dann müssen die behoben werden. Aber in der gegenwärtigen, akuten Lage ist das nur am Rande eine Frage, die mit dem wirtschaftlichen Ergebnis zu tun hat.

Köpping: Klinik-Geschäftsführer sind nie die beliebtesten Personen, weil sie schwierige Entscheidungen treffen müssen.

Die Investitionsplanung mit einem neuen Zentralbau stammt aus einer Zeit vor Corona und vor dem Exodus in der Pflege. Jetzt geht der Trend hin zu noch mehr ambulanten Behandlungen. Ist der Masterplan 2040 des St. Georg noch zeitgemäß?

Jung: Es ist völlig klar: Ohne diesen Zentralbau und die weitere Zentralisierung auf dem Gelände können wir zumachen. Das Klinikum wäre dann mittelfristig nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Zur Person Petra Köpping (64, SPD) ist seit 2019 Ministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt im Kabinett von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) – in ihren Zuständigkeitsbereich fällt auch die Gesundheitspolitik. 1994 bis 2001 war sie Bürgermeisterin in Großpösna, von 2001 bis 2008 Landrätin im Landkreis Leipzig. Zwischen 2009 und 2020 saß sie im Landtag, von 2014 bis 2019 war sie Ministerin für Gleichstellung und Integration. Burkhard Jung (65, SPD) ist seit 2006 Oberbürgermeister in Leipzig. Der heutige Rathauschef wurde 1986 Lehrer für Deutsch und Evangelische Religion in Siegen (Nordrhein-Westfalen) und 1991 Schulleiter am Evangelischen Schulzentrum Leipzig. Von 1999 bis 2006 war er Beigeordneter für Jugend, Schule und Sport. Zwischen 2019 und 2021 leitete er als Präsident den Deutschen Städtetag; seit 2021 ist er dessen Vize-Präsident.

Für enorme Kosten sorgen auch am St. Georg die vielen Leiharbeitskräfte in der Pflege. Weil Personal fehlt, wird über Leiharbeitsfirmen teuer Personal dazugekauft – und viele Pflegekräfte wechseln deutschlandweit zu solchen Firmen, weil dort besser bezahlt wird. Was soll man tun? Im Bund gibt es Überlegungen zur Einführung einer Quote.

Köpping: Leiharbeit ist gut, wenn sie vorübergehende Spitzen abfängt, sie darf aber keine Dauereinrichtung sein. Es ist ein großes Problem, wenn Leiharbeitskräfte im Gesundheitswesen besser bezahlt werden, sich zum Teil ihre Arbeitszeiten aussuchen können – und das Stammpersonal zum Lückenfüller wird. Wir brauchen dringend eine begrenzende Quote, um dem zu begegnen.

Aber die Leiharbeit hat sich ja wegen schlechter Arbeitsbedingungen in diesem Maße durchgesetzt. Der Weg müsste doch sein, die Bedingungen zu verbessern – und nicht die Leiharbeit zu reglementieren.

Köpping: Die Arbeitsbedingungen haben sich bereits enorm verbessert in den letzten Jahren. Wir haben ja schon für Personaluntergrenzen gesorgt, die die starke Last in der Pflege reduzieren. Und: Es gibt wenige Wirtschaftsbereiche, in denen es so viel Zuwachs beim Gehalt gab.

Wir leben seit drei Jahren im Dauerkrisenmodus – und seitdem wird immer wieder Geld vom Bund verlangt. Jetzt also der nächste Ruf für die Klinikreform. Wo soll das hinführen, der Bund hat auch begrenzte Mittel?

Jung: Es stimmt – wir haben in Deutschland auch das Gesundheitssystem drei Jahre lang mit Geld zugeschmissen. Das darf jetzt nicht wieder passieren. Im Unterschied zu den Milliarden, die wir in der Corona-Krise ausgegeben haben, geht es jetzt nicht darum, immer wieder Löcher zu stopfen und ein vor sich hin vegetierendes System zu erhalten. Es geht um eine grundsätzliche Neuaufstellung der deutschlandweiten Krankenhausfinanzierung. Ohne frisches Geld für den Übergang und für neue Strukturen wird diese Reform scheitern. Sonst heißt es: Operation gelungen, Patient tot.

Köpping: Gesundheit gehört zur staatlichen Daseinsvorsorge. Wenn wir eine wirkliche Klinikreform wollen, braucht es finanzielle Mittel – für moderne Kliniken, die in Zukunft kostendeckend arbeiten können.