﻿Herzzentrum Leipzig: Was ist los an der Spitze?

Schlägerei im Laden im Altenburger Südosten: 19-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein Streit in einem Lebensmittelgeschäft hat am Dienstag Polizei und Rettungsdienst beschäftigt. Außerdem hinterließen Einbrecher in einer ehemaligen Schneiderei in Dobitschen erheblichen Sachschaden.