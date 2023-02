﻿Sachsens Kliniken stehen vor einem Wandel: Neuer Geschäftsführer bei der Krankenhausgesellschaft

In bewegten Zeiten löst Friedrich München Stephan Helm als Geschäftsführer der Sächsischen Krankenhausgesellschaft ab. Was steht dem Klinikwesen im Freistaat bevor? Der scheidende Chef hat dazu eine Idee.

Leipzig. Wechsel in schwierigen Zeiten: Stephan Helm (65) hat die Geschäftsführung der Sächsischen Krankenhausgesellschaft (SKG) an Friedrich München (59) übergeben. Helms Verabschiedung stand dabei ganz im Zeichen des tiefgreifenden Wandels im Klinikwesen. Dass der kommen wird und auch kommen muss – daran ließ niemand einen Zweifel. Die Frage bleibt: Wie weit soll das Ganze gehen? Werden die Krankenhäuser im Freistaat nochmals so zur Ader gelassen wie nach der Wende?

Von 130 auf 80 Kliniken geschrumpft

Als Helm vor 32 Jahren sein Amt antrat, da gab es 130 Kliniken in Sachsen. Jetzt, wo er von Deck geht, sind es noch 80. Viele Branchenkenner sagen: Der Freistaat ist anderen Bundesländern mit seiner Kliniklandschaft um zehn Jahre voraus. Dennoch sieht der SKG-Vorstandsvorsitzende Sven Langner die Hälfte aller sächsischen Krankenhausstandorte gefährdet. Doch alle maßgeblichen Akteure machten bei Helms Verabschiedung deutlich: Der Wandel darf keine Revolution werden. Um eine Transformation müsse es gehen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Und Transformation setzt voraus, dass man die Menschen mitnimmt. Sonst werden sie vom Subjekt zum Objekt.“ Das dürfe nicht passieren.

Helm legte Wert auf die Standorte im ländlichen Raum: „Da kommen die Notärzte her, da sind die Notfallambulanzen.“ Weil das so ist, geht er davon aus, dass es am Ende nicht mehr als zehn Kliniken in Sachsen sein werden, die vom Krankenhaus zum Gesundheitszentrum herabgestuft werden. Dieser Prozess müsse mit viel Kommunikation begleitet werden und institutionell wie wirtschaftlich abgesichert sein. Gerald Gaß stellte klar: „Ab heute wird es weniger.“ Die Klinikstrukturen würden in zehn bis 20 Jahren aufgrund von Demografie und Fachkräftemangel andere sein, so der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Doch der Prozess dahin lasse sich gestalten.

Klinik in Reichenbach schließt

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), die sich betroffen über die gerade verkündete Schließung der Reichenbacher Paracelsus-Klinik zeigte, wird die Botschaften mitnehmen in die Verhandlungen nach Berlin. In Sachsen gehe es jetzt in die Krankenhausplanung. Dabei könne man Helm weiter gut gebrauchen. Die Expertise des dienstältesten Geschäftsführers aller deutschen Krankenhausgesellschaften und sein Wertekompass wurden bei seiner Abschiedsfeier mehrfach hervorgehoben.