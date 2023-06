Neues CT am Uniklinikum Leipzig: Bessere Bilder, weniger Strahlung

Leipzig. Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) hat ein neues Ganzkörper-PET-CT-Gerät in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um einen Computertomographen (CT), der die speziellen Eigenschaften von Tumorgewebe auf molekularer Ebene darstellt. Neben Krebskranken sollen vor allem strahlungsempfindliche Patienten wie Säuglinge, Kinder, Jugendliche oder Schwangere profitieren. In das Gerät sowie Baumaßnahmen wurden insgesamt rund 10 Millionen Euro aus Mitteln des Freistaats Sachsen und Eigenmitteln investiert.

Feierlicher geht es kaum (von links): Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), Franziska Bell (Kaufmännische Leiterin für Bildgebung und Strahlenmedizin), Professor Christoph Josten (Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Leipzig), Professor Bernhard Sattler (Leiter für Medizinische Physik und Strahlenschutz) und Dr. Robert Jacob (Kaufmännischer Vorstand). © Quelle: Dirk Knofe

Laut UKL waren vergleichbare Geräte in Deutschland bislang nur in Heidelberg und Tübingen im Einsatz. Das neue PET-CT liefert bessere Darstellungen in zwei bis drei statt wie bisher in 20 bis 30 Minuten; notfalls kann die Zeit sogar auf 60 Sekunden verkürzt werden. Die Strahlung könne so verringert werden, dass sie im Bereich der durchschnittlichen jährlichen natürlichen Exposition in Deutschland liegt, so das UKL.

LVZ