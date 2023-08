﻿Nach Pleite: Pflegedienst Lebensbaum in Leipzig-Plagwitz wieder da

Leipzig. Der Schock saß tief – bei Patienten und Angestellten in Plagwitz: Der Pflegekonzern Convivo hatte seinen Kunden im Oktober letzten Jahres mitgeteilt, dass der ambulante Pflegedienst Convivo-Lebensbaum zum Monatsende den Betrieb einstellt. Knapp 90 Patienten mussten sich einen neuen Anbieter suchen. „Da flossen viele Tränen“, erinnert sich ein Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen führte damals „die Marktsituation, stetig steigende Energiepreise, Lebenshaltungskosten und die Corona-Pandemie“ als Gründe für die Schließung an. Doch schon wenig später wurde klar, dass es um etwas ganz anderes ging...

Jennifer Garcia (32) und Maik Steinbach (46) haben sich viel geärgert in den vergangenen Monaten. Der Convivo-Konzern hat ihnen und den anderen rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übel mitgespielt. Heute sitzen die beiden Geschäftsführer in den Räumen ihres neu gegründeten Unternehmens und blicken wieder optimistisch nach vorn. Seit 1. Juli gibt es ihn wieder – den Pflegedienst Lebensbaum in Plagwitz, jetzt mit Sitz in der Gießerstraße und ohne den Namenszusatz „Convivo“. Denn den einstigen Pflegekonzern mit rund 100 Standorten und etwa 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es faktisch nicht mehr – er ist insolvent.

Seniorenheim Wiederitzsch hat neuen Eigentümer Die Convivo-Gruppe, einstiger Betreiber des Pflegedienstes Lebensbaum in Plagwitz sowie des Seniorenheims Wiederitzsch, wird aktuell zerschlagen. Bereits im Juni hatten die insolvenzverwaltenden Kanzleien Willmerköster sowie Brinkmann&Partner mitgeteilt, dass für 68 von 77 noch aktiven Pflege- und Wohneinrichtungen neue Betreiber gefunden worden seien. Auch das Seniorenheim Wiederitzsch läuft inzwischen unter neuer Flagge, bestätigt Meike Ostrowski auf LVZ-Anfrage. Ansonsten zeigt sich die Sprecherin der Insolvenzverwalter jedoch zugeknöpft – und nennt nicht einmal den Namen des Eigentümers. „Über die näheren Details der Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart“, so Ostrowski. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen im Zusammenhang mit der Convivo-Pleite wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung und in einem Fall wegen Betruges gegen die ehemaligen Geschäftsführer. Auch das Privatvermögen des Convivo-Gründers Torsten Gehle befindet sich mittlerweile in Obhut des Insolvenzverwalters Hans-Joachim Berner von der Kanzlei Willmerköster.

Die Lebensbaum-Geschichte reicht elf Jahre zurück, zeitweise zählte der ambulante Pflegedienst fast 40 Angestellte, betreute bis zu 130 Patienten. 2017 kam der Lebensbaum unter das Dach der Convivo – und im Laufe der Zeit wurden die Arbeitsbedingungen immer schwerer. Es habe ständig wechselnde Regionalleiter gegeben, erinnert sich Jennifer Garcia. „Wir wurden vernachlässigt, hatten sehr alte Fahrzeuge, es wurde kaum investiert“, berichtet Maik Steinbach. Weil die zentrale Buchhaltung des Bremer Konzerns immer öfter die Rechnungen nicht mehr beglich, erledigte man laufende Geschäfte verstärkt über die Handkasse. Auf diese Weise konnten immerhin Reparaturen, Betriebsmittel und Bürobedarf bezahlt werden. Größere Probleme bereitete den Lebensbaum-Leuten aber, dass sie immer wieder im Seniorenheim Wiederitzsch der Convivo-Gruppe einspringen sollten, um dortige Personalengpässe auszugleichen. „Irgendwann haben wir das unterbunden“, so Steinbach, der mit Garcia auch unter Convivo den Betrieb beim ambulanten Versorger in Plagwitz leitete.

In Wiederitzsch spitzte sich die Lage zu, nachdem die dortige Heimleiterin im Juli letzten Jahres hingeschmissen und einen Großteil des Personals mit in eine andere Einrichtung genommen hatte. Und: Die Heimaufsicht des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen nahm das Seniorenhaus nach Beschwerden ins Visier. Sie stellte „insbesondere gravierende Pflegedefizite“ und Personalmangel fest. Steinbach wurde gefragt, ob er die Leitung in Wiederitzsch übernehmen würde – und nach einigem Überlegen sagte er im September zu. Kurz darauf wurde ihm eröffnet, dass man nun den Lebensbaum schließen werde und er dafür sorgen solle, dass das Personal ins Seniorenhaus wechselt. „Die haben die enge Bindung ausgenutzt, die wir hier zu unseren Mitarbeitern hatten“, berichtet Steinbach. Nach außen wurden betriebswirtschaftliche Gründe kommuniziert, die die Schließung des Lebensbaums erfordern würden. „Aber wir haben hier immer schwarze Zahlen geschrieben“, konstatiert Jennifer Garcia, „in Wirklichkeit wurden wir Leitungskräfte und die Mitarbeiter des Pflegedienstes benutzt, um die drohende Schließung in Wiederitzsch abzuwenden.“

Mitarbeiter wechselten nach Wiederitzsch

Tatsächlich wechselten fast alle Mitarbeiter von Plagwitz nach Wiederitzsch – fanden dort jedoch „unsagbare Zustände“ vor. Verbesserungsversuche seien an den wirtschaftlichen Interessen von Convivo gescheitert, berichtet Garcia. Steinbach geriet mit seiner Regionalleiterin in Streit. Auch im Seniorenhaus habe es zunehmend Schwierigkeiten wegen offener Rechnungen gegeben. „Wir hatten deshalb sogar Probleme mit der Wäscheversorgung, mussten zum Teil mit der Barkasse selbst Lebensmittel einkaufen gehen.“ Steinbach stellte immer wieder Fragen – und erhielt Anfang Januar die fristlose Kündigung. Im selben Monat meldete Convivo Insolvenz an.

Vor dem Arbeitsgericht kam es für Steinbach zum Vergleich und zur Freistellung bis März. Die Zeit nutzten er und Garcia für die Vorbereitung zur Wiedereröffnung des Pflegedienstes Lebensbaum. Inzwischen werden wieder 25 Patienten versorgt. Das Team zählt aktuell acht Mitarbeiter – nächstes Jahr sollen es 15 bis 16 sein. „Wir hatten einen guten Ruf – bei Patienten, Ärzten und Sozialdiensten“ erzählt Steinbach, „da wollen wir wieder ansetzen – mit qualitativer, liebevoller und individueller Versorgung.“ Dabei wolle man auf Kooperation setzen, betont der Geschäftsführer. „In Leipzig gibt es zu viel Konkurrenz unter den Pflegediensten – man könnte sich viel mehr unterstützen. Es gibt genügend Patienten, die eine gute Versorgung brauchen.“

