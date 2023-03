﻿Private Investoren in Sachsens Praxen – Fluch oder Segen?

In Fachzeitschriften, wie hier im Ärzteblatt Sachsen, suchen Ärzte Nachfolger für ihre Praxen. Das wird auch in Mitteldeutschland immer schwieriger. Ein Ausweg sind zum Teil Medizinische Versorgungszentren, die nicht von Ärzten betrieben werden.

Leipzig/Dresden. Seit einigen Jahren sind in der ambulanten Versorgung neue Player zu sehen: Unternehmer, die keine Ärzte sind und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) betreiben. Führt das zu einer weiteren Ökonomisierung der Gesundheit – von der die Politik ja eigentlich ein Stück weit weg will? Oder können solche Anbieter die Versorgung verbessern?

Ingmar Wegner hat in den vergangenen sechs Jahren ein kleines Imperium aufgebaut. 500 Mitarbeitende zählt seine DocEins-Gruppe, die Bilanz weist rund 50 000 ambulante Behandlungsfälle pro Jahr aus sowie jährliche Umsätze im zweistelligen Millionenbereich. DocEins betreibt zwei Fachkliniken für Lungenerkrankungen im thüringischen Harz und in Baden-Württemberg sowie zehn Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit rund 100 Kassenarzt-Sitzen – überwiegend in Ostdeutschland: Leipzig, Borna, Delitzsch, Dresden und Umland, Südbrandenburg, südliches Sachsen-Anhalt. Wegner operiert von Leipzig aus – mit Zahlen, nicht mit OP-Besteck. Er ist kein Arzt, sondern Kaufmann.

„In ländlichen Bereichen ist der Bedarf riesig, die Situation ist wirklich angespannt“: Ingmar Wegner, Geschäftsführer bei DocEins. © Quelle: André Kempner

Die ambulante Gesundheitsversorgung hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Da ist der Arztmangel auf dem Land. Da ist eine immer aufwendigere Medizin, die selbst in einfachen Praxen hohe Investitionen erfordert – es fehlt aber an Kapital im Gesundheitsmarkt. Da ist eine weniger risikobereite Generation, die sich scheut, eigenes Geld in eine Praxis zu stecken – so denn welches da ist. Und eine Generation, die nicht mehr 60 Stunden pro Woche arbeiten will. Das bedeutet: Arztpraxen werden nicht wie selbstverständlich vom Nachwuchs übernommen. Vor allem in ländlichen Regionen stehen damit auch ältere Ärzte vor einem Problem: Der Verkauf ist in ihre Altersvorsorge eingepreist – deshalb müssen sie ihre Praxis loswerden.

An dieser Stelle kommen private Betreiber wie Ingmar Wegner ins Spiel. Sie haben Kapital. Sie haben den Markt im Blick. Sie treten an Ärzte heran, die auf den Ruhestand zugehen, oder werden selbst angesprochen. Wegner trifft auf dankbare Geschäftspartner – vor allem in ländlichen Bereichen. „Da ist der Bedarf riesig, die Situation ist wirklich angespannt.“ In Großstädten kommen private Unternehmer weniger zum Zuge, weil Ärzte, die eine Praxis übernehmen wollen, Vorrang haben – und Metropolen zugleich attraktiver für eine Niederlassung sind. Wegner hat etwas, womit er werben kann: In seinen MVZ können sich Ärztinnen und Ärzte anstellen lassen; sie müssen nicht selbst investieren. Durch zentrale Strukturen werden sie von ungeliebten Aufgaben wie IT-Organisation oder Personalgewinnung befreit.

„Mit jeder Praxis, die durch ein MVZ übernommen wird, wird die Versorgung schlechter“: Dr. Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. © Quelle: Anja Schneider

Nicht alle sehen darin eine Verbesserung. Dr. Klaus Heckemann zum Beispiel, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), sagt: „Mit jeder Praxis, die durch ein MVZ übernommen wird, wird die Versorgung schlechter.“ Seine Rechnung lautet so: Angestellte Ärzte arbeiten maximal 40 Stunden in der Woche, Niedergelassene deutlich mehr. Und in einer unterversorgten Region sei es eben nicht egal, ob ein Arzt 60 oder 40 Stunden für seine Patienten da ist. Vor der Einführung von MVZ und deren Möglichkeit zur Anstellung von Ärzten seien Mediziner eben in die eigene Praxis gegangen, so Heckemann. „Etwas anderes gab es nicht. Hätte man die Möglichkeit nicht geschaffen, wäre das heute auch noch so.“ Es seien aber immer mehr Ärzte geworden, die das Angebot einer Anstellung der Möglichkeit einer eigenen Praxisübernahme vorgezogen hätten. „Das Angebot hat sich seine Nachfrage gesucht.“

„Wer ist denn das böse Investoren-MVZ?“

Vor allem aber würden Finanzinvestoren Praxen mit einem anderen Ansatz übernehmen: so viel Gewinn wie möglich zu machen und das Unternehmen wieder zu schließen, wenn es sich nicht mehr lohnt. Ein Arzt würde sich viel schwerer mit einem solchen Schritt tun und habe ein größeres primäres Interesse am dauerhaften Bestehen seiner Praxis. „Natürlich ist das immer eine durchschnittliche Betrachtung“, so der KVS-Chef. Allerdings kann Heckemann Beispiele nennen, die seine These untermauern sollen: Die KVS führte schon Verfahren gegen ein privat geführtes MVZ, das von Patienten vor Behandlungsbeginn Geld verlangt und Ärzten für die Zuweisung von Patienten Geld gezahlt haben soll. Und private augenärztliche Zentren würden oftmals lukrative Operationen anbieten – aber kaum Grundversorgung, sagt Heckemann. Das sei Rosinenpickerei.

Ingmar Wegner konstatiert, dass die Kassenärztliche Vereinigung im benachbarten Sachsen-Anhalt private MVZ nicht mehr so kritisch sehe – eben weil die Versorgung allein mit niederlassungswilligen Ärzten gar nicht mehr möglich sei. Den Geschäftsführer stört die oftmals pauschale Kritik: „Wer ist denn das böse Investoren-MVZ? Der börsennotierte Klinikkonzern? Die Kirche, die Kliniken und MVZ betreibt? Die Private-Equity-Gesellschaft? Und der Arzt, der einen anderen Arzt anstellt, ist für mich auch ein Investor.“ DocEins sei ein Familienunternehmen: „Wir haben da eigenes Geld reingesteckt.“

Professor Wilfried von Eiff, Gesundheitsökonom an der „HHL Leipzig Graduate School of Management“, plädiert ebenfalls für eine differenzierte Betrachtung: Wenn ein klassischer Unternehmer, zum Beispiel ein Familienbetrieb, MVZ kaufe und dauerhaft mit angemessener Rendite betreibe, dann sei da nichts gegen einzuwenden. Die Prinzipien der Daseinsvorsorge müssten nur beachtet werden. Eben deshalb hält von Eiff Private-Equity-Unternehmen für ungeeignet: „Die haben ein Geschäftsmodell, das mit den Besonderheiten einer Gesundheitsversorgung kollidiert. Es gehört zum Geschäftsprinzip, nach fünf bis sieben Jahren über den Verkauf zusätzlich Kasse zu machen. Das bringt riesige Unruhe in die Branche – das Shareholder-Value-Prinzip widerspricht dem Prinzip der Daseinsfürsorge.“ Mittlerweile seien jedoch zehn Prozent der MVZ Private-Equity-geführt.

„Private-Equity-Unternehmen haben ein Geschäftsmodell, das mit den Besonderheiten einer Gesundheitsversorgung kollidiert – das Shareholder-Value-Prinzip widerspricht dem Prinzip der Daseinsfürsorge“: Professor Wilfried von Eiff, Gesundheitsökonom an der HHL Leipzig. © Quelle: HHL Leipzig

Dass privat betriebene MVZ aber die Versorgung verschlechtern, wie es Heckemann behauptet, hält von Eiff für eine zu einseitige Argumentation: „Wenn ein Privater eine Praxis nicht kauft, die sonst keiner übernehmen würde, gäbe es an der Stelle eine Unterversorgung. Da dürfte auch die KV kein Interesse dran haben, weil sie einen Sicherstellungsauftrag hat. Die KV sollte sich für Betreiberkonzepte stark machen, bei denen die Ärzte in voll ausgestatteten Praxen arbeiten können und von Dokumentationsbürokratie sowie persönlichen Investitionsverpflichtungen entlastet werden. So steigert man die Attraktivität für Nachwuchsmediziner und steuert dem Einfluss von Finanzinvestoren entgegen.“

Für letztere müssten strengere Regeln und Aufsicht her, fordert von Eiff. Das Kartellamt müsse auch bei kleineren Zukäufen großer Ketten mehr kontrollieren. Es erfordere Eingriffe, wenn Unternehmen sich nur noch um gewinnträchtige OPs kümmerten und die Grundversorgung vernachlässigten – wie bei einigen Augen-MVZ. Und es brauche ein Register, aus dem hervorgehe, wer hinter einem MVZ stecke.

„Keine Angst vor Transparenz“

Auch Ingmar Wegner hat nichts gegen eine solche Offenlegung oder gegen mehr Kontrollen, um schwarzen Schafen das Handwerk zu legen: „Wir haben keine Angst vor Transparenz.“ Trotzdem macht er sich Sorgen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will private Betreiber an eine kürzere Leine legen – nur ist bislang unklar, was sich genau ändern soll. Falls künftig nur noch Kliniken ein MVZ gründen dürften, wäre das ein Problem, findet Wegner: „Das würde die großen Klinikketten bevorzugen, die in jeder Region ein Krankenhaus haben.“ Zudem seien diese Unternehmen immer mehr an MVZ interessiert, weil die stationäre Versorgung als Geschäftsmodell schwieriger wird. KVS-Chef Heckemann fordert hingegen, dass der Betreiber ein Arzt, eine Kommune oder eine Klinik sein muss.

Für Gesundheitsökonom Wilfried von Eiff stellt fest: „Es geht nicht um die Frage, ob es gut oder schlecht ist, wenn wir privates Kapital zulassen – denn wir brauchen das Geld. Es geht um die Frage: Wie können wir auf dieses Kapital zurückgreifen, es aber den Regeln der Daseinsvorsorge unterwerfen?“