﻿St. Georg: So läuft eine ambulante OP im neuen Leipziger Klinik-Zentrum

Leipzig. Wer noch keine Vorstellung davon hat, was die viel zitierte „Ambulantisierung des Gesundheitswesens“ bedeutet – im neuesten Gebäude des Klinikums St. Georg bekommt er einen Eindruck davon. Das Ambulanzzentrum wurde zwar schon im vergangenen November eröffnet – da waren die vier OP-Säle aber noch nicht fertig. Seit Jahresanfang sind die ersten beiden Räume sukzessive in Betrieb gegangen, zum 1. Juni folgt Nummer drei, bis Ende des Jahres soll die Einheit unter Volldampf laufen. In Bau und Ausstattung des OP-Bereichs wurden 5,7 Millionen Euro investiert. Ein Blick in den Alltag.

In der dritten Etage kommt der Patient an; vom Empfangszimmer geht es in die Umkleide – den Schlüssel für den kleinen Tresor mit den persönlichen Wertgegenständen führt der Patient fortan die ganze Zeit bei sich. Im nächsten Raum wird die Narkose vorbereitet – und später aufgewacht; 13 Plätze stehen dafür zur Verfügung. Es geht auf einen vollelektrischen mobilen Tisch, den man die gesamte Behandlung über bis zum Aufstehen nicht mehr verlässt.

Der Tisch rollt in einen der OP-Säle. Die sind multifunktional eingerichtet; Klinikärzte aus Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirurgie, Gynäkologie, Urologie, Plastischer und Handchirurgie sowie HNO nutzen die Räume. „Wir können binnen Minuten den Fachbereich wechseln“, sagt Dr. Philipp Esser, OP-Chefarzt im Ambulanzzentrum. Jeder Abteilung stehen Zeitfenster an bestimmten Tagen zur Verfügung; geöffnet ist von 7 bis 17, die Kern-OP-Zeit von 8 und 15 Uhr. Fünf „Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten“ wurden eingestellt, zum 1. Juni kommen zwei weitere hinzu. Die Personalsuche sei weniger aufwändig gewesen als erwartet, schildert Esser. Vielleicht liegt es daran, dass hier keine Wochenend- und Nachtschichten anfallen. Für die Anästhesie greift das St. Georg auf die Dienstleistung einer niedergelassenen Praxis zurück, um keine Kräfte aus dem stationären OP-Betrieb abzuziehen, der ja auch weiter läuft.

Rund 3000 Eingriffe zählt der gesetzliche Katalog möglicher ambulanter Eingriffe. Gängige OPs dieser Art sind zum Beispiel Leistenbrüche und viele weitere endoskopische Behandlungen. „Wir wollen so viel wie möglich aus dem stationären in den ambulanten Bereich holen“, sagt Philipp Esser. Der Chef schätzt an dem Modell, dass hier Klinikärzte ihr Know-how einbringen und die komplette Logistik genutzt werden kann – vom Einkauf bis zur Sterilisation. Und wenn es mal sein muss, sei eine stationäre Unterbringung auch schnell machbar. Die Organisation laufe ausschließlich über elektronische Patientenakten und sei nahezu papierlos, so Esser. Der vierte Saal soll vorerst nur selbst genutzt werden, später aber auch für externe Chirurgen zur Verfügung stehen. Die können den Raum dann mitsamt Infrastruktur anmieten – mit oder ohne Personal. Die Nachfrage sei hoch, sagt Esser. Mit der neuen OP-Einheit soll natürlich Geld verdient werden – Einnahmen, die das wirtschaftlich schwer angeschlagene Haus dringend benötigt.

In der Regel dauert die Überwachung nach dem Eingriff etwa zwei Stunden. Der Patient bekommt einen Trinkjoghurt, und dann geht es wieder an den Ausgangspunkt – den Empfangs- und Ruhebereich. Hier gibt es große Sessel mit ausklappbaren Fußlehnen. Gehen darf nur, wer zuvor eine volljährige Abholperson und eine Betreuungsperson für 24 Stunden angegeben hat. Den Krankenschein sowie Medikamente für die nächsten Tage gibt es mit nach Hause. Falls dort Komplikationen auftreten, ist die Notaufnahme des St. Georg der erste Anlaufpunkt.