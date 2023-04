Neuer Wettbewerb ausgeschrieben

Vortrag und Saatgut: Leipziger Naturschutzbund wirbt für blühende Baumscheiben

Der Nabu in Leipzig sucht auch in diesem Jahr die schönste Baumscheibe der Stadt. Wie der Wettbewerb läuft und wie der Bodenbereich eines Baumes am besten gepflegt wird – das erklären die Umweltschützer bei einem Vortrag.