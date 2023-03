Uniklinik Leipzig hebt Corona-Beschränkungen auf

Entwicklung am Arbeitsmarkt

Job mit Ablaufdatum: Weniger befristete Arbeitsverträge in Sachsen

Gute Entwicklung für Arbeitssuchende: In Sachsen werden weniger befristete Arbeitsverträge abgeschlossen als in der Vergangenheit. Auch sind die Übernahmechancen aus einer befristeten in unbefristete Beschäftigung kontinuierlich gestiegen.