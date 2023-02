﻿Uniklinik Leipzig schließt 2022 wohl mit Minus ab

Was sind die Gründe für den anhaltenden Negativtrend – und vor welchen Herausforderungen steht das Haus? Ein Überblick.

Leipzig. Das Uniklinikum Leipzig (UKL) wird wohl ein weiteres Jahr mit einem negativen Jahresergebnis abschließen. Das Defizit werde allerdings nicht mehr so groß sein wie in den Vorjahren, erklärte der kaufmännische Vorstand Robert Jacob beim Neujahrsempfang des Hauses. Grund dafür seien Einschränkungen in der Regelversorgung, etwa bei geplanten Eingriffen – dadurch ist die Zahl der Patientinnen und Patienten gesunken. 2022 wurden zwar wieder mehr Menschen behandelt als ein Jahr zuvor, aber immer noch deutlich weniger als 2019. Weiterhin haben sich Teuerungen bei Schutzausrüstung, medizinischen Verbrauchsmitteln sowie bei Sach- und Energiekosten in der Bilanz niedergeschlagen. An dieser Stelle scheine es absehbar keine Verbesserung zu geben, so Jacob.