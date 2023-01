﻿Gemeinsam gegen den Krebs: Leipzig und Jena wollen Innovationen für Patienten

Die Unikliniken in Leipzig und Jena wollen Behandlungsstandards weiterentwickeln, aktuelle und innovative Erkenntnisse aus der Forschung sollen schneller in der klinischen Praxis landen.

Leipzig/Jena. Die Hürden seien hoch gewesen, sagte Gerd Nettekoven, der Chef der Deutschen Krebshilfe (DKH). Diese vergibt das Siegel für Exzellenz-Krebs-Zentren in Deutschland. Zwar hatten das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und das Uniklinikum Jena (UKJ) bereits 2019 ihre onkologischen Abteilungen näher zusammengeführt. Doch erst jetzt gab es grünes Licht von einem internationalen Gutachter-Gremium: Das Mitteldeutsche Krebszentrum (MKZ) erfüllt die Kriterien in puncto Patientenversorgung, Forschung, Verzahnung von Wissenschaft und Praxis sowie Vernetzung in der Region.