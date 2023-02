Brita Will kümmert sich zusammen mit Tagespflege und ambulantem Dienst um ihren schwer an Alzheimer erkrankten Mann Fritz. Und macht sich Sorgen, die sie bislang nicht kannte: Was passiert mit ihrem Leben, wenn die Inflation nicht bald gestoppt wird?

Mit den immer weiter steigenden Kosten haben viele Heimbewohner zu kämpfen. Doch auch die häusliche und ambulante Pflege wird immer teuer. So teuer, dass selbst diejenigen voll Sorge in die Zukunft schauen, die bislang keine Probleme mit ihrer Rente hatten. Ein Besuch bei Brita Will und ihrem an Alzheimer erkrankten Mann Fritz.

