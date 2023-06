﻿Zu wenig Organspender in Sachsen: „Man leidet mit den Patienten“

Leipzig/Dresden. Ramie Choumane hat Glück gehabt. Vor zwei Wochen rief das Uniklinikum Leipzig (UKL) an und teilte mit: Wir haben ein Spenderorgan für Sie. 2012 war bei dem heute 35-Jährigen eine Entzündung der Gallengänge in der Leber festgestellt worden, die auch Lebergewebe zerstört. Die Blutwerte waren erhöht, blieben aber lange Zeit stabil. Im Herbst 2021 verschlechterte sich sein Zustand, kurz darauf landete Ramie Choumane auf der Warteliste für eine Spenderleber. Vor einigen Wochen explodierten seine Werte massiv, und Choumane rutschte auf der Liste nach vorn. Jetzt wurde ihm während eines achtstündigen Eingriffs ein neues Organ transplantiert.

Nur die Unikliniken Leipzig und Dresden kümmern sich in Sachsen um Organtransplantationen. Rückgänge bei den Herzen, stabile Zahlen bei Nieren und Lebern – so lässt sich die aktuelle Entwicklung im Freistaat beschreiben. Am UKL wurden letztes Jahr 43 Nieren transplantiert (Vorjahr: 28) sowie 29 Lebern (30) und eine Bauchspeicheldrüse (0). Am Herzzentrum Leipzig wurden 20 Herzen verpflanzt (35). Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden vermeldet 47 Nierentransplantationen (61), das Herzzentrum Dresden ein verpflanztes Organ (0).

„Die moderne Transplantationsmedizin eröffnet viele Optionen“, sagt Dr. Svitlana Ziganshyna, Transplantationsbeauftragte am UKL, „aber nicht alle können wir nutzen, denn zu oft fehlt das lebensrettende Organ.“ 248 Menschen stehen am UKL aktuell auf der Warteliste für eine neue Niere, Leber oder Bauchspeicheldrüse.

Auch Dr. Alexey Dashkevich verweist auf den Organmangel. „Selbst bei der Hochdringlichkeitsstufe beträgt die durchschnittliche Wartezeit in Deutschland derzeit sechs Monate“, sagt der Leitende Oberarzt und Bereichsleiter des Herztransplantations- und Kunstherzprogramms am Helios-Herzzentrum Leipzig. „Man sieht die Patientinnen und Patienten jeden Tag auf Station und leidet mit ihnen, wenn wochen- oder monatelang kein Organangebot kommt.“ Wegen dieses Mangels und weil oft schnelles Handeln erforderlich sei, müsse als vorübergehende Lösung häufig ein Kunstherz eingesetzt werden. Die gemeinsame Neuauflage des Lungentransplantationsprogramms von Herzzentrum und UKL kommt indes nicht recht in Fahrt. „Das Programm war wegen Corona und anderer Gründe ausgesetzt“, so Professor Matthias Steinert, Bereichsleiter Thoraxchirurgie am UKL. „Unter anderem wegen des Organmangels gab es bisher auch wieder keine und wird es in naher Zukunft auch keine Lungentransplantation in Leipzig geben.“

Umfrage: Bereitschaft zur Organspende steigt Die Zahl der Menschen, die zu einer Organspende bereit sind, ist in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Das hat eine Umfrage der Barmer-Krankenkasse unter rund 1000 Versicherten zwischen 16 und 64 Jahren ergeben, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorab vorliegt. Danach erklärten 39 Prozent der Befragten, dass sie „bestimmt“ zur Organspende nach ihrem Tod bereit wären (Vorjahr: 34 Prozent). Die Zahl der Befragten, die für sich eine Organspende sicher ausschließen, beträgt unverändert neun Prozent. Die Barmer ist mit fast neun Millionen Versicherten die zweitgrößte gesetzliche Kasse in Deutschland. Die Umfrageergebnisse lassen sich daher auf die Gesamtbevölkerung beziehen. Mit 41 Prozent ist die Spendenbereitschaft in der Altersgruppe der 51- bis 64-Jährigen am größten. Bei den 18- bis 25-Jährigen ist sie laut aktueller Umfrage mit 40 Prozent ähnlich hoch. Am niedrigsten liegt die Spendenbereitschaft bei den 39- bis 50-Jährigen mit 36 Prozent. Weiterhin deutliche Unterschiede gibt es bei Männern und Frauen. Bei den Frauen ist die Spendenbereitschaft von 40 Prozent im Jahr 2022 auf jetzt 44 Prozent gestiegen. Bei den Männern ist ein Anstieg von 27 auf 33 Prozent zu verzeichnen. Dabei lassen sich die Männer stärker von Organspendeskandalen der vergangenen Jahre beeinflussen. 14 Prozent gaben an, ihr Vertrauen sei dadurch negativ beeinflusst worden. Bei den Frauen waren es zehn Prozent. Kaum gewachsen ist laut der Umfrage der Anteil der Versicherten mit einem Organspendeausweis. Während im vergangenen Jahr 38 Prozent und damit mehr als jeder Dritte angab, einen solchen Ausweis zu besitzen, liegt die Quote aktuell bei 39 Prozent. Barmer-Chef Christoph Straub warb dafür, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. „Es gibt gute Gründe für oder gegen eine Organspende. In jedem Fall sollte diese sehr persönliche Entscheidung aber auf Grundlage von verlässlichen und ausgewogenen Informationen getroffen werden“, sagte er dem RND. Tim Szent-Ivanyi

Durch Corona waren die Transplantationszahlen bundesweit zurückgegangen. „Wir hoffen, dass sie jetzt nach dem Ende der Pandemie wieder steigen werden“, sagt Professor Daniel Seehofer, Leiter des Transplantationszentrums am UKL. Und auch wenn eine aktuelle Umfrage Hoffnung macht: Den großen Wurf erwartet niemand, weil in Deutschland – anders als in vielen anderen europäischen Ländern – nicht die Widerspruchs-, sondern die Entscheidungslösung gilt: Wer zu Lebzeiten nicht explizit sein Einverständnis zur Organentnahme erklärt, etwa mit einem entsprechenden Ausweis, der scheidet als Spender aus – es sei denn, die Angehörigen stimmen zu.

Herztransplanteur Dashkevich appelliert an alle, die sich noch nicht entschieden haben: „Jeder von uns kann in die Lage kommen, selbst auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein. Derzeit bekommt nur rund die Hälfte aller wartenden Patientinnen und Patienten ein Herz, aktuell versterben in Deutschland jedes Jahr 10 bis 15 Prozent während der Wartezeit.“

Uniklinik mit Infostand beim Stadtfest in Leipzig

Das UKL baut einen Infostand beim Leipziger Stadtfest auf und informiert von Freitag bis Sonntag auf dem Augustusplatz zum Thema. Vor Ort sind auch Patientinnen und Patienten, die selbst ein Organ erhalten haben.

Ramie Choumane ist noch nicht dabei, er liegt noch im UKL, um sich auszukurieren. Aber auch der frisch Transplantierte wünscht sich mehr Spender: „Es gibt so viele Leute, die die Entscheidung vor sich herschieben – dabei fehlen so viele Organe.“

