﻿Leipziger Medizinfirma Vita 34 nimmt 150. Kühltank für Nabelschnurblut in Betrieb

Bei der Leipziger Medizinfirma Vita 34 auf der Alten Messe sind jetzt schon 250.000 Präparate eingelagert. Meist geht es um Blut oder Gewebe aus der Nabelschnur, welches den Neugeboren oder Geschwistern bei späteren Erkrankungen helfen soll. Im Januar wurde dafür der 150. Kühltank in Betrieb genommen.

Die Mitarbeiter von Vita 34 in Leipzig nehmen den 150. Tank für Nabelschnurblut-Präparate in Betrieb.

Leipzig. Die Leipziger Medizin-Firma Vita 34 AG hat für sich einen neuen Meilenstein gesetzt. Am Sitz im BioCube auf der Alten Messe wurde im Januar der 150. Tank für die Einlagerung von Nabelschnurblutpräparaten in Betrieb genommen, teilte das 1997 gegründete Unternehmen mit. „Bis zu 1680 Präparate können gleichzeitig in einem Tank gelagert werden“, erklärte Angela Hübner, die Teamleiterin für den Technischen Service.

Die Einlagerung sei ein komplexes Verfahren und erfolge bei minus 180 Grad Celsius und kälter. „Dafür wird flüssiger Stickstoff verwendet, der auf Höhe der Proben gasförmig ist“, sagte die Fachfrau. Die Temperatur werde durch Messfühler durchgehend kontrolliert.

Größte private Nabelschnurblutbank Deutschlands

Rund 250.000 Präparate verwahre die größte private Nabelschnurblutbank Deutschlands mittlerweile am Sitz in Leipzig auf. Weltweit sind es – seit dem Zusammenschluss mit der polnischen Zellbank PBKM – laut Firmenangaben mehr als 850.000 (auch Nabelschnurgewebe und Knochenmark). Vita 34 betreibe Forschungs-und Fertigungsstandorte auch in anderen Staaten wie Polen und Portugal. Aus Europa, dem Mittleren Osten und Asien stammen die meisten Kunden.

Der Firmenname leitet sich vom Lateinischen vita (Leben) sowie CD34, einem Marker für Blutstammzellen, ab. Dahinter steckte die Idee Leipziger Ärzte, Stammzellen aus dem Nabelschnurblut für künftige Behandlungen schwerer Erkrankungen zu nutzen. Die Abnahme des Lebenssaftes erfolgt in den Geburtskliniken. Die Einlagerung kostet Eltern derzeit 990 Euro plus eine Jahresgebühr von 150 Euro, wobei es Laufzeit-Rabatte gibt.

Patienten zwischen drei Monate und 47 Jahre alt

Aus dem einstigen Start-up habe sich längst eine börsennotierte Gruppe mit 700 Beschäftigten (davon etwa 100 in Leipzig) entwickelt, hieß es weiter. Laut Vorstandschef Tomasz Baran sind schon oft Präparate erfolgreich zum Beispiel nach einer Hochdosis-Chemotherapie, aber auch bei wissenschaftlichen Studien verwendet worden. Die Patienten, denen dabei geholfen werden konnte, waren drei Monate bis 47 Jahre alt.

Das Nabelschnurblut könne bei kindlichen Hirnschäden, Herzfehlern, Blut-, Lungen- sowie Autoimmunerkrankungen zum Einsatz kommen. „Aber wir haben noch mehr vor“, betonte Baran. Bei Vita 34 komme die Entwicklung von Zelltherapien und zellbasierten Arzneimitteln gut voran.