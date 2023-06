Ab Mittwoch gibt es den KulturPass für 18-Jährige

Leipzig. Am Mittwoch soll er nun tatsächlich kommen: der KulturPass. Ab 14. Juni erhalten Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, nach Registrierung ein virtuelles Budget von 200 Euro, auszugeben für Kulturangebote. Das können Karten fürs Kino sein, für Konzerte oder Theatervorstellungen, Hochkultur oder Kleinkunst. Auch der Kauf von Büchern, Tonträgern oder Musikinstrumenten ist möglich; Museen und Parks dürfen ebenfalls auf die Liste. Ausgeschlossen sind Online-Versandhändler wie Amazon, Streamingdienste wie Netflix, Musikplattformen wie Spotify. Die mit 100 Millionen Euro ausgestattete Förderung, auf den Weg gebracht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, gilt zunächst für etwa 750 000 Jugendliche.

Davon sollen natürlich auch die Kulturanbietenden etwas haben, nämlich die Möglichkeit, digital sichtbar zu werden. So lasse sich für sie neues Publikum finden und binden, wie es in einer Infobroschüre der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien heißt. Über diesen „digitalen Marktplatz“ könnten sie „Bekanntheit und Einnahmen“ steigern. „Durch Ihre Teilnahme am KulturPass ermöglichen Sie jungen Menschen, unsere reichen Kulturlandschaften zu erkunden.“

Wer wählen darf, braucht auch Kultur

Seit 17. Mai können Veranstalter sich dafür registrieren. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag mitteilte, haben das bereits einige hundert Buchhandlungen getan, „die Zahl wächst kontinuierlich“. Vor einer Woche waren nach Regierungsangaben branchenübergreifend knapp 1,6 Millionen Kulturprodukte im Angebot. All das lässt sich ab 14. Juni in einer App „entdecken, reservieren, nutzen“. Dafür müssen sich die Jugendlichen über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises identifizieren.

Denn wem nützt die Vielfalt, wenn er sie nicht kennt? Und es ist ja auch nicht so, dass jenen Veranstaltern die Bude eingerannt wird, die nicht das eine große Event auf die Beine stellen, sondern die kontinuierlich daran arbeiten, einen kulturellen Reichtum zu erhalten, wie er zur Bildung gehört und damit zur Demokratie. Stichwort: Systemrelevanz. Und: Wer wählen darf, braucht auch Kultur.

