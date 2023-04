﻿Angela Merkel auf der Leipziger Buchmesse über Fehler, die keine waren﻿

Leipzig. Es ist, als unterschreibe sie ihr Leben. Nach zwei Stunden Gespräch nimmt Angela Merkel sich noch eine weitere halbe, um zu signieren. Geduldig setzt sie immer wieder ihren Namen in das schmale Buch „Was also ist mein Land?“, das 2021 bei Aufbau erschienen ist. Es finden sich drei Reden darin, gehalten am 3. Oktober 2021 in Halle, am 31. August 2015 in Berlin und am 18. März 2008 in Jerusalem. Um die ersten beiden soll es gehen an diesem Abend im Schauspielhaus – im Rahmen der Leipziger Buchmesse.

Die ehemalige Bundeskanzlerin (CDU) tritt selten öffentlich auf, eine Veranstaltung wie diese hat es im Juni 2022 im Berliner Ensemble gegeben, damals fragte der Journalist Alexander Osang, und es war ein Gespräch auf Augenhöhe. Das ist diesmal anders. Am Samstag stellte Giovanni di Lorenzo auf der Theaterbühne die Fragen, Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“. Wie Osang hat auch er in 25 Jahren schon einige Male mit Merkel gesprochen. Jetzt zum Befinden befragt, sagt sie: „Ich bin zufrieden.“ Eine typische Merkel-Antwort, die durch Tempo spitz wird und die Deckung nie verlässt.

Angela Merkels Lächeln als Anerkennung

Wie groß das Interesse an Merkels Gedanken, vielleicht auch Erklärungen, womöglich einer Bilanz ist, davon zeugt die Atmosphäre im ausverkauften Saal bis zum langen, stehenden Applaus zum Schluss: hochkonzentriert, freundlich im Einverständnis und befreit im Lachen, wofür es reichlich Anlass gibt. Zum Beispiel wenn Merkel über ihre ersten Jahre in der Politik spricht: „Am schwersten ist es mir gefallen, mich zu wiederholen.“ Weil sie als Physikerin ja aus der Naturwissenschaft kommt. Sie habe vor ihrer ersten Rede „echt Sorge gehabt“, die 7 Minuten mit Sprechen vollzukriegen und später irgendwann einen Schreck gekriegt, „dass man 45 Minuten labern kann und trotzdem noch was sagt“.

Dass das Gespräch am Samstagabend wesentlich länger gerät als geplant, liegt weniger an Merkels pointierten Antworten (die später im Ausweichen länger werden) als an Fragen, in denen di Lorenzo der eigenen Cleverness nachlauscht und dafür noch Anerkennung fordert. Bekommt er: „Sie müssen anerkennen, dass mein Lächeln das zum Ausdruck gebracht hat“, sagt Merkel und: „Ein Gespräch ist gut, wenn wir einfach ins Gespräch gekommen sind.“

Weil sie gerade ihre politischen Memoiren schreibt, „gemeinsam mit Frau Baumann“, ihrer ehemaligen Büroleiterin, gehe sie ihr gesamtes Leben nochmal durch – von der Kindheit mit zur Kanzlerschaft, das schaffe Stück für Stück Klarheit. Erst gegen Ende ihrer Amtszeit habe sie sich mit der DDR-Zeit beschäftigt. Und jetzt eben wieder. Wer darüber Genaueres wissen will, muss sich gedulden bis Herbst 2024, dann soll die Biografie erscheinen.

Die persönlichste Rede Angela Merkels

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. © Quelle: Christian Modla

Merkels Rede am Tag der Deutschen Einheit 2021 in Halle gilt als ihre persönlichste, denn sie hat „ein Beispiel aus meinem Leben“ erzählt, von der Kränkung, als es in einem von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Aufsatz über sie hieß: „Sie, die als 35-Jährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein ,von der Pike auf’ sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein“. In der „Welt am Sonntag“ sah ein Autor, „dass sie keine geborene, sondern eine angelernte Bundesdeutsche und Europäerin ist“. Angelernt. Nicht mal gelernt!, schiebt Merkel im Schauspielhaus nach.

Hier Verletzlichkeit gezeigt zu haben, war weniger ein seltener Blick in die Ost-Seele, ihre Herkunft konnte in Merkels Worten immer finden, wer wollte, sondern eine Verteidigung der Landsleute und gleichzeitig eines Landes, „in dem alle miteinander immer neu lernen“. Lernen sollten. Bewirkt hat die berühmte Rede eigentlich nur, dass noch immer über sie gesprochen wird. Als wäre daran zu denken schon ein Umdenken. „Wenn einem jemand Knüppel zwischen die Beine wirft, kann man sich besser fühlen, als man ist“, sagt sie mit Blick auf die DDR, weil dann der Staat Schuld trage am eigenen Nichtgenügen. Was zu den Gemeinsamkeiten von Ost- und Westdeutschen gehört. Merkel spricht von unterschiedlichen Prägungen und gleichen Charakteren.

Giovanni di Lorenzo lässt nicht locker

Die Kanzlerin lässt sich auch als ehemalige Kanzlerin ungern festlegen. Klare Worte findet sie zur AfD, wenn sie sagt, es gebe „keine Legitimation, seine Unzufriedenheit abzukühlen“, indem man demokratische Prinzipien verletze. Den Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 nennt sie „vollkommen inakzeptabel“. Es sei richtig, wie der Westen reagiert. „Wenn es kein Corona gegeben hätte, keine Flüchtlinge, keine Eurokrise, hätte ich vielleicht mehr Zeit für Klimaschutz gehabt. Ja, kann sein.“

Giovanni di Lorenzos Körpersprache zeigt längst Anzeichen von Ermüdung, als er immer und immer wieder ein Eingeständnis verlangt, Fehler gemacht zu haben. Doch Merkel glaubt nicht, dass es eine befriedende Funktion habe, „wenn ich etwas, was ich nicht denke, einfach sage, nur damit ich einen Fehler zugebe“. Wenn etwas nicht gelinge, sei das noch kein Beweis dafür, dass es nicht richtig war, es zu versuchen. Generell sei es wichtig, „dass wir unsere Gedanken nicht zu sehr verengen“, sagt Angela Merkel. Das könnten irgendwie alle im Saal unterschreiben.

Info: Angela Merkel: Was also ist mein Land? Drei Reden. Aufbau Verlag; 64 Seiten, 8 Euro