﻿Dilemma einer ramponierten Demokratie: Neues Buch zur DDR-Geschichte provoziert Widerspruch

Leipzig. Zornig notiert Gerhard Schulz im Spätsommer 1947 in sein Tagebuch: „Weltanschauung ist das schrecklichste Wort unserer Zeit.“ Er war Kriegsheimkehrer, Neulehrer, Student der Geschichte der Uni Leipzig, Mitglied der LDP und des Studentenrates. In dem geht es um Mitsprache und Mehrheiten. Die hat die LDP. Bis der Streit um Immatrikulation und Stipendien heftig wird, die SED alles auf die Rats-Wahl 1948 setzt, ein Flugblatt und Denunziationen Wolfgang Natonek (LDP), den Rats-Vorsitzenden, unter Spionageverdacht bringen. Der ist gefährlich. 25 Jahre Arbeitslager. Urteilt das sowjetische Militärtribunal. Erst 1956 kommt er wieder frei.

Kein Einzelfall. Von 1945 bis 1962 wurden 91 Leipziger Studenten aus politischen Gründen verhaftet, eingesperrt, ermordet. Oder begingen unter Druck Selbstmord. Klaus-Rüdiger Mai hat in Archiven der Leipziger Uni recherchiert. Nun blickt er in seinem Buch „Der kurze Sommer der Freiheit“ zurück: auf die Nachkriegsjahre, in denen an eine neue Zeit und neue Ideale geglaubt wurde – bevor Ernüchterung und Desillusionierung den Glauben an Demokratie, Mitbestimmung, freie Meinung zerstörten. In der internationalen West-Ost-Konfrontation. In der tödlichen stalinistischen Wachsamkeit.

Junge Leute gerieten erneut in politische Mühlen

So sah es 1949 in Leipzig aus: das Hansa-Haus in der Grimmaischen Straße. © Quelle: SGM/Johannes Widmann

Junge Leute, nazistischem Druck gerade erst entkommen, gerieten erneut in politische Mühlen. Wie jene Zehn (neun Studenten, ein Tischler) um Herbert Belter, den Landarbeitersohn, Student der Volkswirtschaft, der wegen Flugblättern am Hauptbahnhof, am Nordplatz, in der Rosa-Luxemburg-Straße, Zeitschriften und Büchern aus dem Westen, Situationsberichten an den Rias, vor ein sowjetisches Gericht mussten. Herbert Belter erhielt die Todesstrafe, wurde im März 1951 in Moskau hingerichtet, eingeäschert und kam auf dem Donskoi-Friedhof ins Massengrab. Seine Eltern erfuhren nichts.

Ein schreckliches Schicksal, kein Einzelfall: 927 Deutsche starben von 1950 bis 1953 in Moskau nach sowjetischen Urteilen. Da holt „Der kurze Sommer der Freiheit“ etwas aus dem Vergessen, was verschüttet gegangen ist. Wie also war es in jener SBZ, bevor sie DDR wurde? Wie war das mit der antifaschistisch-demokratischen Ordnung? Wie mit der Besatzungsmacht, die Hoheitsrechte besaß, und wie mit dem Aufbruch in eine neue Zeit? Die offizielle „Geschichte der DDR“ (von Klaus-Rüdiger Mai oft zitiert), ein fürchterlicher Langweiler, der keine inneren Konflikte kennt, ist da kaum hilfreich.

Der Autor Klaus-Rüdiger Mai blickt im Zorn zurück

Der Sachbuch-Autor Klaus-Rüdiger Mai. © Quelle: Christoph Busse

Klaus-Rüdiger Mai pflegt dagegen einen zornigen, harten, rigorosen Blick. Mehr Gerhard Löwen-thal (ZDF-Magazin), der beim Rias im Belter-Fall eine nicht unwesentliche Rolle spielte, als jüngst Katja Hoyer („Diesseits der Mauer“). Da schießt „Der kurze Sommer der Freiheit“ nicht selten gehörig übers Ziel hinaus. War der Bruch des Bildungsprivilegs, also die Bevorzugung von Arbeiter- und Bauernkindern, gegen die das Buch stark polemisiert, nicht ein Stück Gerechtigkeit? War die damals oft zitierte antifaschistisch-demokratische Ordnung nur ideologische Nebelwand vor der Diktatur des Proletariats, also der Herrschaft einer Partei neuen Typus?

Ganz so einfach – und berechnend – war es vielleicht doch nicht. Da nützt das bekannte Demokratie-Zitat, das Wolfgang Leonhard ohne Quellenangabe Walter Ulbricht zugeschrieben hat, wenig: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“ Kann man wirklich so höhnisch über den Versuch des Deutschen Volkskongresses, auf das Londoner Außenministertreffen 1947 in der deutschen Frage einzuwirken, urteilen? Das hatte wenig mit Propaganda, aber viel mit der Sorge um die Teilung zu tun. Dass Stalin die deutsche Frage 1948 aus rein taktischen Erwägungen „scheinoffen“ halten wollte, widerspricht den Forschungen Wilfried Loths („Stalins ungeliebtes Kind“) doch erheblich. Die Diskussion um Sozialismus als lange Vorstufe zum Kommunismus, die als verwirrende Scheindebatte abgetan wird, war sicher mehr als das. Dass die NDPD eine Gründung gegen den LDP-Einfluss gewesen sei, ist als These interessant. Aber war dem wirklich so?

Grundproblem der DDR war der Ideologiezwang

„Der kurze Sommer der Freiheit“ pflegt einen Ton der Unbedingtheit. Da stellt es sich gegen Veröffentlichungen zur DDR-Geschichte aus jüngerer Zeit. Da provoziert es Widerspruch. Das Grundproblem der DDR war nicht ihre Gründungsidee, sondern der Ideologiezwang und das Spitzen-Personal der einzig bestimmenden Partei, das sich den passenden Mittelbau heranzog. Die Fixierung auf soziale Träume des Proletariats in den 20er-Jahren und die politische Erziehung durch den Stalinismus der 30er. Dieses Dilemma einer ramponierten Demokratie blieb. Der Versuch, in Prag 1968 anders zu handeln, wurde gewaltsam abgebrochen. Es war die gleiche Gewalt, die Ende der 40er in der Leipziger Universität umging.

Klaus-Rüdiger Mai taucht ein in die Umwandlungen, in den Neuaufbau, die Veränderung in der Lehre. Aber was an der „Verschulung“ (Seminare, Studiengruppen) so arg sein soll, das ist kaum nachzuvollziehen. In einem allerdings muss man ihm recht geben: Das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium für alle hatte keinen Sinn. So wenig wie der Russisch-Zwang.

An der Leipziger Uni lief damals eine Menge im ideologischen Käfig. Wer da raus wollte und aktiv wurde, bekam Probleme. Die konnten tödlich enden. Trotzdem ist es erstaunlich, was für Namen (von Ernst Bloch bis Walter Markov) an der Ende 1946 nach sowjetischem Befehl an der Uni neu gegründeten Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät lehrten. Trotz alledem. Für Klaus-Rüdiger Mai dauerte der Sommer der Freiheit bis zum 15. Oktober 1950. Bis zur ersten Volkskammer-Wahl, die als Blockabstimmung stattfand. Endgültig ab 1952 sieht er einen Unrechtsstaat – und attackiert dann auch Brecht für seine in der DDR berühmten, listigen, dialektischen Gedichte. Dass der 1939 mit „Ist das Volk unfehlbar?“ (Ermordung Regisseur Tretjakov) alles zum Stalinismus gesagt hatte, wird eben mal nicht erwähnt.

Info: Klaus-Rüdiger Mai: Der kurze Sommer der Freiheit. Wie aus der DDR eine Diktatur wurde. Verlag Herder; 320 Seiten, 22 Euro

Klaus-Rüdiger Mai liest in Dresden: 17. Juni, 17.30 Uhr, im DenkRaum Sophienkirche; Sophienstr. 2

Klaus-Rüdiger Mai: Der kurze Sommer der Freiheit. Wie aus der DDR eine Diktatur wurde. Verlag Herder; 320 Seiten, 22 Euro © Quelle: Verlag Herder

