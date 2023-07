﻿Mehr Zuneigung wagen: Was der Westen vom Osten lernen kann

Leipzig. Ost gegen West, Autofahrer gegen Klimakleber, Links gegen Rechts – Polarisierungen provozieren Abgrenzungen. Zu dem, was dabei auf der Strecke bleibt, gehören Vernunft und Toleranz. Und auch jene Form von Dankbarkeit, die eine Haltung ist zwischen Demut, Zuneigung und Wertschätzung. Auf den Feldern der Arbeit, der Kultur und des politischen Umgangs kann sie ein Resultat von Aufmerksamkeit sein wie auch deren Voraussetzung.

Gerade hatte sich die Aufregung gelegt um Dirk Oschmann und seine späte Erkenntnis, dass der Osten eine westdeutsche Erfindung sei, da sieht sich die Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks, Julia Krittian, zur Klarstellung gedrängt, dass für eine Moderation des ARD-„Mittagsmagazins“ (MiMa) ein fehlender ostdeutscher Hintergrund kein Ausschlusskriterium sei. Kurz: Auch Westdeutsche dürfen Neuigkeiten aus Sport, Kultur und Weltgeschehen verkünden. Die „Spiegel“-Autorin Susanne Beyer greift das Skandälchen auf. Für sie geht es „auch um die Frage: Wer spricht mit dem Osten – und wer über ihn?“ Ihre Kolumne steht unter der Überschrift „Darf ich mich als Westdeutsche ostdeutsch fühlen?“

Da ist er wieder, der undankbare Ossi

Was nach biografischer Aneignung klingt, berührt den Kern aller Ost-West-Debatten: Müssen Wessis immer gleich beleidigt sein, wenn es mal nicht um sie geht? Auslöser im „MiMa“-Streit war der Wechsel der Zuständigkeit vom RBB zum MDR. Die beiden derzeitigen Moderatoren Aimen Abdulaziz-Said und Nadia Kailouli beschwerten sich jeweils via Twitter, die künftige Moderation solle „einen ost-deutschen Hintergrund haben“. Warum wäre das ein Problem?

Kolumnistin Susanne Beyer erinnert das an jenen „scheußlichen Dresdner Abend“, an dem sie 2009 im Kulturhaus Loschwitz ihr Buch „Palucca. Die Biografie“ vorstellte: „Der Saal war voll, die Stimmung feindselig.“ Eine Zuschauerin habe ihr später erklärt, das könne daran gelegen haben, „dass ich als Westdeutsche einen kritischen Blick auf eine Persönlichkeit geworfen hatte, die in dieser Stadt – gerade zu DDR-Zeiten – sehr geachtet gewesen ist“. Gern werden Verständnisprobleme und Liebesentzug an Herkunft festgemacht. „,Ostdeutsch’, ,westdeutsch’ – das sind Kampfbegriffe“, schreibt Beyer, und dass es „jeder und jede von uns von sich weisen würde“, „typisch ostdeutsch“ und „typisch westdeutsch“ zu sein. Auch darüber ließe sich streiten.

Zwischen den Zeilen lauert der alte Vorwurf, dass die Ostdeutschen es an Dankbarkeit missen lassen. Gleichzeitig warten sie selbst vielleicht am meisten darauf. Was das betrifft, ist die Einheit allerdings vollzogen. Vor allem als Form der Wertschätzung befindet sich Dankbarkeit auf dem Rückzug. Für den römischen Politiker Cicero (106-43 v. Chr.) war sie „nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter von allen“. Fehlt es heute an Gründen dafür? Oder doch an charakterlicher Befähigung?

Wertschätzung nützt auch dem Spender

Womöglich fällt es religiös gebildeten Menschen leichter, denn ein Gebet zum Beispiel kann als vorausschauende Dankbarkeit empfunden werden. Wie wäre es mit Demut vor einer Idee, einer Anschauung oder einer Leistung, die nicht den eigenen Mustern und Fähigkeiten, mitunter Verhärtungen entspricht? Zum Dank erweitert das die eigenen Spielräume. Der Befähigung zur Selbstlosigkeit wieder zu Anerkennung zu verhelfen, fällt freilich schwer in einer sich zunehmend narzisstisch gebärdenden Gesellschaft.

Nicht jede Verstörung kann den Pandemie-Erfahrungen zugeschrieben werden. Dennoch hat der damalige Ausnahmezustand Polarisierungen beschleunigt, als der Gedanke der Solidarität dem Diktat der Selbsterhaltung wich. Dankbarkeitsgesten über den Beifall von Balkonen hinaus hatte bald keiner mehr im Repertoire der Gefühlsäußerungen. Mit ihnen verschwanden Milde, Toleranz und Offenherzigkeit.

Es bewenden zu lassen mit dem Abnicken eingelöster Erwartung, erschwert jede weitere Entwicklung. Der Soziologe Philipp Staab schreibt in seinem Buch „Anpassung. Leitmotiv der nächsten Gesellschaft“: „Man verliert bestimmte Ketten, wenn es weniger wichtig wird, überall als unverwechselbares Subjekt zu erscheinen, und stattdessen kollektive Transformationen an Bedeutung gewinnen; wenn subjektiv das Gemeinsame gegenüber dem Solitären betont wird und wenn man nicht mehr scheineuphorisiert so tun muss, als würde alles besser, wenn wir uns nur anstrengen, während doch gleichzeitig die Wahrnehmung vorherrscht, dass Probleme planetaren Ausmaßes das Überleben gefährden.“

Beim Übergang von der Selbstentfaltung zur Selbsterhaltung, wie Staab sie als Folge auch des Klimawandels und des Umgangs mit der Pandemie beschreibt, braucht die Gesellschaft besser heute als morgen Konventionen der Wertschätzung, um darauf aufbauend Werte neu zu verhandeln. Der alte Ost-West-Clinch kann dabei sogar helfen. Denn natürlich ist das im Grunde eine Identitätsdebatte, in der es um Forderungen über Gleichheit hinaus geht – bis hin zur Dankbarkeit für kulturellen Reichtum, dem hier gerade die Erben abhandenkommen.

