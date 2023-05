﻿Depeche-Mode-Fans in Leipzig: Heike aus Zürich bringt unglaubliche Geschichte mit

Leipzig. „Ich verlasse New York nicht eher, bis ich Dave getroffen habe.“ Dieser Vorsatz Heike Neumanns stammt aus dem Jahr 2015 und erntete im Freundeskreis mildes Lächeln. Acht Jahre später steht die Frau aus Zürich auf der Leipziger Festwiese, erzählt eine Geschichte aus Manhattan mit einem seligen Strahlen und wartet auf den Einlass, um ihn zu sehen: Dave Gahan, Sänger von Depeche Mode, und natürlich auch Martin Gore.

Heike Neumann stammt gebürtig aus Westfalen, hatte jahrelang einen Job im Hotel Atlantic in Hamburg und zog 2010 aus beruflichen Gründen in die Schweiz. Egal, wo sie arbeitete, lebte und liebte – die Musik der Band aus dem englischen Basildon lieferte eine Art Grundrauschen. Dass sie zusammen mit ihrem Freund Markus Mengert Depeche Mode nach fünf Jahren Pause, nach Corona und dem Tod Andy Fletchers am Freitag auf der Festwiese genießen kann, bedeutet für sie pures Glück. „Ich freue mich irrsinnig drauf, auch weil das neue Album sensationell ist.“

Berühmte Hühnerstall-Kulisse

Während sie zwischen Sportforum und Wiese auf ihr Bändchen für den „Front of stage“-Bereich wartet, erzählt die 55-Jährige. Gepackt haben sie die Briten 1982, als „Speak and Spell“ in die Charts stieg und ein Video bei der TV-Sendung „Formel eins“ lief, das die Band in einer Hühnerstall-Kulisse zeigte. „Als ich die Musik hörte und Dave sah, war es um mich geschehen“, berichtet Heike Neumann.

Welche Metamorphosen Depeche Mode auch durchmachten, sie trug und ging sie mit – „es war doch toll, dass sie sich immer weiter entwickelten, nie stehen geblieben sind.“ Ähnlich sieht das ihr aus Nürnberg stammender Freund Markus Mengert. „Ich bin kein so bedingungsloser Fan wie Heike, aber ich finde die Band ebenfalls großartig.“

18. März 2015: Heike Neumann trifft in Manhattan Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan – nachdem sie es vorhergesagt hat. © Quelle: Markus Mengert

Was macht diese Legende aus, benannt nach Schnelllebigkeit in der Mode und so langlebig wie wenige andere Bands? „Die Musik ist großartig, die Jungs sind es auch“, sagt Heike, die an beiden Handgelenken Depeche Mode verewigt hat, ganz nah am Puls: rechts das Logo des Albums „Sounds of the Universe“, links die berühmten Zeilen aus „Personal Jesus“: „Reach out, touch faith“.

Depeche Mode hätten ihrem Leben den Soundtrack gegeben, betont sie. Das Album „Violator“ verbindet sie mit einer schmerzhaften Trennung, „Black Celebration“ mit dem frühen Tod ihrer Mutter. „Die Band hat mich durch Krisen getragen und mir Halt gegeben.“ Umgehauen hat das Paar der Tod von Andy Fletcher exakt an diesem 26. Mai vor einem Jahr. „Ein Schock, ich konnte das nicht glauben. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass Dave und Martin weitermachen würden.“

Auch die Fan-Community sei eine ganz besondere, haben Heike und Markus festgestellt. Eine große Gemeinschaft, die Übereinkunft signalisiert. „Immer wieder treffen wir viele von denen wieder, die wir auf anderen Konzerten kennengelernt haben.“ Dass in Leipzig wie vor sechs Jahren fast auf den Tag genau die Deutschland-Konzerte beginnen, freut sie. Sie mögen die Stadt, Freunde leben hier. Zum mit der Elektro-Wucht artverwandten Wave-Gotik-Treffen werden sie es zeitlich nicht schaffen, schon am Samstag fahren sie weiter.

In Zürich ist Heike Leiterin einer Fachschule für Komplementärtherapie, Markus leitet das Studienmanagement an einer Gesundheitsschule. Für die aktuelle Tour haben sie bislang Karten für neun Konzerte – und die Hoffnung, dass DeMo wie bei der vergangenen Tournee weitere Shows dranhängen.

Ach so, die Geschichte mit Dave Gahan in New York: Die Bemerkung, Heike würde nicht eher Big Apple verlassen, bis sie den Sänger getroffen hätte, wurde zum Running Gag der Reise. Bis Markus am 18. März 2015 in einer Boutique in Manhattan einen Typen entdeckte, der gerade eine Jacke anprobierte. „Das ist Dave“, sagte er und stupste Heike an. Mit Puddingbeinen bat sie den Weltstar um ein gemeinsames Foto. „Natürlich“, sagte Dave und lächelte entspannt. „Das war einer der größten Momente meines Lebens.“ Sagt Heike und strahlt schon wieder.

