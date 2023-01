﻿Ein Auftakt: Filharmonie Brünn zu Gast beim MDR im Leipziger Gewandhaus

Leipzig. „Es war ein Kontrabassist“, sagt Dennis Russell Davies, Chefdirigent des MDR-Orchesters und der Filharmonie Brünn, „er nahm mich eines Tages vor einer Probe beiseite und fragte mich, ob mir eigentlich bewusst sei, dass Brünn und Leipzig Partnerstädte seien, ich also sozusagen Partnerorchester leite. Mir war das nicht bewusst.“ Und einem großen Teil der Mitglieder beider Orchester auch nicht. Es wird also Zeit, die sächsisch-mährische Städtepartnerschaft wieder etwas mit Leben zu füllen. Zumal sie in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.

Also holen Davies und der Mitteldeutsche Rundfunk die Brünner Philharmonie am Sonntag im Rahmen des „Zaubers der Musik“ ins Leipziger Gewandhaus, und die Stadt Leipzig setzt sich drauf: „Anlässlich des Gastspiels der Brünner Musiker ist eine Kulturdelegation unter Leitung von Jaroslav Suchý, 2. Bürgermeister, zu Besuch in Leipzig. Auf ihrem Programm stehen Termine unter anderem im Theater der Jungen Welt und in der Stadtbibliothek, um mögliche Kooperationen zu besprechen“, teilt das Rathaus mit. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung lässt es sich überdies nicht nehmen, vor dem Konzert das „Jubiläumsjahr der Partnerschaft offiziell zu eröffnen“.

Sauber getrennte Programmierung

Mit dem Besuch der Brünner in Leipzig, dem im Herbst ein Gegenbesuch folgt, soll eine Tradition wiederaufleben. Denn „bereits in den frühen Jahren der Städtepartnerschaft gab es eine Zusammenarbeit der Filharmonie mit dem damaligen Leipziger Rundfunkorchester.“ Viele aktive Zeugen dieser Zusammenarbeit gibt es nicht mehr. „Aber die Begeisterung über das Leipzig-Gastspiel ist groß bei den Brünnern“, sagt Dennis Russell Davies, weil die Erinnerung an Gastspiele im Gewandhaus durchaus noch wach geblieben ist.

Davies, der US-Dirigent, war vor Brünn in Linz Chef des Bruckner-Orchesters, also quasi in der Nachbarschaft, und er sollte auch viel früher schon einmal MDR-Chefdirigent werden, 2007 nämlich als Nachfolger Fabio Luisis. Doch damals vereitelte dies eine Erkrankung. Nun sieht er die Doppelverpflichtung als Glücksfall: „Beide Orchester sind ausgezeichnet, beide sind organisatorisch und verwaltungstechnisch ganz unterschiedlich aufgestellt, die Brünner Philharmonie viel schlanker. Aber in der musikalischen Arbeit unterscheiden sie sich kaum. Allerdings lege ich großen Wert darauf, die Programmierung sauber getrennt zu halten.“

Davies-Programm mit mährischem Einschlag

So präsentiert sich die Filharmonie Brünn im Gewandhaus mit einem typischen Dennis-Russell-Davies-Programm – tschechischer Färbung. Dem Brünner Säulenheiligen Leoš Janácek (1854–1928) und seiner in Brünn 1921 uraufgeführter monumentaler Orchester-Rhapsodie „Taras Bulba“ sowie „Thunderbolt“ des Böhmen Bohuslav Martinu (1890–1959) stellt er, sozusagen als Davies-Moment, die 12. Sinfonie von Philip Glass (geboren 1937), gegenüber: „Lodger“, eine Art sinfonischen Liederzyklus auf Texte von David Bowie und Brian Eno. Die Gesangsstimme übernimmt die beninisch-französische Singer-Songwriterin Angélique Kidjo. „Ich bin,“ sagt Davies, „glücklich und stolz, sie hier bei uns in Leipzig präsentieren zu dürfen. Sie ist eine unglaubliche Künstlerin.“

Das vom MDR mitgeschnittene Konzert am Sonntag soll wie gesagt nur der Auftakt sein zum Jubiläumsjahr der Städtepartnerschaft Leipzig-Brno. Und Dennis Russell-Davies könnte sich durchaus vorstellen, dass es auch der Auftakt wird zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen seinen beiden Orchestern. Ob das so weit geht wie bei den Kollegen vom Gewandhausorchester und des Boston Symphony Orchestra, die beide von Andris Nelsons geleitet werden und die nicht nur gemeinsame CD-Produktionen verwirklichten, gemeinsam musizierten sowie Musikerinnen und Musiker austauschten, wird sich zeigen. „Aber der Anfang ist gemacht, die Mitglieder beider Orchester freuen sich auf Besuch und Gegenbesuch. Sie sind Feuer und Flamme und offen für alles – und ich sowieso.“

Sonntag, 29. Januar, 19.30 Uhr, Gewandhaus: MDR-„Zauber der Musik“ mit der Filharmonie Brno unter der Leitung von Dennis Russell Davies. Karten (30–49 Euro) unter Tel. 0341 4676699 oder auf mdr-klassik.de

Die detaillierte Programmübersicht des Jubiläumsjahrs, die regelmäßig aktualisiert wird, ist auf www.leipzig.de/bruenn zu finden.