﻿Als Shoppen noch Einkaufsausflug hieß – eine Kulturgeschichte des Warenhauses

Leipzig. Der Homo sapiens trieb Handel. Der Neandertaler tat es nicht. Unsere Vorfahren hatten Zugriff auf Dinge, die von sehr weit her zu ihnen gelangten, und unsere kräftigeren Konkurrenten nichts, was mehr als 50 Kilometer zurückgelegt hatte.

Man muss das nicht als Ursache für ihren Untergang und unser Überleben hochstilisieren. Aber die zivilisatorische Kraft des Handels kann kaum hoch genug bewertet werden. Um Handel zu treiben, lernten Menschen fremde Sprachen, um Handelsrouten zu finden, entdeckten sie die Welt, um Handel auszuweiten, erfanden sie das Bankwesen. Und nicht zuletzt dem Handel verdankten die Städte ab dem Mittelalter ihre Blüte und ihr Wachstum, das sie zu den Orten machte, an denen die bürgerliche, eine prinzipiell antifeudale Kultur sich entfaltete.

Kathedralen der Konsum-Demokratisierung

Hier, in den Städten, gelangte der (Einzel-)Handel in Gestalt der Warenhäuser zu größter Pracht. Schon ablesbar in ihrer Architektur, die selbstbewusst Kathedralen des Fortschritts und der Demokratisierung des Konsums auf Augenhöhe neben Dome und Paläste stellte. Zunächst in Paris, dann nach und nach in der ganzen Welt. Das Angebot, unter einem Dach alles für jede und jeden anzubieten, zum festen Preis, mit fachkundiger Beratung und Umtauschrecht, es fiel in Zeiten wachsenden Wohlstands und gesellschaftlicher Offenheit auf fruchtbaren Boden.

Kristallisationspunkt mitten in der City: Galeria Kaufhof in Leipzig. © Quelle: Wolfgang Sens

Ganze Generationen wuchsen seither mit der Erfahrung auf, dass man sich in mehr oder weniger großen Abständen mit der ganzen Familie ein wenig in Schale warf und gemeinsam in der Stadt einkaufen ging. Heute nennt man es shoppen – und es ist nicht mehr das gleiche. Denn während es nun vor allem um Klamotten geht, um Dinge jedenfalls, die man nicht braucht, aber trotzdem will, bedurfte der Einkaufs-Ausflug in die Stadt früher einer Notwendigkeit als Kristallisationspunkt. Das konnte ein neuer schwarzer Anzug für Vater für die Beerdigung von Tante Wilma sein oder ein Trainingsanzug für den Sohn, ein Farbfernseher für die ganze Familie oder der Waschvollautomat für Mutter. Derlei Zuschreibungen waren damals auch noch sonnenklar.

Beifang für alle Beteiligten

All das jedenfalls bekam man seinerzeit beim Kaufhof oder bei Horten. Bei Konsument oder Centrum bekam man es selbstredend auch – wenngleich mit etwas weniger Auswahl. Weil es nicht nur ein Einkauf war, sondern ein Familienausflug, gab’s vorher ein Eis, hinterher ein erbarmungswürdig schlechtes Schnitzel im obligatorischen Restaurant unter dem Dach. Und weil die Wege zwischen den Abteilungen weit waren und durch Verlockungen aller Art führten, sprang überdies meist für alle Beteiligten noch Beifang ab.

Das ist lange her. Nicht nur, weil sich das Einkaufsverhalten verändert hat, sondern auch, weil es heute so nicht mehr funktionieren würde. Denn die Warenhäuser haben bis auf wenige glanzvolle Flaggschiff-Ausnahmen in Berlin, Paris, Mailand, London bereits vor Jahrzehnten begonnen, ihr Angebot auszudünnen. Haben Stereo-Anlagen und Waschmaschinen, Fernseher und Backöfen ausgelagert in eigene Spezialgeschäfte – und sie haben dabei zunehmend aus den Augen verloren, was sie einzigartig machte und unverzichtbar. Weil auf dem Wege der Sortimentsausdünnung das Einkaufserlebnis erheblichen Schaden nahm, sich nun auch Kaufhäuser zusehends nur noch zum Shoppen eignen. Und weil das andernorts besser geht, kam es, wie es kommen musste.

Kulturtechnik des Handels

Nun gut, in Leipzig wohl einstweilen nicht. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Denn der Trend ist nicht mehr umkehrbar. Was wieder keineswegs nur am Kaufverhalten von Kunden liegt, die lieber zu enge Hosen zur Post schleppen, als zum Anprobieren vor die Tür zu gehen.

Vergangene Pracht: Das Kaufhaus Ury am Leipziger Königsplatz, Posstkarte von 1910. © Quelle: privat

Ludwig Tietz, der zuerst in Stralsund, dann in Elberfeld, schließlich in Köln, danach im ganzen Land Warenhäuser eröffnete, aus denen später jene Kaufhof-Kette entstand, die mittlerweile aufging in der schwer durchschaubaren Konstruktion von Galeria Karstadt Kaufhof, war Händler. Er verschrieb sich der Kulturtechnik des Handels mit Haut und Haaren, und was er unternahm, tat er, um als Händler größere Spielräume zu haben. Die heutigen Besitzer sind Investoren. Und was sie tun, tun sie, damit ihr Investment möglichst viel abwirft.

Rund um leere Warenhäuser wird es sehr schnell sehr leer

Auf mittlere Sicht scheint das Investment in große Immobilien auf anderem Wege lukrativer zu sein, als in ihnen Handel zu treiben. Doch könnte es damit schnell vorbei sein, weil, ist der Handel erst weg, nicht viel bleibt von Innenstädten, die mit dem Handel, durch und für ihn wurden, was sie sind. Und wer sich heute in die Tasche lügt, es zögen dann eben alsbald viele kleine, regionale vulgo sympathische Läden in die freiwerdenden Großimmobilien, dem sei ein Spaziergang über den Neumarkt empfohlen: Auch rund um leere Warenhäuser wird es nämlich sehr schnell sehr leer. Das dürfte zwar auf lange Sicht dazu führen, dass die Mieten sinken. Aber das hilft ihnen dann auch nicht mehr, den Innenstädten, die keiner mehr braucht.

Meine Eltern waren Händler. Sie verkauften Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen auf dem Wochenmarkt. In den Ferien und samstags musste ich mit. Unser Stand war am Rand, hinter unserem Rücken kein Waren- aber ein Kaufhaus. Kein schönes, doch der Warmluft-Vorhang im Winter fürs schnelle Aufwärmen ein Geschenk. Vielleicht wird mir auch nur darum noch heute warm ums Herz, wenn ich ein Kaufhaus betrete.