„Fomo“: Volle Eventkalender schüren die Angst, etwas zu verpassen

Leipzig. Zwischen Phänomen und Verstörung passt manchmal kein Smartphone. Selbst wenn es die Ursache für beides ist. Über den Zusammenhang von Festnetztelefon und Horror hat Alfred Hitchcock den Thriller „Bei Anruf Mord“ gedreht. Die Verbindung von Smartphone und Grauen schlägt sich im Begriff „Fomo“ nieder, einem Akronym für „Fear of missing out“. Dem Cambridge Dictionary der Cambridge University Press zufolge handelt es sich um „das unbehagliche Gefühl, dass man Events verpassen könnte, an denen andere Leute teilnehmen, oft hervorgerufen durch Beiträge auf Social-Media-Kanälen“.

Eine Voraussetzung dafür sind unüberschaubar viele Verlockungen, verbunden mit überzogener Erwartung und Anpassungsdruck. Kurz: Angebote, die man nicht ablehnen kann. Es ist, als stünde man vor dem kalten Buffet, aus jeder Ecke ruft jemand, was man unbedingt probieren soll, und wenn der Teller randvoll ist, kommt ein Kellner vorbei und fragt: Von unserer Warmstrecke wollen Sie wohl nichts?

Schlaraffenland wirkt heute wie eine Mangelerscheinung

Kultur spielt dabei eigentlich nur eine Nebenrolle. Erst wenn sie zum „Event“ wird, wirken die Lockstoffe fotografischer Beweisaufnahmen. Vor einer Woche hat das in Leipzig funktioniert, denn zum einen war Buchmesse. „Also dann ... wo steckt ihr?“ schrieb ein Twitternutzer. „So, auf geht’s nach Leipzig“, war ebenso zu lesen wie „Bin da, wer noch?“, stets versehen mit der Parole „#lbm23“ und oft mit Manga-Comic-Hintergrund.

Parallel zur Buchmesse sang Abend für Abend Helene Fischer das Publikum in einen „Rausch“, und dann war auch noch Galerien-Rundgang in der Spinnerei. Wer gar nicht mehr wusste, wo er zuerst hingehen sollte, blieb am Ende zu Hause. Doch das ist ein anderes Phänomen. Das Schlaraffenland als Urbild der Überflussgesellschaft wirkt wie eine Mangelerscheinung angesichts der Stimulanzien der Gegenwart, die eher körperlich herausfordern als gedanklich, während sie versprechen, was sie nicht halten können.

Immer neue Symptome der Symptom-Gesellschaft

„Fomo“ wurde schon Ende der 90er erstmals beschrieben, heute resultiert die Angst aus dem Versuch, die Vereinzelung infolge von „Social Distance“ mit social Krimskrams zu kompensieren. „Wir holen nach zwei Jahren Pandemie gerade nach, auf was wir lange verzichten mussten“, beschreibt es die Krankenkasse Barmer auf ihrer Internetseite. „Und dann teilen wir unser ganzes verrücktes Leben, auf allen sozialen Kanälen. Aber Vorsicht! Andere tun das auch.“ Schon steigt der Druck à la „Ich poste was, wo Du nicht warst, und das war geil.“

Dabei hat die Syndrom-Gesellschaft gerade erst das „Cave Syndrome“ entdeckt: Das Bedürfnis, sich vor der Normalität zurückzuziehen, gab dem „Höhlensyndrom“ seinen Namen. Auch das ist eine Folge der Pandemie. „Irgendwas ist immer“, sagt der Volksmund – und verspricht nicht zu viel. Für immer mehr ist noch dazu immer alles.

Das Phänomen stammt aus einer Zeit, als der Tennis-Arm vom Maus-Arm abgelöst wurde, bevor Handy-Nacken, SMS-Daumen und Tablet-Schulter die Wartelisten beim Orthopäden länger werden ließen. Wie die physischen sind die psychischen Nebenwirkungen mangelnder Medienkompetenz einem technischen Fortschritt geschuldet, der in hohem Tempo der seelischen Entwicklung die Fersen zeigt. So kommt es, dass Betroffene die Segnungen der Digitalisierung ausschließlich dafür nutzen, sich zu erleichtern, sich bewährter sozialer Umgangsformen zu entledigen, zu denen die Kunst der Kommunikation gehört. Sie werfen Routinen über Bord, bei denen das Ziel nicht Masse heißt, sondern Anspruch.

Wer sich dergestalt vom technisch Möglichen überrollen lässt, wird Opfer der Nötigung durch soziale Netzwerke. Wer sich auf Instagram davon beeindrucken lässt, wie großartigst die anderen ihren Urlaub verbringen und ihren Körper optimieren und in welcher Perfektion sie nach einem 13-Stunden-Tag die drei Kinder dekorieren, der bekommt schnell das Gefühl, nicht Schritt halten zu können. Wer täglich zuschaut, welche Konzerte die anderen besuchen, wie viele Bücher sie lesen und wie sie die Achtsamkeit auf dem Altar der Anerkennung ausbreiten, sucht einen Vergleich, dem kein Alltag standhält. Bis man nicht mehr wegschauen kann, weil der Blick ins eigene Leben nur Nichtgenügen zeigt.

Wer den Anschluss verpasst, muss laufen

In der Erlebnisgesellschaft ist Überwältigung Teil des Erfolgs. Das 9-Euro-Ticket wäre nur halb so oft gekauft worden ohne all die Bilder und Berichte von Menschen, die in Regionalbahnen das Weite suchen und Spaß dabei haben. Wer eine Chance links liegen lässt, gilt als töricht. Wer den Anschluss verpasst, muss laufen. Wer jetzt allein ist, wird es immer bleiben. Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit führt zur Feigheit vor den eigenen Wünschen.

Scheinen Träume unerreichbar fern, sind sie umso klarer zu erkennen. Liegen sie so nah wie das Smartphone auf dem Tisch, verursacht die maßlos vibrierende Gleichzeitigkeit einen Rausch, auf den der Kater namens „Fomo“ folgt. In Möbelhäusern war es üblich, Regale mit Buchattrappen zu dekorieren, vergleichbar dem „Serviervorschlag“ auf Verpackungen von Fertigessen. Ähnlich verhält es sich mit dem Lärm der anderen: Es lässt sich weder darin lesen noch davon naschen.