﻿Was zieht man eigentlich zu Grönemeyer an? Wenn Leipziger sich als ihre Idole verkleiden

Leipzig. Auf Social Media macht Bekenntnis wenig Arbeit. Für jede Haltung gibt es ein Symbol. Da muss sich, wer das Haus verlässt, schon viel mehr Mühe geben. Vor allem winters, wenn Tattoos und Motto-Shirts verdeckt getragen werden. Doch jetzt ist Sommer, und wie schön das werden kann, war zu Pfingsten in Leipzig zu sehen. Mit dem Zauber des Wave-Gotik-Treffens haben die Leipzigerinnen und Leipziger gerechnet, also mit Menschen in Spitze, Seide, Uniform. Viele trugen als Willkommensgeste Soli-Schwarz, wie sich das für freundliche Gastgeber gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch was hatten Dirndl und Lederhosen unter Reif- und Gehröcken zu suchen? Gibt es einen neuen Fetisch? Kommen die Bayern jetzt freiwillig über den Weißwurstäquator? Ist Pfingsten das Oktoberfest der Herzen? Nein. Andreas Gabalier hat in der Arena gespielt. Das ist ein österreichischer Gesangskünstler, der selbst zwar auf der Bühne Lederhosen trägt, dabei aber Zeilen singt wie „Bügel dein Dirndl gscheit auf“. So darf man sich das vorstellen, wenn von „krachledern“ die Rede ist.

Klassentreffen statt Klassenunterschied

Damit nicht genug. Wer an jenem Samstag von Dirndl oder Rokoko-Corsage aufschaute, sah vor sich Fußball-Fans in Blau-Weiß (Schalke 04) oder in Irgendwas mit Rot (RB Leipzig). Ob Shirt oder Schal – Kostümierungen erleichtern auch hier die Orientierung. Sie wirken einerseits als Gleichmacher, dem Klassenunterschiede egal sein dürfen (die sozialen, nicht die der Bundesliga natürlich), andererseits bleibt Kleidung Botschaft und Bekenntnis. Was zieht man eigentlich am Samstag in Leipzig zu Grönemeyer an? Beim Tourauftakt trug er Jogginghose.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

LVZ