﻿Vom Lost Place zum Gesamtkunstwerk – ibug-Festival kommt nach Leipzig

Ab Samstag reisen Künstler und Crews an

Das internationale Urban-Art-Festival ibug findet erstmals in Leipzig statt. Ab Samstag verwandeln 70 Künstler und Crews das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk in Engelsdorf in ein Gesamtkunstwerk.

