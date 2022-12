﻿Leipzig auf dem internationalen Festival-Gipfel

Nur einer von vielen Höhepunkten im Leipziger Kulturjahr 2022: Die Inszenierung von Richard Wagners „Rheingold“ in der Oper Leipzig.

Leipzig. Zwei Jahre gab es nichts bis wenig vor kleinem oder keinem Publikum – dann öffnete der Leipziger Musiksommer seine Schleusen. Mit einem Klassik-Angebot, dass anders als mit „Wahnsinn“ kaum zu beschrieben ist.

Zuerst rief Johann Sebastian Bach seine Fans aus aller Welt nach Leipzig. Besser: seine Familie. Denn das Bachfest des Jahres 2022 stand unter dem Motto "Bach – We Are Familiy". Zwar sollte die Familie eigentlich noch größer werden, aber aus vielen Ländern schafften es die eingeladenen Bach-Chöre, -Orchester, -Gesellschaften wegen der Einschränkungen im Reiseverkehr nicht nach Leipzig. Darauf war man eingestellt und rechnete mit 75 Prozent Auslastung. Am Ende wurden 84 Prozent erreicht, kamen über 64 000 Besucher aus 51 Nationen zu den 153 Veranstaltungen zwischen dem 9. und dem 19. Juni, darunter 51 Chöre mit 1801 Sängerinnen und Sängern, 43 Orchester mit 870 Musikerinnen und Musikern, 178 Gesangssolistinnen und Solisten unter 54 Dirigentinnen und Dirigenten.

Bachfest: Konzert japanischer Künstlerinnen und Künstler in der Reformierten Kirche.

Gewaltakt zum Abschied

Und das war erst der Anfang: Während Diego Fasolis in der ausverkauften Thomaskirche die h-moll-Messe zum Bachfest-Abschluss dirigierte, stimmten sich Stadtspitze und Oper am Augustusplatz bereits via Festakt ein auf „Drei Wochen Unendlichkeit“.

So hatte die Oper Leipzig ihre Festtage "Wagner 22" im Untertitel genannt, obschon die dreieinhalb Wochen dauerten. Ulf Schirmer, der sich mit diesem Gewaltmarsch als Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig verabschiedete, machte das Unmögliche möglich: die 13 Riesenwerke zyklisch aufzuführen – nicht im Rahmen eines von Zeit und Raum isolierten Festivals wie in Bayreuth, wo die Frühwerke "Die Feen", "Das Liebesverbot" und "Rienzi" fehlen. Sondern aus dem laufenden Spielbetrieb eines Stadttheaters heraus.

Dass die Oper Leipzig die 13 musikalisch fast alles auf Festival-Niveau präsentieren konnte, zeigte die Leistungsfähigkeit des Hauses am Ende der Ära Schirmer. Zumal er nicht einfach die Stars der Szene engagierte (auf die er auch zurückgriff), sondern viele Partien aus dem Ensemble heraus besetzen konnte.

Orchester auf Weltniveau

Noch gewichtiger ist das Gewandhausorchester-Pfund: Über dreieinhalb Wochen hat es sich durchgängig als Wagner-Klangkörper im Allgemeinem auf Weltniveau präsentiert. Und keineswegs so, dass er sich verstecken müsste hinter dem Festspielorchester in Bayreuth – in dem übrigens viele Musikerinnen und Musiker des Gewandhausorchesters ihren Dienst versehen.

Profitiert hat von alledem vor allem das Publikum. Die Oper war durchgehend voll, blieben einzelne Plätze frei, lag es meist daran, dass Kartenkäufer verhindert waren – zum Beispiel durch Corona direkt oder mittelbar wegen des noch immer eingeschränkten Reisebetriebs. Der ist wichtig für ein Festival, das vor allem überregional sein Publikum zieht.

Rund 450 Komplett-Pässe hat die Oper Leipzig verkauft. Will meinen: Auf 450 Plätzen saßen Wagnerianerinnen und Wagnerianer, die sich über 50 Netto-Stunden Wagner ausgesetzt haben. Sie taten es mit Genuss. Und der Umstand, dass die 13 Inszenierungen, sie erlebten ihre Leipzig-Premiere zwischen 2006 („Parsifal“) und 2022 („Meistersinger“ und „Lohengrin“), aufs saubere Erzählen abzielten.

Mahler zum Auftakt

Nun muss sich erweisen, ob Leipzig grundsätzlich weiter auf dem internationalen Festival-Gipfel mitspielt. Fürs kommende Jahr sieht es gut aus. Das Bachfest würdigt im Juni unter dem Motto „Bach for Future“ den 300. Jahrestag von Bachs Amtsantritt in Leipzig, davor schon lädt das Gewandhausorchester im Mai die maßgeblichen Mahler-Orchester Europas in den großen Saal, um dort alle Orchesterwerke Mahlers zu spielen. Und wie in diesem Jahr Susanna Mälkki im Rosental bei den klassischen Open-Air-Konzerten des Gewandhausorchesters den Spielzeit-Sack zumachte, wird es 2023 Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons höchstselbst tun.

Jedes Jahr ein Begleitfest

Künftig stellen Gewandhaus und Oper dem Bachfest abwechselnd ein Festival zu Seite. 2024 lädt die Oper zum Ballett-Festival, 2026 zu Lortzing-Festtagen, dazwischen will das Gewandhaus den ganzen Schostakowitsch kanten. Man wird sehen, wie das ankommt in der weiten Welt der Klassik.