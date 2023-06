﻿Leipzig: 15. Jüdische Woche zwischen Erinnerung und Zukunft

Leipzig. Viele wissen das nicht: Leipzig ist der Ort, an dem 1909 von Raphael Frank eine Schriftart für das hebräische Alphabet entwickelt wurde. Nur eine von vielen Verbindungen der Stadt mit der jüdischen Historie, die ab Sonntag bis zum 2. Juli ebenso gefeiert wird wie die Gegenwart – bei der Jüdischen Woche Leipzig.

Dem Motto des Leipziger Themenjahres „Die ganze Stadt als Bühne“ entsprechend, ist jüdisches Leben in der 15. Festival-Ausgabe nicht nur an repräsentativen Orten, sondern über die Stadtteile verstreut erlebbar. Das darf als Symbol verstanden werden: „Wir zeigen, dass jüdisches Leben kein eingekapselter Kosmos ist, sondern natürlicher Teil der Gesamtgesellschaft“, erklärt Küf Kaufmann, Direktor des Ariowitsch-Hauses und Vorstandsvorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig.

Über 100 Veranstaltungen während der Jüdischen Woche in Leipzig

Über 100 Veranstaltungen unter Beteiligung von 60 Institutionen und Vereinen stehen auf dem Plan. Die Eröffnung am Sonntag im Hof der Grassimuseen (15 Uhr) ist für alle Interessierten frei zugänglich und geht in die Vernissage der Ausstellung „Emmy Rubensohn: Netzwerkerin und Musikförderin – von Leipzig bis New York“ über.

Erstmals dabei ist das Ost-Passage-Theater in der Eisenbahnstraße mit dem dokumentarischen Theaterstück „Die Geschichte eines Buches“ über eine Familie im Konzentrationslager Theresienstadt und das beschlagnahmte Buch Machzor. Im Westen wiederum zeigen Amos Yaskil und Gabriela Jolowicz bereits ab dem 22. Juni die Ausstellung „Inside out“ in der Baumwollspinnerei.

Abbild der Ez-Chaim-Synagoge

Optisch sehr präsent wird ein riesiges Abbild der Ez-Chaim-Synagoge nahe Apels Garten im Kolonnadenviertel sein, das am Eröffnungs-Wochenende dauerhaft an einer Häuserwand angebracht sein wird. Und auch wenn im Waldstraßenviertel neue Gedenktafeln enthüllt werden, auch wenn es Rundgänge zu den so genannten „Judenhäusern“ während der Nazizeit gibt – Kaufmann ist wichtig, dass jüdisches Leben nicht auf die Vergangenheit und Gedenkkultur an das Leid durch den Holocaust reduziert wird.

„Natürlich ist das Wachhalten von Erinnerung wichtig und notwendig“, sagt der 76-Jährige, „doch die jüdische Kultur hat auch in der Gegenwart große Kraft und optimistische Ausstrahlung, dem möchten wir ebenso gerecht werden.“ Dazu gehört das jüdische Straßenmusikfestival in der Innenstadt, die Gesprächsrunde über jüdisches Leben von gestern bis morgen in Leipzig sowie den Partnerstädten Brno, Kraków und Kiew oder das Konzert von Sängerin Karolina Trybala und Akkordeonist Tadeusz Dudek, beides am 27. Juni im Ariowitsch-Haus.

Signal für Weltoffenheit

Wichtiger Partner des Festivals ist das Kulturamt. „Die Jüdische Woche gehört seit vielen Jahren zu Leipzig“, sagt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. „Wir wollen nicht nur daran erinnern, welche große Rolle jüdische Menschen für die Entwicklung unserer Stadt spielten, sondern auch ein Signal für Weltoffenheit, Toleranz und ein friedliches Zusammenleben setzen.“ Als Teil des Themenjahres „Die ganze Stadt als Bühne“ könne das auch in den Ortschaften Leipzigs verankert werden.

