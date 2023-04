﻿Die Leipziger Buchmesse beginnt – sie holt die Welt ins Bewusstsein

Kommentar

Die Leipziger Buchmesse beginnt – und sie wird mehr gebraucht denn je. Denn die Frage scheint inzwischen nicht mehr zu sein, was Literatur kann, sondern was sie darf. In Büchern, bei Lesungen und Diskussionsrunden öffnen sich Räume für freies Denken, finder Redakteurin Janina Fleischer

