﻿Viele Konzerte werfen keine Gewinne ab: Private Kulturveranstalter in Leipzig am Limit – große Häuser gut besucht

Die Kultur-Bilanz der ersten Nach-Corona-Saison fällt in Leipzig sehr unterschiedlich aus: Konzertveranstalter kämpften mit steigenden Kosten, viele Konzerte warfen keine Gewinne ab. Gewandhaus, Theater, Oper und Museen hingegen haben die Krise überwunden. Ein Überblick.

Nach zwei Jahren Pause konnte das „Klassik airleben“ wieder im Leipziger Rosental stattfinden: Susanna Mälkki dirigierte das Gewandhausorchester, Zehntausende kamen an zwei lauen Juli-Abenden.

Leipzig. Nachgeholte Konzerte, Kulturleben ohne größere Einschränkungen, voller Eventkalender: Nach knapp zwei Jahren Pandemie-Stillstand konnte die Kulturszene in Leipzig und Sachsen 2022 wieder zurück zur Normalität.

Doch besonders private Konzertveranstalter kämpften mit steigenden Kosten, viele Konzerte warfen keine Gewinne ab – einige Veranstalter sprechen von einem „schwierigen“ Jahr 2023. Positiver hingegen ist die Entwicklung bei den städtischen Häusern wie dem Gewandhaus, Theater, Oper und Museen.

Mehr Konzerte, weniger Besucher

Für den Leipziger Konzertveranstalter Matthias Winkler von Mawi Concerts war 2022 ein Ausnahmejahr, eines der anstrengendsten, die er je erlebt habe. Es musste nachgeholt werden, was verschoben wurde.

Und das war viel: In der Arena Leipzig etwa fanden 2022 mit 132 Veranstaltungen sogar eine mehr als 2019 statt. Zu diesen kam allerdings ein Viertel weniger Besucher, was zu sinkenden Einnahmen führte. Der „Break Even“, ab dem eine Veranstaltung Gewinn erzielt, sei regelmäßig verfehlt worden, sagt Matthias Winkler. Denn gleichzeitig stiegen die Kosten für Personal und Technik um bis zu 30 Prozent.

Mehrfach musste das Konzert von Rammstein in der Red-Bull-Arena verschoben werden, im Mai konnte die Band endlich zweimal auftreten, vor jeweils 45.000 Zuschauern. © Quelle: André Kempner

„Wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Pandemie unsere vielfältige Kultur kaputt macht“, hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu Anfang des Jahres versprochen. Viele Akteure werden auch 2023 im Krisenmodus bleiben, auch weil zum Jahresende die Hilfsprogramme „Neustart Kultur“ und „Sonderfonds Kulturveranstaltungen“ auslaufen.

Und während die Vorverkäufe für Großkonzerte wie Depeche Mode oder Helene Fischer gut laufen, hatten und haben kleinere Spielstätten mit Verschiebungen und Absagen zu kämpfen – zum Teil auch wegen „unterirdischer Vorverkäufe“, so Sebastian Ganze, Booker vom Täubchenthal. Gerade für weniger bekannte Acts, kleinere Konzertveranstalter und Spielstätten wird 2023 schwierig. „Die erste Hälfte müssen wir erstmal durchhalten“, sagt Ganze.

Gewandhaus Leipzig: 2022 drei Viertel der Besucher von 2019

Deutlich entspannt hat sich die Lage hingegen bei den städtischen Kulturhäusern. "Wir sind noch nicht wieder bei den Besucherzahlen, die wir vor der Pandemie hatten. Und viele entscheiden sich heute deutlich kurzfristiger als früher. Aber wir können uns immer öfter über ausverkaufte Vorstellungen freuen", sagt Tobias Wolff, neuer Intendant der Oper Leipzig. Auch die Semperoper in Dresden nähert sich nach zweieinhalb Pandemiejahren wieder früheren Auslastungszahlen an. Nach Angaben von Intendant Peter Theiler hat das Haus im Dezember über alle Sparten hinweg eine Auslastung von rund 85 Prozent erreicht. Vor der Pandemie lag sie bei über 90 Prozent.

Im Gewandhaus sieht es ähnlich aus. "Wir konnten", sagt Gewandhausdirektor Andreas Schulz, "2022 immerhin 187.000 Besucherinnen und Besucher zurückholen, das sind drei Viertel von 2019. 10.000 Abonnenten möchten regelmäßig unsere Konzerte besuchen." Gegenüber etwa 12.000 vor Corona. Ein Trend, den alle Veranstalter bemerken: Ein Teil des Kartenverkaufs hat sich an die Abendkasse verlagert. Viele würden sich jetzt erst im letzten Moment für einen Opernbesuch entscheiden, berichtet Peter Theiler.

Schauspiel Leipzig und Theater der Jungen Welt ziehen positive Bilanz

Im Schauspiel Leipzig liegt die Auslastung bereits wieder in etwa auf Vor-Corona-Niveau. "Mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs – seit Beginn dieser Spielzeit mit voller Platzkapazität – ist das Publikum rasch zurückgekehrt", sagt Intendant Enrico Lübbe.

Eine positive Bilanz zieht auch das Theater der Jungen Welt, wenn auch die Auslastung von 2019 noch nicht ganz erreicht wird. Aber "Schulen und Kitas schließen an ihre gewohnten Rhythmen von Kulturbesuchen an", sagt Dramaturg Jörn Kalbitz. Nach zwei Corona-Jahren mit jeweils rund 70.000 Besucherinnen und Besuchern kamen 2022 wieder über 100.000 ins Museum der bildenden Künste. Museumsdirektor Stefan Weppelmann: "Zuversichtlich stimmt mich, dass Corona im Laufe des Jahres in den Hintergrund trat. Die Schulklassen sind zurück, bei den Reisegruppen fehlt allerdings noch die Dynamik vergangener Jahre."

Von Christian Neffe und Dimo Rieß Peter Korfmacher