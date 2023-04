﻿Leipziger Buchmesse: Die Zukunft beginnt jetzt

Seit Donnerstag fertig: die legendäre Buchmessen-Treppe auf der Neuen Messe in Leipzig. Nach drei Jahren Zwangspause findet die Buchmesse vom 27. bis 30. April statt. Gastland ist in diesem Jahr Österreich.

Leipzig. Die Leipziger Buchmesse hat noch gar nicht begonnen, da blicken die Verlage schon auf den Herbst und stellen ihre Vorschauen ins Netz. Wer konzentriert sich da noch auf die Messe Ende April? Alle, die jetzt geistige Nahrung brauchen – und alle, die im Herbst auch Bücher verkaufen wollen. Die Zukunft beginnt jetzt. „Die Messen in Leipzig und Frankfurt sind unsere Schwungräder“, sagt Verleger Gunnar Cynybulk, „wie in der Mode bringen wir eine Frühjahrs- und eine Herbstkollektion.“

Er kennt die Branche aus vielen Perspektiven, ist aufgewachsen in Leipzig, war Lektor, Programmchef, schließlich Geschäftsführer bei Aufbau, bevor er 2017 zu den Ullstein Buchverlagen wechselte und 2020 den unabhängigen Kanon Verlag gründete. Sein eigenes Romandebüt „Das halbe Haus“ ist bei DuMont erschienen. Und als vor einem Jahr die Leipziger Buchmesse zum dritten Mal in Folge abgesagt werden musste, hat Cynybulk gemeinsam mit Leif Greinus von Voland & Quist so spontan wie erfolgreich die „buchmesse_popup“ im Werk 2 aus dem Boden gestampft. Über 60 Verlage hatten einen Stand, dazu gab es über 60 Veranstaltungen.

Leipziger Buchmesse zwischen Romantik oder Innovationsfuror

Es galt die 2G-plus-Regel, und es wirkte wie ein Zeichen, ein Weckruf, nicht alle Absagen und Widrigkeiten hinzunehmen. Das war der Spirit der Leipziger Buchmesse, die für mehr steht als eine gute Tradition. Überall wurde nach den Lockdowns der Resignation das Kopfkissen aufgeschüttelt, als sich Politikmüdigkeit mit Kommunikationsverdrossenheit das Bett teilte. Und so gesellte sich vor einem Jahr zu den Sicherheitsbedenken wegen der Corona-Pandemie die Frage nach der Schuld der „Großen“, der Verlagskonzerne, die mit ihrem Fernbleiben eine Kettenreaktion bei den „Kleinen“, den unabhängigen Verlagen, ausgelöst haben sollen. Andere hielten das gesamtdeutsche Interesse an einem Branchentreffen im Osten für erschöpft, woraus Dritte die Forderung ableiteten, die Leipziger Buchmesse müsse moderner werden, womit ja meist gemeint ist: digitaler.

„Das Digitale ist ein wahnsinnig weites Feld, auf dem man sich irre leicht verzetteln kann und das auch leicht verpufft“, sagt Cynybulk. Man müsse „sehr konkret und genau darüber nachdenken, was damit gemeint ist“. Ob Romantik oder Innovationsfuror: Es geht darum, Bücher zu verkaufen. Und zwar auch in Zukunft. Die Bedeutung der Leipziger Buchmesse lässt sich daran ablesen, wie viele Frühjahrstitel in der Pandemiezeit „untergegangen sind“, wie Autoren und Verleger sagen, weil die ohnehin weniger werdenden Neuerscheinungen kaum noch Wahrnehmung erfuhren. Nach 85 000 Erstauflagen in den besten Zeiten waren es im Jahr 2020 noch 69 000, inzwischen liegt die Zahl bei um die 65 000 im Jahr.

Leipziger Buchmesse: „Buchstäblich überraschend“

Wollte man die ketzerisch klingende, doch im Kern reaktionäre Frage wagen, wer heutzutage überhaupt eine Buchmesse braucht, heißt nach wie vor die Antwort: alle. Neben den Verlagen mit ihren Autorinnen und Autoren, dem Buchhandel, der Messe selbst natürlich, den Leipziger Hotels, Restaurants und Taxifahrern, den Leseorten aller Art und dem Publikum ist es die Kultur an sich.

Welchen Themen und Titeln Aufmerksamkeit zuteil wird, hat ökonomische Gründe, strategische oder politische. Oder es ist Zufall. Mit dem Slogan „Buchstäblich überraschend“ wirbt die Leipziger Buchmesse für sich, das Festival „Leipzig liest“ und das Gastland Österreich. Jede Überraschung kann ein Gewinn sein. Wer hätte gedacht, dass Dirk Oschmanns „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ solche Wellen schlägt, nachdem vergleichbare Bücher zuvor es nicht taten? Die Messe fördert Konzentration und Verzweigung gleichermaßen. Debatten profitieren davon, dass sie stattfinden, und Autoren, deren Bücher erst in ein paar Jahren erscheinen, von dem, was vom 27. bis 30. April in Leipzig passiert.

Ein Problem allerdings sind die gleichzeitig stattfindenden Helene-Fischer-Festspiele in der Arena, deretwegen die Hotelpreise in die Höhe schossen. „Eine Vollkatastrophe“ nennt es Karsten Dehler, Sprecher der Kurt-Wolff-Stiftung, Interessenvertretung unabhängiger Verlage. Er hofft, dass Fischer-Fans den Weg auf die Buchmesse finden, wo die Stiftung ihren Preis verleiht und im Forum „Die Unabhängigen“ ein umfangreiches Programm bietet. Wegen der Hotelkosten kommen einige Aussteller in Internaten unter oder in Orten wie Bad Dürrenberg. „Wir haben eine Altbauwohnung in Gohlis gemietet“, sagt Gunnar Cynybulk. Not mache erfinderisch, und auf diese WG der Mitarbeiter und Autoren freue er sich nun sehr. Da ist er wieder, der Geist von Leipzig.

Leipziger Buchmesse: 27. bis 30. April, leipziger-buchmesse.de

