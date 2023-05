﻿Wachgeküsst: Leipziger Buchmesse bringt Leipziger Atmosphäre zurück

Leipzig. Sie ist wieder da: die legendäre Leipziger Atmosphäre. Eine Mischung aus Neugier, Konzentration und Begeisterung, so kritisch wie aufgeschlossen. Ihretwegen kommen die Verlage, Autorinnen und Autoren, Buchhändlerinnen und Buchhändler zur Leipziger Buchmesse. Gesellschaftspolitisches Interesse kann wirtschaftliche Folgen haben. Das Wort des Auftakts: „Endlich!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst lässt das Publikum sich überraschen. „Warte mal, da liest einer.“ „Was gib’s denn hier?“ „Erstmal durchlaufen.“ 2082 Aussteller in 5 Hallen und über 3000 Veranstaltungen beim Festival „Leipzig liest“ sind eine Herausforderung. Ob bei der multimedialen Präsentation des Wissenschaftsmagazins „Science Notes“ im Kupfersaal, der Lyriknacht „Teil der Bewegung“ in der Hochschule für Grafik und Buchkunst, der „Spätausgabe“ unabhängiger Verlage im Westflügel wie an vielen der über 300 Veranstaltungsorte: Der Andrang ist enorm.

Viktor Kalinke vom Leipziger Literaturverlag freut sich über großes Interesse

Verleger und Autor Viktor Kalinke, Leipziger Literaturverlag, Leipziger Buchmesse 2022 © Quelle: jaf

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Draußen auf der Messe lassen die einen sich treiben, andere haben sich das Wichtigste aus dem Programm von der Website auf Zettel übertragen oder folgen ihrer „Merkliste“ in der App. Viele vermissen das gedruckte Programmheft. Stammbesucher Thomas Bernstein blättert am Stand des Eulenspiegel Verlags in „Die Delegierten“ über verdeckte Transfergeschäfte im DDR-Fußball, hinter ihm an der Wand steht Wolfgang Berghofers neue Bilanz „Zwischen Wut und Verzweiflung“. Eulenspiegel und Aufbau Verlag stehen immer auf seiner Liste, sagt der 62-jährige Leipziger. Meist kaufe er auch etwas, das ist ja nun direkt am Stand möglich.

Nicht alle der präsentierten Bücher sind Neuerscheinungen. Es gibt drei Jahre nachzuholen. Viktor Kalinke vom Leipziger Literaturverlag hat die von ihm herausgegebenen umfangreichen Bände „Laozi: Daodejing“ und „Zhuangzi“ auf dem Tresen liegen und ist überrascht, wie viele sich dafür interessieren. Er habe nach den drei Jahren ohne Messe keine Erwartungen mehr gehabt und sei nun „sehr angetan vom Publikum“, habe überaus intensive Gespräche erlebt. Die Leute wirkten wie ausgetrocknete Schwämme, „die jetzt sehr viel aufsaugen“.

„Tolles Fachpublikum“, findet Andreas Heidtmann vom Poetenladen

Verleger und Autor Andreas Heidtmann, sein Poetenladen ist einer der mit dem Sächsischen Verlagspreis Prämierten. © Quelle: jaf

Über „tolles Fachpublikum“ freut sich Andreas Heidtmann, Verleger des Poetenladens. Er ist in doppelter Funktion auf der Messe: Um die Ecke steht bei Faber & Faber sein Roman „Plötzlich waren wir sterblich“. Der Leipziger Poetenladen ist einer von 20 mit dem „Sächsischen Verlagspreis ’22“ prämierten Verlage, zu deren Auszeichnung es gehört, am Verlagspreis-Stand aufzutreten.

Die unzähligen meist 30-minütigen Präsentationen und Lesungen in Foren und auf Bühnen können in akustischer Konkurrenz natürlich immer nur kurze Eindrücke sein – doch genau aus diesen Splittern ergibt sich das Bild einer Messe der Begegnungen. Flaneure bleiben einfach stehen, wenn am Stand „Alles außer flach“ ein Gespräch läuft. Hier stellen sich die Niederlande und Flandern vor, gemeinsam Gastland der Leipziger Buchmesse im kommenden März. Moderatorin Bettina Baltschev befragt Bettina Bach, die am Beispiel des von ihr übersetzten Romans „Gebrochen-Weiß“ von Astrid H. Roemer über ihre Arbeit spricht und das Bewusstsein dafür schärft, dass Übersetzer auch Urheber sind und zu gering an Gewinnen beteiligt werden. Bachs Name steht auf dem Cover, eine seltene Würdigung ihrer Leistung, ohne die es das Buch in Deutschland nicht gäbe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mikrotext-Verlegerin Nicola Richter hat Preisträger Dinçer Güçyeter im Programm

Verlegerin Nikola Richter von Mikrotext hat Dinçer Güçyeters preisgekrönten Roman im Programm. © Quelle: jaf

Erschienen ist der Roman der in Surinam, einer ehemaligen niederländischen Kolonie, geborenen Autorin im Residenz Verlag aus Österreich. Das Gastland dieses Jahres war mit seinem fulminanten Auftritt unter dem Motto „Mea ois wia mia“ in Halle 4 und der gesamten Stadt mit Witz und Hochkarätigem präsent.

Unter den prominenten Autorinnen und Autoren der vier Tage: Swetlana Alexijewitsch, Helga Schubert und Teresa Präauer, Samuel Finzi, Sebastian Pufpaff und Clemens Setz. Setz war mit „Monde vor der Landung“ für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert. Gewonnen hat ihn Dinçer Güçyeter, dessen Roman „Unser Deutschlandmärchen“ bei Mikrotext erschienen ist.

Verlegerin Nikola Richter sieht den Titel aus dem Herbst/Winter-Programm als Publikumsliebling, „wir drucken ihn jetzt in der vierten Auflage“. Im übrigen komme es nicht darauf an, wie groß ein Messestand ist, sondern „dass die Bücher groß sind“. Steigende Aufmerksamkeit zieht mehr Bestellungen des Buchhandels nach sich, zu den ohnehin geplanten Leseterminen kommen nun neue hinzu, Güçyeters Auftritt am 4. Mai in Leipzig bei Rotorbooks ist bereits ausgebucht.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Gründer des Elif Verlags hat Dinçer Güçyeter den Förderpreis der Kurt-Wolff-Stiftung erhalten. Bei der Verleihung – der Hauptpreis ging an den Alexander Verlag – sprach die Stiftungsvorsitzende Katharina E. Meyer über die existenzielle Bedrohung unabhängiger Verlage. Die Leipziger Buchmesse wurde in diesem Jahr mit 3 Millionen Euro aus Neustart-Kultur-Geldern gefördert, was Stand-Rabatte von bis zu 30 Prozent ermöglicht hat. Fällt diese Unterstützung weg, sieht nicht nur Verleger Kalinke „dunkle Wolken“ auf sich zukommen.

Info: Die nächste Leipziger Buchmesse findet vom 21. bis 24. März 2024 statt