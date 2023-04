Leipziger Buchmesse feierlich eröffnet: Maria Stepanova erhält Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Leipzig. Claudia Roth zitiert sich „jetzt mal selber“, die Sache ist es einfach wert: „Ich lasse mir diese Buchmesse nicht wegnehmen, um alles in der Welt nicht!“ Es ist ein Genuss, wenn der Blick ins voll besetzte Gewandhaus fällt, wo das Rascheln und Raunen keine Vorfreude mehr ist, denn am Mittwochabend wird sie tatsächlich mit einem Festakt eröffnet: die Leipziger Buchmesse. Verbunden mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an die russische Autorin Maria Stepanova. Das Gewandhausorchester spielt unter der Leitung von Herbert Blomstedt Franz Schuberts 6. Sinfonie C-Dur, wofür das Publikum mit stehenden Ovationen dankt.

Nach drei Absagen in Folge treffen sich vom 27. bis 30. April wieder Verlegerinnen und Verleger, Autorinnen und Autoren mit ihrem Publikum. Die 2082 Aussteller tun dies in den Messehallen, rund 3200 Mitwirkende beim Festival „Leipzig liest“.

Claudia Roth: „Die Literatur verschont uns nicht“

Claudia Roth (Grüne), Kulturstaatsministerin, spricht zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse im Gewandhaus. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

„Wer ein Buch liest“, sagt Claudia Roth, „der betritt eine andere Welt. Müsste diese andere Welt dann nicht eine sein, die uns mit ihrem Elend verschont? Die Literatur verschont uns nicht. Das wissen wir, und trotzdem lesen wir. Wir lesen, weil wir kein anderes Mittel haben als die Sprache, um zu verstehen, uns die Welt zu erschließen“, meint die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die diese Buchmesse mit 3 Millionen Euro, unterstützt.

Für ihre Hilfe bedankt sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, denn: „Die Buchmesse hat ihren festen Platz in unserer Gesellschaft“. Ein Format, das zu dieser Bürgerstadt passe. Nach einem Exkurs über Gendersprache kommt auch er auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Man müsse unterscheiden zwischen dem Diktator und den Menschen in Russland, die eine andere Meinung haben, einen anderen Weg gehen.

So wie Maria Stepanova, die seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Exil in Berlin lebt. Sie hat zahlreiche Lyrikbände, Essays und das Erinnerungsbuch „Nach dem Gedächtnis“ veröffentlicht, war bis Kriegsausbruch Chefredakteurin des unabhängigen Kulturportals colta.ru. „Auch ich gehöre zu denen, die in russischer Sprache schreiben und die versuchen, sie im Namen der Zukunft neu zu gestalten – und wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen tue ich mein Bestes, um mich den Kräften zu widersetzen, die unsere Sprache als Instrument der Gewalt und des Todes missbrauchen“, sagt Stepanova in ihrer Dankesrede. Sie spricht über Möglichkeiten der Poesie, auch in Erinnerung an Paul Celan. Gewissermaßen sei die Lyrik inmitten des Schmerzes und der Taubheit „die Entität, die immer wieder Fragen stellt, die uns immer wieder an die Existenz des Anderen erinnert, an die Notwendigkeit der menschlichen Verbindung, der europäischen Verständigung, der Verständigung im Allgemeinen – und an die Nichtendgültigkeit der Niederlage“. Es gebe „ nichts Wichtigeres für unsere Worte – oder für uns selbst“ als Aufmerksamkeit und Verständnis.

Alexander Van der Bellen spricht über Mundart und Literatur

Alexander Van der Bellen, österreichischer Bundespräsident, hat das Buchmesse-Gastland Österreich launig vertreten beim Festakt im Gewandhaus. © Quelle: Hendrik Schmidt

Die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Ilma Rakusa spricht in ihrer Laudatio von Stepanovas Lyrik als „Weltpoesie“. Zentrales Thema fast all ihrer Bücher sei eine Erinnerung, „die Fragmente der persönlichen und der kollektiven Geschichte sichtet, sammelt und sortiert, um sie in neue, ungewohnte Zusammenhänge zu rücken und dem Vergessen zu entreißen“. Stepanovas Grundantrieb sei Gerechtigkeit, eine Ethik des Mitleids, „um insbesondere die vergessenen Toten wieder ans Licht zu holen, sichtbar zu machen“.

Den Leipziger Preis erhält sie für den Band „Mädchen ohne Kleider“. Darin gehe es, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung zur Begrüßung, auch um ein Gefühl der Ohnmacht. „Was macht der Krieg mit uns?“, fragt Jung. Und antwortet: „Wir lesen vielleicht das eine oder andere anders.“ Mitten im Krieg „zeichnen wir eine russische Autorin aus, danke, dass Sie unter uns sind, und unsere Position ist klar. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine, zeigen Solidarität.“ Klar sei auch, dass wir uns verständigen, den Dialog suchen müssten. Die Leipziger Buchmesse sei der Ort des Dialogs. „Herzlich willkommen zum Familientreffen!“, hat er die Gäste begrüßt: „Endlich!“

Unter ihnen ist Alexander Van der Bellen, Bundespräsident des Gastlands Österreich. Launig bis satirisch spricht er vor allem über Literatur, über Mundart und das Politische darin. Dutzende Autoren aus Österreich zählen zum Kanon der Weltliteratur, „sie tun ihre ersten Schritte bei österreichischen Verlagen, die sind nicht riesig in der Regel. Kaum sind die Autorinnen und Autoren bekannt, wechseln sie zu einem deutschen Verlag.“ Bis Sonntag kann man die einen wie die anderen in den Messehallen besuchen.

Die Leipziger Buchmesse ist die „erste Aufmerksamkeitsdusche für die Frühjahrsnovitäten“, sagt Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und „sie ist auch ein Garant für Vielfalt der Programme, der Meinungen und Standpunkte“. Sie ist ein politischer Ort.

Info: Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. April statt; „Buchmesse on Air“ auf dem Markt und auf leipziger-buchmesse.de