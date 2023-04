﻿Leipziger Buchmesse bietet Bergwanderung durch Österreichs Literaturlandschaft

Leipzig. „Österreichs Literaturlandschaft soll erwandert werden – wie ein winterlicher Berg.“ So stimmt Katja Gasser, die künstlerische Leiterin des Gastlandauftritts, beim Presserundgang auf den 20 mal 20 Meter großen Stand ein. Am Tag vor Beginn der Buchmesse ist es tatsächlich noch etwas frisch auf Stand D201 in Halle 4. Ab Donnerstag soll dann aber nur noch die künstlerische Gestaltung an einen schneebedeckten Berg in Österreich erinnern.

Die Gestaltung des Österreicher Gastlandstandes auf der Leipziger Buchmesse soll an eine winterliche Bergwanderung erinnern. © Quelle: Nicole Eyberger

Bei der Vorstellung des Gastlandstandes stöberten Andrea Meyer, die österreichische Kunst- und Kulturstaatssekretärin, und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels, schon in den ersten mitgebrachten Publikationen. Bald sollen alle Bücherfans gemütlich in den rund 150 Büchern aus 60 österreichischen Verlagen schmökern können. „Wer genau hinsieht, erkennt – vielleicht erst auf den dritten Blick – ein Werk der österreichischen Schriftstellerin Ilse Aichinger an der Bücherwand wie schmelzenden Schnee in der Sonne glitzern“, verrät Gasser.

Ab Donnerstag können Bücherfans in den rund 150 Büchern aus 60 österreichischen Verlagen schmökern. © Quelle: Nicole Eyberger

Neben dem Buch: Gespräche und digitale Formate

Auf der Gastlandbühne nebenan laden Rastbänke von früh bis spät dazu ein, halbstündigen Gesprächen mit österreichischen Autorinnen und Autoren zu lauschen. „Es war uns wichtig, dass die Gespräche von Moderatorinnen und Moderatoren aus Deutschland geführt werden“, sagt Gasser. „Wir wollen uns nicht um unsere eigene Literatur drehen, sondern im Austausch stehen.“ Das politische und literarische Bühnenprogramm gibt es auch zum Nachhören: In der von Katja Gasser kuratierten Ausstellung „Schauen Sie sich das an!“.

Medienstation, Gesprächsbühne, Leseecke und Kaffeehaus: Hinter der roten Sprachskulptur bietet der Österreich-Stand verschiedene Räume zur österreichischen Literatur. © Quelle: Nicole Eyberger

Auch digitale Formate fehlen nicht auf Österreichs Bergspitze: Die Medienstation zeigt unter anderem filmische Kurzporträts Literaturschaffender. Entstanden ist die Reihe „Archive des Schreibens“ in Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF. Im Audioprojekt „Die Literatur ist der Sprache Asyl“ beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der österreichischen Literaturgeschichte. Die fünfminütigen Beiträge sind in Zusammenarbeit mit dem Kulturhörfunk Ö1 entstanden. Außerdem können Messebesucherinnen und -besucher in die jeweils einstündigen Folgen des „meaoiswiamia“-Literaturpodcasts reinhören.

Ein Stück Wiener Kulturgut in Leipzig

„Und wie das so ist beim Bergwandern, wie auch beim Messebesuch – man wird a bissl müde“, sagt Katja Gasser. Zum Einkehren haben die Architektin Dörte Kuhlmann und der Architekt Heimo Schimek ein Stück Wiener Kulturgut in Leipzigs Messehalle gebracht: Im Kaffeehaus warten Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke sowie kleine Happen aus der österreichischen Küche auf hungrige Besucherinnen und -besucher.

Österreich ist mehr als Berge

Architektin Dörte Kuhlmann (links), Architekt Heimo Schimek (mitte) und Künstler Marko Lipuš (rechts) erklären ihre Intention bei der Gestaltung des Messestandes. © Quelle: Nicole Eyberger

Abseits der alpinen Klischees zeigten die großen Transparente rund um den Messestand weitere Symbole des Landes, erklärt Künstler Marko Lipuš. „Das sind Berge, aber auch die Donau, Äcker, Dome und Industrie“, sagt der Künstler. „Mit diesen Merkmalen beginnt die Bundeshymne Österreichs“. Durch die Spiegelung habe der Künstler die Symbole jedoch verfremdet – um das Ambivalente, Zweifelhafte und Uneindeutige Österreichs herauszuarbeiten. Ganz nach dem Motto „mea ois wia mia“ – also: mehr als wir.

Info: Der Messestand des Gastlandes befindet sich in Halle 4/ D201. Mehr Infos zum Gastauftritt gibt es online unter www.gastland-leipzig23.at.