Dinçer Güçyeter ist der Preisträger des Jahres: Als Autor bekommt er den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse, als Verleger den Kurt-Wolff-Förderpreis. Vor dem Sekt gab’s am Freitag ernste Worte zur Zukunft der Verlage.

Leipzig. Dinçer Güçyeter sah man am Freitag nur im Laufschritt durch die Messehallen eilen. Der Preisträger ist doppelt gefragt: Am Donnerstag hat er den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik erhalten. Sein Roman „Unser Deutschlandmärchen“ ist bei Mikrotext erschienen. Der kleine 2013 in Berlin gegründete Verlag teilt sich in Halle 5 einen winzigen Stand mit der Zeitschrift Kulturaustausch.