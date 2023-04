﻿Leipziger Buchmesse kurz vor der Eröffnung optimistisch

Leipzig. „Ding, die früher selbstverständlich waren, sind für uns jetzt außerordentlich“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Er eröffnet die Pressekonferenz einen Tag vor Beginn der Leipziger Buchmesse in optimistischer Stimmung. Den eigentlichen Anfang hat die Wiener Autorin Franziska Füchsl gesetzt: mit einer Sprachkunst-Klang-Performance für Stimme und Fernglas.

Diese ungewöhnliche Stimme aus dem Gastland Österreich gehört zu den, wie Buhl-Wagner sagt, „großen und kleinen, lauten und leisen Stimmen“, denen die Buchmesse nach drei abgesagten Ausgaben wieder eine Bühne gibt, einen Ort für den Austausch über Themen und Trends. Dafür werden im Vergleich zu 2019 in den Messehallen 90 Prozent der Fläche belegt sein, es kommen 2082 Aussteller aus 40 Ländern, was 82 Prozent der Teilnehmerzahl von 2019 entspricht. Bei „Leipzig liest“ sind 3000 Veranstaltungen mit 3200 Mitwirkenden an 350 Orten geplant und machen das Festival auf der Messe und in der Stadt wieder zum „größten und vielseitigsten Lesefest Europas“.

Buchmesse-Gastland Österreich

Andrea Mayer, Kunst- und Kulturstaatssekretärin Österreichs, und Buchmessedirektor Oliver Zille auf der Leipziger Messe, die am Donnerstag ihre Türen öffnet. © Quelle: Andre Kempner

Zu den Zahlen gehört ein Gefühl, eine „Erkenntnis aus der Pandemie: Menschen wollen sich treffen.“ Und sie wollen sich, wie Buhl-Wagner hinzufügt, „vor allem überraschen lassen, möchten Unerwartetes entdecken, etwas erfahren, womit sie nicht gerechnet haben, was sie nicht erwartet und nicht gesucht haben“.

Rund 200 Autorinnen und Autoren kommen aus Österreich. Von dort ist am Mittwoch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nach Leipzig gekommen, ihr Land hat 2 Millionen Euro in dieses literarische Gastspiel investiert. Bewusst sage sie Investition und nicht Subvention. Künstlerische Leiterin des fulminanten Gastlandauftritts ist Katja Gasser, die den „grundemanzipatorischen Geist“ betont, der sich „in Form von Literatur Ausdruck verschafft“ und „dafür sorgt, dass wir nicht an uns selbst ersticken, dass wir verunsichert bleiben und erschütterbar“. Das Programm sei „von friedensstiftender, von demokratiestärkender Dimension“.

Preisverleihung im Geiste des Friedens

Was für die gesamte Buchmesse gilt. Ein Österreicher sei es übrigens gewesen, erzählt Buchmessedirektor Oliver Zille, der 1991 nach Leipzig kam mit einer großen Idee im Gepäck: Damals hat Theo Schäfer vom Bertelsmann Club „Leipzig liest“ erfunden. Zille verweist auch auf den Gastlandauftritt des kommenden Jahres: Niederlande und Flandern. Auf Literatur aus Portugal und der portugiesisch-sprachigen Welt, auf den Südosteuropa-Schwerpunkt, der vom Netzwerk Traduki mitorganisiert wird. Es gibt ein Ukraineprojekt, und auch Belarus ist vertreten. So stellt Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch den von ihr gegründeten Pflaumbaum-Verlag vor.

1998 wurde Alexijewitsch mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet. Diesen Preis soll am Mittwochabend Abend bei einem Festakt im Gewandhaus Marija Stepanova erhalten. Die Schriftstellerin wurde 1972 in Moskau geboren und lebt seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Berliner Exil. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke würdigt im Rahmen der Pressekonferenz Stepanovas Arbeit am Gedächtnis und an der Sprache. Die Autorin rekonstruiere in ihren Büchern die von Gewalt geprägte russische Geschichte. Die Preisverleihung sei „ein besonderes Momentum im Geiste des Friedens“.

Lesen hilft der Meinungsbildung

Auf die Bedeutung der Lesekompetenz für die Meinungsfreiheit kommt Peter Kraus vom Cleff zu sprechen, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Meinungsfreiheit setze die Fähigkeit voraus, sich eine eigene Meinung zu bilden. Um das Lesen wie auch die Demokratie zu fördern und die kulturelle Vielfalt der Buchbranche zu erhalten, „brauchen Verlage Förderung“.

Gerade „die vielen Hundert kleinen Verlage“ prägten die „vielstimmige gesellschaftliche Debatte in unserem Land mit“. Wer sie erleben will: Allein im Forum „Die Unabhängigen“ bieten Buchmesse und Kurt-Wolff-Stiftung 44 Lesungen aus 46 Büchern von 43 unabhängigen Verlagen. Ab Donnerstag bekommen alle wieder die Aufmerksamkeit, die sie brauchen und verdienen. Dass drumherum die Bäume blühen, wird allerdings nicht wieder vorkommen: Die Leipziger Buchmesse 2024 findet vom 21. bis 24. März statt.

Info: Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. April statt. „Buchmesse on Air“ auf dem Markt und auf leipziger-buchmesse.de