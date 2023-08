﻿Finanznot und Rassismus-Vorwürfe: Leipziger Techno-Club geht mit dramatischem Bekenntnis an die Öffentlichkeit

Leipzig. Es ist ein virtueller Brandbrief: In einem Report auf der eigenen Website legt der Leipziger Techno-Club „Institut fuer Zukunft“ (IfZ) seine dramatische Finanznot sowie Probleme mit rassistischen Strukturen und Diskriminierung im Haus offen.

In einem ausführlichen Statement trägt das IfZ interne Missstände und Konflikte nach außen. „Wir möchten damit Transparenz schaffen“, sagt Mitbegründer Franz Thiem auf LVZ-Anfrage. „Indem wir offenlegen, was passiert ist und was wir dagegen unternehmen, schaffen wir Verbindlichkeit und signalisieren, dass wir alles tun, damit sich künftig jede Person bei uns wohlfühlen kann.“

Unerwartete Forderung

Zunächst geht es in dem Report um die Existenz. Als „unvorhergesehenen worst case“ bezeichnet der Club vom Leipziger Kohlrabizirkus die Mitte Juni vom Land Sachsen geforderte Rückzahlung einer Corona-Hilfe von 50 000 Euro – ein Zuschuss aus dem Topf „Härtefall Kultur“ vom Herbst 2020.

Der Fallstrick: Durch Spenden via Crowdfunding sowie Einnahmen als temporäres Impfzentrum bestand der für den Zuschuss vorausgesetzte Liquiditätsbedarf nicht mehr – deshalb die Rückzahlungsforderung. „Das fällt uns nun auf die Füße“, sagt Thiem. Die geflossene Summe wurde damals in Homeoffice-Technik für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine Anlage für den Außenbereich investiert.

Sinkende Einnahmen

Noch schwerer wiegen die gesunkenen Einnahmen. Der Club habe sich nach der Pandemie nicht mehr richtig erholt, im Schnitt fehlten am Wochenende zwischen 100 und 200 Gäste, weil die sich „zweimal überlegen, ob und wie oft man sich den Club-Eintritt leisten kann“.

Das IfZ übernimmt dabei auch Eigenverantwortung: In den vergangenen Jahren hätten Reaktionen auf politische Ereignisse zu Irritationen geführt, musikalisch habe man weder das Stammpublikum noch neue Gäste „ausreichend gut abgeholt“. Um den Erhalt des Nachtclubs zu sichern, prüft das IfZ gerade „alle möglichen Stellschrauben“, möglichst ohne Preiserhöhungen. Aber: „Wie lange es so noch weitergeht, wissen wir nicht“, heißt es im Report.

Hinzu kommt die Aufarbeitung von Diskriminierung und Rassismus. Offenbar gab es Vorwürfe zu rassistischen sowie trans- und queerfeindlichem Verhalten durch IfZ-Mitarbeiter. So sollen queere und nicht weiße Gäste am Einlass abgewiesen worden oder rausgeworfen worden sein.

In der zuständigen Arbeitsgemeinschaft hätten sich „patriarchalische Strukturen verselbstständigt“, marginalisierte Stimmen seien zum Schweigen gebracht worden. Der Club habe zu lange nicht eingegriffen. In konfliktreichen Besprechungen zu Vorfällen sei es „zu transfeindlichen Äußerungen und unfairen Forderungen“ gekommen, zudem seien queerfeindliche Haltungen sichtbar geworden.

Gescheiterte Gespräche

Trans-Personen hätten ihre Arbeit niedergelegt, Büro und Clubrat erhielten Beschwerden gegen einzelne Türsteher. Mehrere moderierte Treffen scheiterten. „Nur einzelne Personen haben sich bei den Betroffenen entschuldigt“, heißt es, die Mehrheit hingegen nicht. Unter anderem fehlende Bereitschaft zur Selbstreflexion hätten zum Abbruch der Gespräche geführt.

Als der zuständigen Arbeitsgemeinschaft (AG) die Vorwürfe und der Plan mitgeteilt wurden, die Security umzustrukturieren, hätten viele das als „direkte Kündigung für alle verstanden“. Als Reaktion veröffentlichten Teile der Secu AG ein Statement und riefen clubübergreifend zum Streik auf.

Neues Security-Konzept

Durch viele Gespräche hätten das Büro sowie der Clubrat weitere Brüche innerhalb der Crew verhindert, schreiben sie. Beide sprechen von einer Dynamik, die sich verselbstständigt habe und räumen Verfahrensfehler sowie fehlende Transparenz ein. Sie bedauern aber auch, dass „eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Vorwürfen und Entschuldigungen bei Betroffenen beim streikenden Anteil überwiegend ausblieb“.

In der laufenden Sommerpause erarbeitet das Team ein neues Security-Konzept. Damit sind auch Workshops zu Awareness in puncto Trans- und Queerfeindlichkeit sowie Antirassismus und Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt verbunden. Das wollte nicht jeder mitgehen und verließ das IfZ. „Die alte Türstruktur wurde aufgelöst.“

Bedrohter Festivalgast

Als weiterer problematischer Vorfall wird der Konflikt bei einem Sommerfestival genannt, bei dem ein Besucher sein arabisches Keffiyeh-Kopftuch nicht ablegen wollte. Eine andere Person empfand dies als bedrohliches, antisemitisches Symbol. Nach hochkochenden Emotionen und langwierigen Diskussionen wurde die Veranstaltung abgebrochen.

Letztgenannter Punkt: Auf eine Säule im Club war das Zitat einer Künstlerin mit Hintergrund angebracht, deren familiäre Wurzeln in einem afrikanischen Land liegen. Es wurde auch auf Handtücher als Merchandising-Produkt gedruckt und verkauft. Nach Jahren äußerte jemand den Vorwurf der „kulturellen Aneignung“. Nach langen Debatten wurde das Zitat um ein erklärendes Logo ergänzt.

Das Echo auf den langen IfZ-Report fällt unterschiedlich aus. „Einige begrüßen die Offenheit, anderen geht sie zu weit“, sagt Mitbegründer Thiem. Ein Kenner der Szene bezeichnet die Aktion als „unglücklich“; er wisse nicht, was man damit erreichen wolle. „Ob in Clubs oder Beziehungen, es gibt immer mal Krisen. Die so detailliert nach außen zu tragen, finde ich schwierig.“ Auch die Debatten um Verhaltensweisen sieht er kritisch. „Es ist unmöglich, es allen Recht zu machen.“

