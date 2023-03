﻿„Beste Pizza meines Lebens“: Michael Bublé lädt „La Grotta“-Chef zum Konzert ein

Dass sein Gast Michael Bublé war, wusste der Inhaber des „La Grotta“ zunächst nicht. Der berühmte Sänger war von der Pizza des Leipziger Restaurants derart begeistert, dass er Inhaber Michael Gerencser zu seinem Konzert am Montag in die Arena einlud – und dort eine Lobeshymne auf ihn anstimmte.

Michael Bublé war so begeistert von seiner Pizza im Leipziger Restaurant „La Grotta“, dass er dessen Inhaber zum Konzert einlud.

Leipzig. Der Anruf kam am Sonntagnachmittag aus dem Hotel Steigenberger: eine Reservierung in der Pizzeria „La Grotta“ für einen VIP-Gast samt Familie. Der Anfang einer Geschichte, die Inhaber Michael Gerencser nie vergessen wird. Denn sein berühmter Besucher war Michael Bublé. Und der schwärmte am Abend nicht nur im Restaurant von „der besten Pizza meines Lebens“, sondern gut 24 Stunden später vor mehreren Tausend auf der Bühne der Arena Leipzig. Mit dabei war dann auch Gerencser, den Michael Bublé aus Dankbarkeit eingeladen hatte.

Das Steigenberger hatte den Namen des Gastes nicht genannt, sondern auf „Evans“ buchen lassen. Gerencser reservierte einen Tisch im Wintergarten. Kurze Zeit später stand ein unscheinbarer, sympathischer Typ in Jogginghose und Strickmütze vor ihm, begleitet von seiner Frau und vier Kindern. „Eine zauberhafte Familie“, bemerkt der Gastgeber, der keinen Schimmer davon hatte, einen vierfachen Grammy-Preisträger zu bewirten, der bislang 74 Millionen Tonträger verkauft hat. „Ich kannte ihn nicht.“

Beliebtes Restaurant im Herzen Leipzigs: die Pizzeria La Grotta. © Quelle: André Kempner

Bei einem Plausch mit den Besuchern fragte Gerencser, wie ihnen Leipzig gefalle und ob sie Touristen seien. Antwort eins: sehr gut. Antwort zwei: „Nein, ich habe morgen einen Auftritt in der Arena.“ Woraufhin der „La Grotta“-Chef googelte, wer denn am Montag dort gastieren würde. Michael Bublé? Nie gehört. Via Messenger fragte er einen Freund, ob er den Typen kenne. Und würde amüsiert darüber aufgeklärt, dass er gerade einen Superstar bediente.

„Das war mir natürlich unangenehm, deshalb bat ich Michael Bublé um Entschuldigung. Er hat einfach abgewunken, es war ihm nicht wichtig.“ Der Künstler aß eine schlichte Margerita, die Familie bestellte außerdem eine Pizza Hawaii, Pizza di Bufala und Bruschetta, zum Nachtisch gab es hausgemachtes Sorbet. Anschließend kam der kanadisch-italienische Sänger aus dem Schwärmen kaum noch heraus.

Das hatte Folgen. Am Konzerttag orderte das Veranstalter-Team der Arena im „La Grotta“ die Lieferung von vier Pizzen, und fast zeitgleich meldete sich das Management des Künstlers: ob Gerencser mit Begleitung zum Konzert kommen wolle. Der sagte begeistert zu und nahm den befreundeten Markus Gröll mit – einen Sänger, der als Sidney King auftritt und seine Shows mit demselben Song eröffnet wie der Star des Abends: „Feeling Good“ von Anthony Newley.

Als Bublé seinen Gastgeber vom Vorabend in der ersten Reihe des Publikums erkannte, streckte er ihm lächelnd die Ghetto-Faust entgegen. Als er später eine Lobeshymne auf Leipzig anstimmte, seinen Zoobesuch erwähnte und das großartige Essen, fragte er in Richtung Gerencser: „Wie hieß noch dein Restaurant?“ Der Wirt bekam das Mikro, und rund 5000 Menschen beklatschten seine Antwort.

„Auch abgesehen davon war der Abend großartig“, sagt der Gastronom schmunzelnd. „Insgesamt ein tolles, verrücktes Erlebnis, an das ich immer gern zurückdenken werde.“ Großartig gefeiert und für den Bericht fotografiert werden möchte Michael Gerencser nicht. „Ich freue mich einfach drüber und hoffe, dass es meinen Gästen weiterhin schmeckt.“