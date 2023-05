Nichtverlängerung Katharina Schmidts am Schauspiel Leipzig ist rechtmäßig

Leipzig. Die Nichtverlängerung des Vertrages der Schauspielerin Katharina Schmidt am Schauspiel Leipzig ist rechtmäßig. So hat es das Bühnenschiedsgericht Chemnitz in erster Instanz entschieden. Die Schauspielerin hatte gegen den Schritt des Theaters geklagt, das im vergangenen Herbst die Nichtverlängerung aus „künstlerischen Gründen“ ausgesprochen hatte. Die Gründe aus Sicht des Schauspiels wurden bei der Verhandlung am Montag erneut konkretisiert: Schmidt sei bei Proben unvorbereitet gewesen oder habe sich nicht an Regie-Anweisungen gehalten, erklärte Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe, der als einer von vier Zeugen geladen war. Verschiedene Regie-Teams hätten deshalb nicht mehr mit der Schauspielerin zusammenarbeiten wollen. Sie sei schwer zu besetzen gewesen. Das reichte dem Gericht als Begründung aus. Die Klage Schmidts wurde abgewiesen. „Wir sehen uns in unserer Rechtsauffassung bestätigt“, sagte Lübbe in einer Reaktion auf das Urteil.

Ein Angebot zur außergerichtlichen Einigung hatte Schmidt nicht angenommen. Sie wird möglicherweise in Berufung gehen. Die Begründung betrachtet sie als rufschädigend und vermutet ihr Engagement im Personalrat als Ursache der Nichtverlängerung. Unterstützung erhielt sie auch von Kolleginnen und Kollegen. Ensemble-Mitglied Anne Cathrin Buhtz wird vom Stadtmagazin Kreuzer und dem MDR zitiert. Danach habe sie Schmidt als „konstruktive Kollegin“ wahrgenommen und nicht erlebt, dass sie zu spät kam oder den Text nicht konnte.

„Zumindest verwundert“

Claudia Bauer, die im Zuge des Konflikts nach längeren Vermittlungsversuchen im Herbst ihre Rolle als Hausregisseurin am Schauspiel aufgab, hatte sich zumindest verwundert darüber gezeigt, „dass die Nichtverlängerung von zwei Schauspielerinnen, die im Zentrum des Ensembles stehen, gleichzeitig stattfindet“. Neben Schmidt ist davon auch Julia Preuß betroffen. Mit ihr hat das Theater zwischenzeitlich eine außergerichtliche Einigung erzielt. „Sie spielt die Saison zu Ende und hat mit dem Sommertheater nochmal eine Premiere“, sagt Lübbe. „Es war auch ihr Wunsch, dabei besetzt zu werden.“

Schmidt und Preuß sind seit der Saison 2015/16 am Schauspiel engagiert. Beide haben in vielen Rollen am Haus geglänzt. Im Zuge des Konflikts hoben auch weitere Regisseure neben Bauer die schauspielerische Leistung der beiden hervor. Schmidt ist in der laufenden Spielzeit noch in „Die Kunst der Wunde“ zu sehen, Preuß unter anderem als Margarita in „Meister und Margarita“ und ab 9. Juni im Sommertheater „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ im Zoo.





