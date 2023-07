﻿Letzte Generation, Krieg, Pandemie: Philipp Staab im Thomasius Club Leipzig über eine Gesellschaft der Anpassung

Leipzig. Eigentlich sind wir schon mittendrin im Wandel, sagt Philipp Staab. Doch weil sein Buch „Anpassung“ Ende 2022 erschienen ist, heißt es im Untertitel noch „Leitmotiv der nächsten Gesellschaft“. Am Mittwoch war der Berliner Soziologe damit im Leipziger Thomasius Club zu Gast. Im bestens gefüllten Café der Bibliotheca Albertina erklärt er im Gespräch mit den Soziologen Anja Frank und Thomas Schmidt-Lux, warum Politik mit Entlastungspaketen die Systemkrise von der Lebenswelt fernhalte.

Ausgangspunkt sind Erfahrungen der zurückliegenden Jahre: Pandemie, Klimawandel, Krieg. Probleme, „von denen wir geglaubt haben, sie in der (Spät-)Moderne kaltgestellt zu haben“, wie Staab sagt. „Wir sind es gewohnt, im Leitmotiv des Fortschritts über die Gesellschaft nachzudenken“, die heutigen Krisen aber funktionieren anders: „Es gibt kein kathartisches Moment mehr am Ende des Tunnels.“ Das führe zu reaktivem Verhalten statt aktivem, und zwar „fast schon wie in einer nachmodernen Gesellschaft“. Die werde immer mehr damit befasst sein, „Krisen zu absorbieren“.

Staab über Anpassungszwänge in der Pandemie

Für den Alltag bedeutet das eine Abkehr von der Selbstentfaltung hin zu Selbsterhaltungsfragen, was Staab an Beispielen alltäglicher Anpassungszwänge in der Pandemie sowie der Klimabewegung deutlich macht. Die Pandemie habe „Defizite politischer Steuerung schonungslos offengelegt“, schreibt er in seinem Buch. „Sie ist zudem eine Krise des Kapitalismus, nicht nur, weil man das ihr zugrunde liegende Naturverhältnis als genuin kapitalistisch beschreiben kann, sondern auch, weil sie durch ihre wirtschaftlichen Folgen dramatische soziale Verwerfungen erzeugt und die kapitalistische Wirtschaftsweise selbst teils heftig erschüttert hat.“

Philipp Staab wurde 1983 in Nürnberg geboren und ist heute Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität Berlin. Sein Buch enthält Aussagen „systemrelevanter Praktiker:innen der Anpassung“, sie stammen aus Interviews mit Ärzten, Pflegern, Polizisten, die in ihrer Wahrnehmung „das richtige Leben unter falschen Bedingungen“ führen. Sie bearbeiteten Selbsterhaltungsprobleme, um Spielräume der Selbstentfaltung zu ermöglichen“, weil deren Tätigkeit „eine Quelle von Sinn“ sei.

Pflichtdienst „früher oder später unvermeidbar“

Diese Art von Sinn gelte es, gesellschaftlich zu entdecken, sagt Staab. Die Kritik der Befragten richtet sich gegen die Bedingungen ihrer Arbeit sowie die als narzisstisch erlebten Verhaltensweisen anderer. Er sei sich sicher, dass beispielsweise ein sozialer Pflichtdienst, wie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Spiel gebracht, „früher oder später unvermeidbar ist“.

Staab erinnert an Katastrophen wie die Überschwemmung im Ahrtal und Waldbrände in der Sächsischen Schweiz. Er frage sich: „Was für eine Art von Versprechen kann eine Gesellschaft geben, die keinen Fortschritt versprechen kann?“ Die Aktionen der Letzten Generation würden ausgerechnet von jenen mit Aggression beantwortet, die sich der Notwendigkeit der Selbsterhaltung durchaus bewusst seien.

„Praxis und Programmatik der neuen Klimabewegung wirken wie Versuche, auf dem schmalen Grat zwischen Demokratisierung und Entdemokratisierung zu balancieren“, schreibt es im Buch und plädiert im Gespräch für eine Entpolitisierung von Selbsterhaltungsfragen. Er habe das Gefühl, dass der Gesellschaft ein verbindendes Projekt fehle. Die Frage sei, wer im politischen Spektrum das dann bearbeite – und auf welche Weise. Die Pandemie habe Anschauungsmaterial dafür geliefert, wie zeitgenössische Gesellschaften auf akute Krisen reagieren.

Info: Philipp Staab: Anpassung. Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. edition suhrkamp; 240 Seiten, 18 EuroInformationen und Podcast der Gespräche: www.thomasius-club.de

