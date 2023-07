﻿Eine zweite Spinnerei: Wie die Pittlerwerke mit Kultur belebt werden

Leipziger Industriegelände

Die Leipziger Pittlerwerke zeigen deutsche Geschichte wie in einem Brennglas. Jetzt wird das Gelände im Stadtteil Wahren wiederbelebt – mit Künstlern, kleinen Unternehmen und Veranstaltungen. Das erinnert an die Anfänge in der Leipziger Spinnerei.

