﻿Preis der Leipziger Buchmesse geht an Dincer Gücyeter für seinen Roman „Unser Deutschlandmärchen“

Leipzig. Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik geht an alle. Denn Dinçer Güçyeter, der ihn gewinnt, holt alle mit ihm Nominierten auf die Bühne, denn es sei ihr gemeinsamer Preis. Und so winken mit dem gerührten und glücklichen Preisträger auch Ulrike Draesner, Angela Seidel, Joshua Groß und Clemens J. Setz von der Bühne. Denn Güçyeter zählt sich zu einer Genration, die mit Macht, Hirarchien, Ergolg ganz anders umgehte.