100 Kilo Herz, Anna Loos, Karo Nero: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 10. bis 17. September:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dreck & Glitzer Open Air auf der Parkbühne

Wochentipp: Zum inzwischen vierten Mal lädt die Leipziger Punk- und Ska-Punk-Band 100 Kilo Herz zum „Dreck & Glitzer Open Air“ auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park am Samstag, dem 16. September, ein. Das Besondere in diesem Jahr: Es ist gleichzeitig die Record Release Party des dritten Albums „Zurück nach Hause“. Beste Stimmung garantiert – auch wegen der Special Guests, die noch unter Verschluss gehalten werden.

Der Konzertabend beginnt bereits um 16.30 Uhr, Karten gibt es für 39 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Caligari“ in der Philippus-Kirche

Sonntag: Robert Wienes „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von 1920 ist ein absoluter Klassiker nicht nur des deutschen Kinos, sondern des Mediums Film an sich – und kann am Sonntag auf Leinwand sowie mit Live-Orgelmusik von Felix Wunderle erlebt werden. Ort der Vorführung ist die Philippus-Kirche in der Aurelienstraße, Beginn um 20.30 Uhr. Eintritt frei.

"Das Cabinet des Dr. Caligari" läuft am Sonntag in der Philippus-Kirche samt Live-Musik. © Quelle: Deutsches Filminstitut Frankfurt

„Anhell69“ in den Passage Kinos

Montag: „Anhell69“, der Gewinner der Goldenen Taube des Internationalen Wettbewerbs beim Dok Leipzig 2022, porträtiert die Träume, Zweifel und Ängste einer jungen, alternativen Generation von Kolumbianern. Er läuft im Rahmen des Queerfilmfestivals (noch bis 13. September) am Montag um 21 Uhr in den Passage Kinos. Weitere Infos und Filme unter www.queerfilmfestival.net.

L"Anhell69" läuft am Montag in den Passage Kinos. © Quelle: Salzgeber

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„20.000 Arten von Bienen“ in der naTo

Dienstag: Die Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren erzählt in „20.000 Arten von Bienen“ mit viel emotionalem Feingefühl von einem Familientreffen, bei dem ein trans Kind seine Identität erkundet. Die Hauptdarstellerin Sofia Otero erhielt bei der Berlinale den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle – der Film läuft am Dienstag um 21.15 Uhr und Mittwoch um 19 Uhr in der Cinémathèque in der naTo.

„20.000 Arten von Bienen“ läuft am Dienstag in der naTo. © Quelle: DCM

Macie Stewart in der Moritzbastei

Mittwoch: „Bei dieser Platte geht es darum, die weniger guten Seiten an sich selbst zu ergründen und zu akzeptieren, um sie loszuwerden“, sagt Macie Stewart über ihr Debütalbum „Mouth Full of Glass“. Die 30-jährige Indie-Rockmusikerin aus Chicago stellt es am Mittwoch in der Moritzbastei vor – Beginn um 20 Uhr. Karten für 16,50 Euro unter www.moritzbastei.de.

Macie Stewart tritt am Mittwoch in der Moritzbastei auf. © Quelle: Macie Stewart

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipziger Straßentheatertage

Donnerstag: Von Donnerstag bis Samstag werden die Leipziger Innenstadt und der Clara-Zetkin-Park wieder zur öffentlichen Bühne: Die 16. Leipziger Straßentheatertage stehen an, die diesmal so international wie noch nie werden. Lokale Künstler sowie solche aus unter anderem Südkorea und Chile treten von 15 bis 18 Uhr in der Petersstraße, der Grimmaische Straße und im Clarapark auf, Eintritt frei.

Das Clown-Duo Compagnie Lapadou tritt wieder bei den Leipziger Straßentheatertagen auf. © Quelle: Compagnie Lapadou

Karo Nero im Horns Erben

Freitag: Die Mitglieder der Leipziger Band Karo Nero nennen sich „Newcomer in den allerbesten Jahren“. Ihren poetischen, deutschsprachigen Pop-Rock haben sie auf einem neuen Album verewigt, das sich „Zugvögel und Korallen“ nennt und das am Freitag erscheint. Am gleichen Tag feiern sie Record Release im Horns Erben – Beginn um 20 Uhr, Karten für 13 Euro im Vorverkauf bei Culton oder für 17 Euro an der Abendkasse.

Karo Nero tritt am Freitag im Horns Erben auf. © Quelle: Christian Krasselt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anna Loos im Haus Leipzig

Samstag: Die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos, ehemals Mitglied von Silly, veröffentlichte 2019 ihr erstes Soloalbum „Werkzeugkasten“. Anfang 2023 folgte die zweite Platte „Das Leben ist schön“, die erneut poppig, emotional und mit starkem Gesang aufwartet. Nun geht Loos wieder auf Tour, am Samstag gastiert sie im Haus Leipzig. Beginn um 20 Uhr, Karten ab 50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

Anna Loos tritt am Samstag in Leipzig auf. © Quelle: Dirk Knofe

„All That Breathes“ im UT Connewitz

Sonntag: Die Brüder Nadeem Shehzad und Mohammad Saud leiten eine Rettungsstation für verletzte Vögel in Neu-Delhi – und haben viel zu tun, denn an diesem Ort, der zu den am dichtesten besiedelten der Welt gehört, fallen täglich Raubvögel vom Smog-verseuchten Himmel. Der Dokumentarfilm „All that breathes“ wurde sowohl beim Sundance Filmfestival als auch in Cannes als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet und läuft am Sonntag im Rahmen des Gegenkino-Festivals im UT Connewitz. Beginn 17 Uhr.

"All that Breathes" läuft am Sonntag im UT Connewitz. © Quelle: Dogwoof

LVZ