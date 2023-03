﻿Finalshow von „Dein Song“ in Leipzig: Zwei Schwestern sind Songwriter des Jahres 2023

Zum dritten Mal wurde der „Songwriter des Jahres“ in einem Leipziger Fernsehstudio gekürt. Jugendliche Fanclubs aus ganz Deutschland reisten per Bus an, um ihre Finalisten zu feiern. Autogrammjäger konnten in der Media City auch Promis erwischen.

Leipzig. Ob „Superstar“, „Supertalent“ oder „The Voice“ – die großen Livesendungen quotenträchtiger TV-Castingshows werden entweder in Köln oder Berlin produziert. In jüngster Vergangenheit konnte sich Leipzig ein kleines Stück vom großen Show-Kuchen abschneiden – und das Finale von „Dein Song“, Singer-Songwriter-Wettbewerb des Kinderkanals (KiKa) in die Media City Ateliers holen. Viele Jahre lang fand diese Show ebenfalls in Köln statt. 2020 sollte dann eigentlich Premiere in Leipzig sein, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Am Freitagabend wurde nun zum dritten Mal nach 2021 und 2022 der „Songwriter des Jahres“ in einem Leipziger Fernsehstudio gekürt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fanclubs feiern in der Livesendung ihre Finalisten

Jubel und Begeisterung: Der Fanclub von Jule & Nuri aus Nordrhein-Westfalen. © Quelle: Kerstin Decker

Sechs Einzelstarter und ein Duo hatten es ins Finale geschafft. Der Sieg geht nach Ruppichteroth in Nordrhein-Westfalen, 40 Kilometer von Köln entfernt. Dort leben die Schwestern Jule (16) und Nuri (15). Seit mehreren Jahren lernen sie Instrumente, tanzen, machen zusammen Musik. Mindestens so aufgeregt wie die beiden waren während der Livesendung ihre mitgereisten Eltern Axel und Daniela Schütz, Bruder Mattis (12) sowie ein ganzer Fanclub von 20 befreundeten Jugendlichen. Die meisten sind Schulkameraden und Freunde vom Bodelschwingh-Gymnasium Herchen, wo der Fanbus am Morgen euphorisch gen Leipzig verabschiedet wurde. „Im Foyer unserer Schule ist auch den ganzen Vormittag das Video von Jule und Nuri gelaufen“, berichtete Mitschülerin Tilda (14).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Bodensee stiegen zur gleichen Zeit etwa 20 jugendliche Fans in einen Bus gen Leipzig, um den Rockmusiker John Leon (15) aus Brochenzell zu unterstützen. Auch alle anderen Finalisten wurden von ihren Fanclubs angefeuert und gefeiert. Gleich nach der Show ging es für die Fans per Bus wieder nach Hause.

ESC-Starter Malik Harris als Pate fürs Siegerduo

Mit ihrem selbst geschriebenen Song „I am home“ waren Jule und Nuri zuerst beim Casting in Wiesbaden eine Runde weitergekommen, danach dann auch im Songwriting-Camp auf Schloss Salem. Das Schwesternduo feilte am Ende zusammen mit Pate Malik Harris, deutscher Starter beim Eurovision Song Contest 2022, seinen den Song im Studio noch richtig rund. Dafür gab es am Freitagabend beim Publikumsvoting die meisten Stimmen. Nach der Bekanntgabe ging über die Siegerinnen eine Wolke aus Goldflitter nieder, danach wurden gleich noch auf der Bühne jede Menge Fotos, Interviews und Social-Media-Posts gemacht. „Unfassbar, wir können es nicht glauben. Das gibt uns die Gewissheit, dass unsere Musik ankommt und Menschen berühren kann“, freuten sich die Schwestern über die Siegertrophäe und einen Talent-Förderprämie in Höhe von 5000 Euro. Auch Malik Harris jubelte: „Ich freue mich so unendlich für die beiden! Sie haben so viel Talent und so viel Arbeit und Herzblut in ihren Song gesteckt. Das Glänzen in ihren Augen zu sehen, macht mich jetzt unglaublich happy und stolz!“

Promis im Studio: Kelvin Jones, Lotte, The BossHoss

Rocker John Leon vom Bodensee mit seinen Paten The BossHoss. © Quelle: Kerstin Decker

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlreiche Prominente waren für den Finalabend nach Leipzig gekommen, der von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich moderiert wurde. Und obwohl es keinen roten Teppich gab, bekam mancher Leipziger Autogramm- oder Selfiejäger die Stars vor seine Kamera. Lotte, Gregor Meyle, die Band The BossHoss, das Produzentenduo Quarterhead oder Ian Hooper, Sänger der Mighty Oaks, machten bei der Jubiläumsstaffel mit. Auch die neu zusammengestellte Jury war vor Ort, bestehend aus Singer-Songwriter Kelvin Jones, „Frida Gold“-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni sowie Produzentin und Multi-Instrumentalistin Suena.

Levent Geiger – vom Finalisten zum Support der Backstreet Boys

In der Show gab es ein Wiedersehen mit Levent Geiger (19), einem der erfolgreichsten Finalisten aus 15 Staffeln „Dein Song“. 2015 und 2019 hat er selbst im Finale gestanden, nun trat er als Star im Programm auf. Denn mittlerweile ist er als Musiker national und international erfolgreich, war unter anderem 2022 auf Tour mit den Backstreet Boys. Neben seiner aktuellen Single präsentierte er einen selbst produzierten Mix aus allen Gewinner-Titeln der vergangenen 14 „Dein Song“-Staffeln. Im Vorjahr war auch der Leipziger Schüler Leon Spannan (16) bei „Dein Song“ dabei.