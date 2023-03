Großes Kino und tolle Konzerte: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Mit Beginn des März nimmt auch die Schlagzahl der Konzerte wieder zu. In der neuen Wochen treten unter anderem Alligatoah, Michelle, Achim Reichel und Die Sterne in Leipzig auf. Aber auch im Kino gibt es Sehenswertes.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 5. bis 12. März besonders:

Alligatoah in der Arena

Wochentipp: Die Konzertsaison 2023 in der Arena ist eröffnet – den Auftakt macht am Dienstag, 7. März, Alligatoah. Der Rap-Barde mit dem beeindruckenden Talent für Humor, Wortspiele, diverse Musikinstrumente und Schauspiel geht, nachdem er zuletzt 2021 auf der Festwiese gastierte, auf „Retour“. Im Gepäck: das aktuelle Album „Rotz und Wasser“ sowie unzählige Hits einer 15 Jahre langen Rap-Karriere.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr mit der Vorband Mayberg, der Haupt-Act folgt um 20 Uhr. Karten ab 55 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), 0800 2181 050 oder ticketgalerie.de.

Alligatoah eröffnet am Dienstag die Konzertsaison 2023 in der Arena Leipzig. © Quelle: Ina Kurth

„Backstage Stories“ im Krystallpalast Varieté

Sonntag: „Backstage Stories“ heißt die neue Show im Krystallpalast Varieté, und sie verspricht: An diesem Abend darf das Publikum einen Blick auf der anderen Seite werfen und die sechs Künstlerinnen und Künstler, die auf dem Programmplan stehen, in ihrer Privatsphäre kennenlernen. Aufführung am Sonntag um 15 Uhr sowie ab Mittwoch täglich 20 Uhr. Karten ab 37,70 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), 0800 2181 050 oder ticketgalerie.de.

Igor Boutorine ist einer von sechs Acts bei der neuen Show des Krystallpalast Varieté namens "Backstage Stories". © Quelle: Ralf Schuett

„Tár“ im Kino

Montag: Am 12. März geht Cate Blanchett als wohl größte Favoritin in das Rennen um den Oscar für die beste Hauptdarstellerin – dank dieses Films. In „Tár“ verkörpert sie die Dirigentin Lydia Tár, die als erste Frau die Leitung der Berliner Philharmoniker übernimmt und sich in diesem männerdominierten Beruf bewähren muss. Der Film läuft täglich im Regina Palast und in den Passage Kinos.

Cate Blanchett spielt in „Tár“ die Dirigentin Lydia Tár. © Quelle: Universal Pictures International Germany

„Apocalypse Now“ im Kino

Dienstag: Ebenfalls vielfach oscarnominiert – und doppelt ausgezeichnet – ist Francis Ford Coppolas Antikriegs-Klassiker „Apocalypse Now“, in dem Martin Sheen als traumatisierter Soldat durch den Dschungel von Vietnam geschickt wird. Das Ziel: einen abtrünnigen Colonel gespielt von Marlon Brando ausschalten. Der Film läuft in der „Final Cut“-Version im Rahmen der „Best of Cinema“-Reihe am Dienstag um 19.30 Uhr im Regina Palast, Cineplex und Cinestar.

Der Antikriegs-Klassiker „Apocalypse Now“ läuft wieder im Kino. © Quelle: Studiocanal

Dieter Nuhr in der Arena

Mittwoch: Sein für Mitte Januar geplanter Auftritt musste kurzfristig abgesagt werden – nun holt Dieter Nuhr am Mittwoch seinen Auftritt in der Arena Leipzig nach. Dort präsentiert er sein aktuelles Programm „Kein Scherz!“, das, anders als er der Titel verspricht, sicherlich doch die ein oder andere zündende Pointe bereithält. Los geht’s um 20 Uhr, Karten ab 36,05 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Dieter Nuhr holt seinen kurzfristig verschobenen Auftritt in der Arena nach. © Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die Sterne im Conne Island

Donnerstag: Das neue Album der Hamburger Band Die Sterne heißt „Hallo Euphoria“ – dabei ist Euphorie von allen Gefühlen, die man derzeit so haben kann, das wohl unwahrscheinlichste. Doch die Musik der Indie-Pop-Combo beweist das Gegenteil – live zu erleben am Donnerstag im Conne Island samt Support Angela Lux. Beginn ist 20 Uhr, Karten für 24,70 Euro via www.conne-island.de.

Die Hamburger Band Die Sterne tritt am Donnerstag im Conne Island auf. © Quelle: Brigitta Jahn

Rogers im Conne Island

Freitag: Gut gelaunt geht es ebenfalls im Conne Island am Freitag weiter, wenn auch etwas punkiger: Dann gastieren die Rogers im Leipziger Süden. Die Düsseldorfer haben Songs von ihren vier Alben im Gepäck und bringen als Verstärkung RAUM27 mit. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten für 25,20 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Rogers – hier Sänger Chri Hoffmeier auf dem Highfield 2019 – spielen am Freitag im Conne Island. © Quelle: André Kempner

Michelle im Gewandhaus

Samstag: Ursprünglich für Oktober 2022 geplant, musste das Konzert der Schlagersängerin Michelle aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden – nun wird es endlich nachgeholt. Unter dem Titel „30 Jahre, das war’s – noch nicht“ gastiert die 51-Jährige am Samstag im Gewandhaus. Beginn um 20 Uhr, Karten ab 49,90 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Sängerin Michelle tritt am Samstag wieder im Gewandhaus auf. © Quelle: André Kempner

Achim Reichel & Band im Haus Auensee

Sonntag: Drei Jahrzehnte nach seinem Hit „Aloha Heja He“ heißt es für Achim Reichel „Jetzt oder nie“: Der 79-Jährige geht gemeinsam mit seiner Band auf Tour, zehn Termine stehen an, darunter am Sonntag im Haus Auensee. Versprochen wird ein Querschnitt seiner 60 Jahre langen Karriere. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Karten für 51,75 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

